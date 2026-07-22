En territorio de La Línea: aseguran más de 40 kilos de droga y detienen a tres personas en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez

El operativo en El Navegante, sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, derivó en la detención de tres personas y el decomiso de 41 kilos de droga el 21 de julio de 2026. Crédito: Especial

Tres personas —dos hombres y una mujer— fueron detenidas sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, a la altura del punto conocido como El Navegante, en el tramo entre El Sauz y El Sueco, tras asegurarles 29 kilos de metanfetamina y 12 kilos de cocaína, junto con el automóvil Nissan Versa color arena con placas foráneas en el que viajaban.

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo tuvo lugar sobre la carretera federal 45, en el tramo de alto tránsito que une la capital de Chihuahua con Ciudad Juárez, donde opera La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Las placas foráneas del Nissan Versa color arena alertaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

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La detención recayó sobre dos hombres y una mujer cuyas identidades no fueron divulgadas por las autoridades. Todos los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal para el seguimiento del caso.

La droga asegurada y el vehículo también fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial. Las investigaciones sobre el origen y destino del cargamento continúan abiertas.

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El contexto nacional: operativos del 20 de julio de 2026

El aseguramiento en Chihuahua forma parte del informe del Gabinete de Seguridad sobre los eventos del 20 de julio de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Ese mismo día, fuerzas federales y estatales ejecutaron operativos en al menos seis entidades del país.

Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad

En Baja California, los resultados fueron considerables en dos municipios. En Tecate, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía y la Policía Estatal catearon un inmueble y aseguraron cuatro armas largas, nueve cargadores, 236 cartuchos, dosis de metanfetamina, dos chalecos tácticos y ponchallantas.

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En el fraccionamiento Santa Fe de Tijuana, la FGR y la Policía Municipal catearon otro inmueble y aseguraron 40 kilos de metanfetamina.

Colima, Michoacán y Sinaloa: armas, drogas y químicos

En Manzanillo, Colima, la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal ejecutaron operativos en tres colonias del puerto. En Campo Verde, las corporaciones aseguraron dos armas largas y un vehículo sin reportar detenidos.

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En las colonias Jabalí y Burócrata, también en Manzanillo, la misma dupla de fuerzas detuvo a dos personas. El cateo arrojó cuatro armas largas, siete cargadores, 369 cartuchos, 800 dosis de metanfetaminas, una báscula y cuatro paquetes de pipas de cristal.

En Hidalgo, Michoacán, autoridades federales catearon un inmueble y detuvieron a un hombre. Le aseguraron siete armas largas, 56 cargadores, mil 422 cartuchos, dosis de metanfetamina, ocho chalecos tácticos y dos cascos.

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Miembros de la Guardia Nacional y patrullas con luces encendidas aseguran una calle céntrica de Culiacán, Sinaloa, después de un enfrentamiento, bajo un cielo nublado que acentúa la tensa atmósfera del operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo cateo en Hidalgo derivó en el aseguramiento de dos vehículos y una motocicleta. El volumen de armamento y equipo táctico apunta a un objetivo de relevancia dentro de una estructura criminal.

En Escuinapa, Sinaloa, elementos de la Semar detuvieron a una persona y le aseguraron tres armas largas, un arma corta, 44 cartuchos, 22 cargadores, dos chalecos tácticos y dos vehículos.

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Tamaulipas y el golpe a la producción de metanfetamina en Sinaloa

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el Ejército Mexicano detuvo a dos hombres que viajaban a bordo de un vehículo. La intervención derivó en el aseguramiento de dos armas cortas, cargadores y cartuchos.

El operativo con mayor alcance del día tuvo lugar en Cosalá, Sinaloa. En diversos poblados del municipio, el Ejército Mexicano localizó e inhabilitó dos áreas de concentración de material vinculado a la producción de drogas.

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En esos puntos, las fuerzas federales aseguraron 940 litros y 15 kilos de sustancias químicas destinadas a la elaboración de metanfetamina. También decomisaron un reactor de síntesis orgánica, equipo utilizado en la fabricación del estupefaciente.

El Gabinete de Seguridad calculó que el conjunto de operativos del 20 de julio dejó una afectación económica a la delincuencia organizada de 18 millones de pesos.

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