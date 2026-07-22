Precio de la canasta básica baja 0.69% en julio, mientras la cebolla registra un aumento de 10%

Precio de la canasta básica en julio. (Imagen ilustrativa Infobae)

El panorama económico mexicano reciente refleja una serie de cambios en los precios de la canasta básica alimentaria, según el más reciente estudio de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). Este análisis se llevó a cabo en todos los estados del país, evaluando 44 productos esenciales en más de 200 puntos de venta, y abarcando distintos estratos de consumo. Los resultados arrojan una ligera disminución en el costo promedio de los artículos, aunque el efecto real apenas se percibe en los hogares de México.

La variación detectada por la organización en el periodo de junio a julio muestra un cambio menor en la tarifa total, lo que representa una reducción mínima para los compradores. Esta diferencia, cercana al 0.7%, resulta insuficiente para aliviar las presiones que sienten las familias mexicanas al momento de realizar sus compras habituales. A pesar de la pequeña mejoría, la percepción general entre las personas es de estabilidad más que de alivio.

PUBLICIDAD

El informe también destaca la existencia de diferencias importantes entre entidades federativas en cuanto al valor de los alimentos y bienes básicos. Algunos estados presentan incrementos notables en la variación de costos, mientras que otras regiones mantienen los niveles más altos de la canasta, reflejando las diferencias económicas que persisten en el país.

Cambios en los precios de la canasta básica por entidad federativa

Durante el último mes, el precio promedio nacional de la canasta alimentaria se situó en 2 mil 117.86 pesos mexicanos, con una disminución de 14.80 pesos respecto al mes previo, lo que representa un ajuste de 0.69% a la baja. Según la ANPEC, esta reducción no tiene un impacto significativo en la economía mexicana de cada familia, pues “esos pesos no hacen mayor diferencia”.

PUBLICIDAD

Los mayores cambios en el costo de los productos se observaron en San Luis Potosí (3.09%), seguido por Tlaxcala (2.11%), Estado de México (1.78%), Tabasco (1.74%) y Chiapas (1.72%). Por otro lado, entre los lugares donde la tarifa fue más alta destacan Edomex (2 mil 515.50 pesos) y Tabasco, mientras que Colima, Jalisco y Zacatecas también registraron un valor elevado.

La canasta básica en México registra un descenso nacional del 0.69%, con un precio promedio de 2,117.86 pesos, mientras algunos estados y productos evidencian alzas significativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los artículos con más aumentos, la cebolla encabeza la lista con un alza de 10.05%, seguida del limpiador de piso (5.94%), naranja (5.74%), galletas (4.97%) y avena (4.35%). Estos ajustes reflejan la volatilidad de algunos insumos clave para la alimentación y el hogar.

PUBLICIDAD

La economía mexica tras el Mundial 2026

La alianza nacional señaló que el repunte en las ventas observado durante el Mundial 2026 en el país fue solo temporal, terminado el evento, el consumo popular tiende a disminuir y el comercio minorista regresa a un escenario de ventas bajas y compradores más precavidos. A esto se suma la aproximación del regreso a clases, que cada año genera tensión en los presupuestos familiares debido a la necesidad de adquirir útiles, uniformes y otros gastos escolares. Derivado de esta situación, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, aseguró que un gran número de familias recurren a préstamos o empeñan pertenencias para afrontar estos compromisos.

En cuanto a la situación económica actual, el consumo privado en México apenas creció 0.1% en el último mes. Además, una parte significativa del gasto se financia con créditos, pues 36% de los hogares reporta tener alguna deuda y los índices de morosidad han crecido. Esto significa que la estabilidad aparente se sostiene cada vez más por el endeudamiento, y no por una mejora real en el poder adquisitivo.

PUBLICIDAD

Factores externos como los conflictos internacionales y el encarecimiento de hidrocarburos y fertilizantes, junto con la inestabilidad que provocan fenómenos climáticos adversos, siguen afectando el abasto y los precios. A nivel nacional, el comienzo del ciclo electoral añade incertidumbre al clima económico, haciendo que muchos inversionistas y compradores actúen con cautela.