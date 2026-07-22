México

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 22 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Google icon
Imagen IBOBYLSTTNFYZADZ6VLAPNKRJE

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 17,4 pesos mexicanos, lo que representa una variación de -0,06% respecto al cierre anterior de 17,41 pesos. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense mostró un leve avance del 0,09%, mientras que su variación interanual refleja un descenso del 7,28%.

Durante los últimos tres días, el tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, reflejando una presión continua sobre la moneda local. La volatilidad actual se sitúa en 6,18%, por debajo de la volatilidad de referencia del 7,53%, lo que sugiere una fase de estabilidad en los movimientos cambiarios.

PUBLICIDAD

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De pasajero a asaltante: el engaño que pone en jaque a conductores de aplicación en Jalisco

Un conductor de aplicación de transporte denunció un nuevo esquema delictivo en Chapala, Jalisco, tras ser interceptado por motociclistas y un auto gris mientras llevaba a un pasajero

De pasajero a asaltante: el engaño que pone en jaque a conductores de aplicación en Jalisco

Joel Huiqui revela si llegarán refuerzos a Cruz Azul tras conseguir su segunda victoria del torneo

Durante la conferencia de prensa después del partido, Huiqui destacó que la incorporación de Jeremy en la lateral cubrió una de las posiciones pendientes

Joel Huiqui revela si llegarán refuerzos a Cruz Azul tras conseguir su segunda victoria del torneo

Tras fallecimiento de mexicanos bajo custodia del ICE, Gobierno de México anuncia acciones legales sin reportar avances

Estas medidas fueron anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 9 de julio

Tras fallecimiento de mexicanos bajo custodia del ICE, Gobierno de México anuncia acciones legales sin reportar avances

Acusan a estadounidense por proporcionar armas a miembros del Cártel de Sinaloa y asesorarlos para evadir a las autoridades

El Departamento de Justicia de Estados Unidos refiere que durante dos años mantuvo relación con integrantes de la organización criminal en Chihuahua

Acusan a estadounidense por proporcionar armas a miembros del Cártel de Sinaloa y asesorarlos para evadir a las autoridades

Verónica Castro: las condiciones que pone para regresar a las telenovelas, según su hermano

José Alberto Castro habló sobre su situación familiar y retomó la polémica de su hermana con Cristian Castro

Verónica Castro: las condiciones que pone para regresar a las telenovelas, según su hermano
MÁS NOTICIAS

NARCO

De pasajero a asaltante: el engaño que pone en jaque a conductores de aplicación en Jalisco

De pasajero a asaltante: el engaño que pone en jaque a conductores de aplicación en Jalisco

Acusan a estadounidense por proporcionar armas a miembros del Cártel de Sinaloa y asesorarlos para evadir a las autoridades

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: suman 5 detenidos en Zacatecas por multihomicidio

Masacre en Zacatecas: secretario de Gobierno ve “extraño” que familias no denunciaran desaparición de las 10 víctimas

Aseguran casi 3 mil máquinas tragamonedas vinculadas al CJNG y decomisan 5 millones de pesos en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Esta es la razón por la que Memo Schutz aceptó entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Esta es la razón por la que Memo Schutz aceptó entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Altair Jarabo enfrenta la prensa tras especulaciones sobre su matrimonio: “Hay que verificar fuentes”

Las redes sociales estallan tras cambio de look de Belinda en medio de polémica con fans de Kenia Os

Verónica Castro: las condiciones que pone para regresar a las telenovelas, según su hermano

Rosa María Noguerón responde a la polémica por Fede Vigevani en La Casa de los Famosos México 2026: “Los niños siempre han visto el reality”

DEPORTES

Joel Huiqui revela si llegarán refuerzos a Cruz Azul tras conseguir su segunda victoria del torneo

Joel Huiqui revela si llegarán refuerzos a Cruz Azul tras conseguir su segunda victoria del torneo

Atlante vs América EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 2 del Apertura 2026

Muere ‘Rizado Ruiz’, leyenda de la lucha libre en México

¿Apoya su decisión? David Faitelson envía mensaje a Memo Schutz tras unirse a La Casa de los Famosos México 2026

México debuta con victorias en polo acuático femenil en Santo Domingo 2026