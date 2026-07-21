Mueren tres hombres al ser arrastrados por la corriente del río Palmarejo en Chihuahua

La camioneta Ford Escape quedó sumergida en el río Palmarejo tras ser arrastrada por la corriente, en el municipio de Chínipas, Chihuahua. Crédito: Especial

Tres integrantes de una misma familia murieron la madrugada del lunes 20 de julio de 2026 en el municipio de Chínipas, en la sierra Tarahumara de Chihuahua, después de que la corriente del río Palmarejo arrastró la camioneta en la que viajaban. El grupo intentó cruzar un vado del río durante una fuerte crecida provocada por el temporal de lluvias, y el caudal arrastró el vehículo con los ocupantes adentro.

La Fiscalía de Chihuahua Distrito Zona Occidente confirmó la identidad de las tres víctimas y detalló las circunstancias del hecho. Los fallecidos eran oriundos de la propia comunidad de Chínipas, lo que confirma que el trayecto no era desconocido para ellos.

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Ricardo R. A., Bienvenido E. V. y José María R. A.: los tres fallecidos

El cuerpo de Ricardo R. A. fue hallado dentro del vehículo, una camioneta Ford Escape color negro. Los cadáveres de Bienvenido E. V. y José María R. A. aparecieron en el cauce del río Palmarejo, metros abajo del punto donde ocurrió el arrastre.

La Fiscalía precisó que los tres hombres viajaban juntos en el mismo vehículo al momento del accidente. El parentesco entre ellos fue confirmado por las autoridades, aunque no se especificó el grado de relación familiar de cada uno.

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Un cuarto ocupante de la camioneta, identificado como Cristian Samuel V. C., sobrevivió al arrastre con diversas lesiones. Las autoridades lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica tras ser rescatado por elementos de la policía.

Una infografía muestra las cinco víctimas fatales que dejó el temporal de lluvias en Chihuahua, México, entre el 19 y el 21 de julio de 2026, y las advertencias de Protección Civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vado del río Palmarejo y las condiciones del cruce

El río Palmarejo presentaba una crecida considerable en el momento en que el grupo intentó el cruce. Los escurrimientos provenientes de la sierra Tarahumara generan avenidas de agua repentinas que elevan el caudal de los ríos en cuestión de minutos, sin que los cambios sean siempre visibles desde la orilla.

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Las autoridades de Protección Civil de Chihuahua han advertido de forma reiterada sobre el peligro que representan los vados y cauces durante el temporal. La recomendación oficial es abstenerse de cruzar cualquier cuerpo de agua en crecida, aun cuando la corriente parezca manejable desde la superficie.

El municipio de Chínipas se ubica en la zona occidente del estado, una región serrana donde los ríos responden con rapidez a las precipitaciones pluviales. La temporada de lluvias eleva de forma constante el nivel de peligro en los cruces no pavimentados de ríos y arroyos.

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El temporal de lluvias y las otras víctimas en Chihuahua

El accidente del río Palmarejo no fue el único saldo fatal del temporal en el estado durante ese fin de semana. La tarde del domingo 19 de julio, un hombre murió ahogado en el arroyo San Antonio, en el municipio de Cuauhtémoc, tras ser arrastrado por la corriente desde la calle Décima y Lerdo hasta el tramo ubicado bajo el puente de la avenida José Peña Flores.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil de Cuauhtémoc activó la alerta al mediodía, después de que testigos observaron a la víctima ser sorprendida por la corriente en uno de los vados del arroyo. El Cuerpo de Bomberos de Cuauhtémoc localizó el cuerpo sin vida metros abajo del punto de ingreso al cauce.

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Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peritos de la Fiscalía General del Estado del Distrito Zona Occidente realizaron el levantamiento e identificación formal del fallecido en Cuauhtémoc. La zona fue acordonada por agentes de la policía local mientras se completaban las diligencias ministeriales.

El temporal también había cobrado una víctima previa en la capital del estado. Un hombre de 31 años murió ahogado dentro de su vehículo al ser arrastrado por la creciente en el cruce de la avenida Nueva España y 15 de Enero, en la colonia Misael Núñez, al sur de la ciudad de Chihuahua. En ese mismo incidente, cuatro vehículos fueron arrastrados por la corriente.

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Protección Civil mantiene alerta en los municipios del estado

Las autoridades de Protección Civil de Chihuahua mantienen una alerta de prevención permanente en los municipios de la entidad. El llamado oficial se dirige a la población en general, a automovilistas y a peatones, para que se abstengan de cruzar o acercarse a los cauces de agua durante el temporal.

Las dependencias de auxilio subrayan que los escurrimientos de la sierra producen avenidas repentinas que elevan el nivel de los ríos sin previo aviso visible. La advertencia aplica incluso cuando la corriente parece baja o segura desde el punto de cruce.

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El balance del temporal de lluvias en Chihuahua suma al menos cinco víctimas fatales en los episodios documentados hasta el 21 de julio de 2026. La Fiscalía General del Estado atribuyó los fallecimientos al crecimiento de los cauces y corrientes de agua en distintos puntos de la entidad.