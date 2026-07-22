Onda tropical 20 se desplazará sobre el sureste mexicano, tormenta tropical Bertha continúa su trayecto sin tocar costas nacionales

Una onda tropical avanza sobre el sureste mexicano, representada por lluvia y relámpagos sobre ruinas mayas, en contraste con una tormenta tropical en el océano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 20 comenzará este miércoles su desplazamiento sobre el sureste mexicano, donde contribuirá a la presencia de lluvias y chubascos en combinación con canales de baja presión, una circulación ciclónica y el monzón mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al mismo tiempo, la tormenta tropical Bertha continúa avanzando por el norte del golfo de México, sin representar amenaza para el territorio nacional debido a su distancia y trayectoria.

De acuerdo con el organismo, Bertha se localizó durante la madrugada aproximadamente a 875 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo, mientras que el huracán Fausto, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se ubicó a unos mil 320 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Ambos sistemas permanecen bajo vigilancia, aunque ninguno afectará a México en las próximas horas.

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La #TormentaTropical #Bertha se encuentra en el océano #Atlántico a 265 km al oeste-suroeste de Panama City, Florida, EUA., y a 875 km al norte de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. No genera efectos en #México. pic.twitter.com/ZUhoI4n0uv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 22, 2026

El pronóstico del SMN también anticipa lluvias de consideración en el occidente y sur del país, además del inicio de una nueva onda de calor en regiones del noroeste mexicano.

Onda tropical 20 provocará lluvias en el sureste del país

El SMN explicó que las condiciones meteorológicas estarán asociadas al monzón mexicano establecido en el noroeste del país, canales de baja presión sobre distintas regiones, una circulación ciclónica, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del desplazamiento de la onda tropical número 20 sobre el sureste mexicano.

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Como resultado, se pronostican:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas en Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco.

Un mapa con elementos tridimensionales ilustra el avance de la onda tropical 20 sobre el sureste mexicano y la ruta de la tormenta tropical Bertha sin tocar las costas nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo advirtió que las precipitaciones de mayor intensidad podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, además de ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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Tormenta tropical Bertha y huracán Fausto siguen lejos de México

En su reporte matutino, el SMN precisó que la tormenta tropical Bertha mantiene su desplazamiento por el norte del golfo de México, lejos del territorio nacional. Su centro se ubicó aproximadamente a 875 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo, por lo que no representa amenaza para las costas mexicanas.

Por su parte, el huracán Fausto, de categoría 1, continúa internado en aguas del océano Pacífico. A las 03:00 horas se localizó a aproximadamente mil 320 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, por lo que, debido a su trayectoria y distancia, tampoco genera efectos sobre el territorio nacional.

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De acuerdo con el reporte de las 03:00 horas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de la tormenta tropical Bertha se localiza a 180 kilómetros al sur-suroeste de Panama City, Florida, Estados Unidos y 790 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Persistirá el calor extremo e inicia una nueva onda de calor

Además de las lluvias, el SMN informó que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del norte del país, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán. A partir de este miércoles también inicia una onda de calor en regiones del noreste y centro de Baja California, el centro y sur de Baja California Sur y el oeste y sur de Sonora.

Se pronostican temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California y el oeste de Sonora; de 40 a 45 grados en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de 35 a 40 grados en entidades como Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Ante estas condiciones, el organismo recomendó mantenerse bien hidratado, utilizar ropa de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y brindar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables.