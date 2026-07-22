Café y triglicéridos altos: el método de preparación que puede ser un aliado para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de café puede ofrecer un efecto protector frente a los triglicéridos altos, según un estudio estadounidense, que indica que tomar hasta cuatro tazas diarias ayuda a limitar la producción y el almacenamiento de este tipo de grasa en las células.

La bebida, rica en polifenoles y antioxidantes, actúa como un aliado potencial para la salud cardiovascular, especialmente entre quienes buscan mantener sus valores en parámetros normales. Una preparación adecuada y un consumo moderado resultan clave para aprovechar estos beneficios.

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Café espresso, polifenoles y protección cardiovascular

El café destaca por su contenido en polifenoles, vitamina B2, B3, magnesio y potasio, compuestos que ayudan a mejorar los niveles sanguíneos de triglicéridos y colesterol.

Beber entre 3 y 5 tazas de café al día es seguro para adultos sanos, siempre que se evite la combinación con otras fuentes de cafeína, como refrescos energéticos y té.

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El efecto protector del café se atribuye a su capacidad para reducir la producción de triglicéridos y limitar el almacenamiento de lípidos en las células grasas, lo que podría contribuir a frenar el aumento de peso y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.

El café destaca por su contenido en polifenoles, vitamina B2, B3, magnesio y potasio, compuestos que ayudan a mejorar los niveles sanguíneos de triglicéridos y colesterol EFE/ Carlos Ortega

La porción estándar recomendada varía según la preparación: una taza de café Moka equivale a 50 mililitros, mientras que un espresso contiene aproximadamente 30 mililitros. Los expertos advierten que el exceso de cafeína, derivado de la combinación con otros productos, podría anular los beneficios para los triglicéridos.

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Relación entre café, colesterol y método de preparación

La forma de preparar el café influye directamente en su efecto sobre los lípidos sanguíneos. El café sin filtrar —como el preparado con prensa francesa o hervido— libera sustancias llamadas cafeol y cafestol, que pueden aumentar los niveles de colesterol en sangre. Esta situación no se presenta con el café filtrado, como el que se obtiene con la cafetera Moka o con las cafeteras de goteo.

El colesterol, junto con los triglicéridos, es un marcador fundamental para evaluar el riesgo cardiovascular. Se analiza el colesterol total y sus fracciones: HDL, conocido como colesterol bueno, y LDL, llamado colesterol malo. El equilibrio adecuado de estos valores ayuda a prevenir la aterosclerosis, una condición caracterizada por la acumulación de grasa en las paredes arteriales, que dificulta el flujo sanguíneo y puede tener consecuencias cardíacas graves.

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Triglicéridos altos: causas y parámetros normales

Los triglicéridos son lípidos formados por ácidos grasos, que el organismo utiliza como reserva energética. Se almacenan en las células grasas y se movilizan según las necesidades metabólicas. El exceso de calorías —principalmente proveniente de grasas animales, embutidos, fiambres y azúcares simples— eleva los niveles de triglicéridos, incrementando el riesgo para el corazón y los vasos sanguíneos.

Una persona, vestida con un suéter azul oscuro, sostiene una taza de café negro humeante con ambas manos en un ambiente interior, con el rostro inclinado hacia la bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de triglicéridos se considera normal si es menor a 150 miligramos por decilitro. Entre 150 y 200 mg/dl se ubica en el límite, y valores superiores a 200 mg/dl se clasifican como altos. Ante la presencia de triglicéridos elevados, la primera recomendación es consultar al médico para una evaluación personalizada.

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Dieta, ejercicio y consejos para reducir los triglicéridos

Un estilo de vida adecuado, que combine dieta balanceada y actividad física regular, resulta fundamental para mantener los triglicéridos bajo control. El consumo de alimentos procesados y ricos en azúcar, así como priorizar frutas, verduras, cereales, legumbres y pescado. Se recomienda reducir al máximo la ingesta de alcohol y optar por métodos de cocción sencillos.

El ejercicio regular contribuye a disminuir los triglicéridos y eleva el colesterol HDL. El consumo moderado de café, dentro de las cantidades recomendadas, puede formar parte de un plan integral de prevención cardiovascular, incluso durante el embarazo, siempre bajo la supervisión médica.

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Fuentes de verificación y recomendaciones

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y de la Fundación Española del Corazón coinciden en la importancia de controlar los triglicéridos mediante dieta, ejercicio y un consumo responsable de café. Las recomendaciones médicas insisten en la necesidad de evitar el exceso calórico y mantener revisiones periódicas.