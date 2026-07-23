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Euro hoy en México: cotización de cierre del 23 de julio

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,9 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,3% respecto al precio de cierre previo de 19,84 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,16%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 7,98%.

El euro frente al peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, continuando su ascenso con un cambio notable. La volatilidad actual de 6,73% supera la volatilidad de referencia del 5,57%, lo que indica una fase de inestabilidad en el tipo de cambio.

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