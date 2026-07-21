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Sheinbaum exhibe a mexicano que pidió al ICE actuar contra migrantes que la recibieron en EEUU: “Debe disculparse”

La mandataria mexicana también expresó su descontento hacia el empresario Ricardo Salinas Pliego por comentar irónicamente sobre el incidente

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Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 21 de julio en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum evidenció las declaraciones de un mexicano en redes sociales, quien pedía al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) arrestar a connacionales que esperaban la llegada de la mandataria a Nueva York el pasado sábado.

José Díaz, que se dedica, por cierto, a criticarnos mañana, tarde, noche, que supuestamente es mexicano, sube una publicación que dice: “ICE, haz lo tuyo". Es una cosa inaudita, de un mexicano que habla en contra de los mexicanos en Estados Unidos”, señaló la jefa de Estado durante la mañanera del pueblo de este 21 de julio en Palacio Nacional.

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Siguiendo su discurso, manifestó su molestia al empresario Ricardo Salinas Pliego, por su pronunciamiento ante el posteo donde expresó: “Junta más gente que un gatito atropellado”. Asimismo, indicó que más allá de la critica hacia su gobierno, es una ofensa a México, especialmente a todas y todos los migrantes mexicanos.

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