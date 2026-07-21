¿Cuánto gana Yanet García en OnlyFans? La cifra millonaria revelada

Yanet García se despide del matutino mexicano (ig: iamyanetgarcia)

La figura de Yanet García vuelve a estar en el centro de la conversación digital, ahora por el interés que despierta su faceta como creadora de contenido en OnlyFans y rumores de su posible ingreso a La Casa de los Famosos México 2026.

Desde su incursión en la plataforma, la también modelo fitness y ex conductora de televisión ha generado especulación y curiosidad sobre los ingresos que percibe en este espacio digital, donde suma miles de seguidores y ha construido una de las comunidades más sólidas entre celebridades mexicanas.

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Rumores sobre su ingreso a La Casa de los Famosos México

En los últimos días, los rumores sobre la posible participación de Yanet García en La Casa de los Famosos México se intensificaron en redes sociales y foros especializados. Imágenes alusivas a su carrera, referencias a su actividad en OnlyFans y comentarios de insiders del reality han hecho que su nombre figure entre los más mencionados para sumarse a la cuarta temporada del programa.

(Foto: Instagram)

La expectativa crece ante la posibilidad de que la llamada “chica del clima” combine su popularidad en redes sociales con una nueva faceta en la televisión de competencia.

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El inicio de Yanet García en OnlyFans

Yanet García dio un giro importante a su carrera al anunciar su ingreso a OnlyFans en 2021.

García comenzó a publicar fotografías y videos exclusivos para suscriptores, manteniendo su línea fitness y de estilo de vida saludable, pero apostando por una relación más directa y personal con su audiencia.

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La también influencer relató que su transición fue planeada y que, lejos de ser un movimiento improvisado, analizó el impacto que tendría en su carrera y reputación.

Yanet García, la "Chica del Clima," deslumbra en Halloween (@iamyanetgarcia)

“Para mí me pareció indicado, he creado contenido gratis durante siete años, con todo mi corazón, para todos mis seguidores", dijo en una antigua entrevista a Infobae y remarcó:

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“Entonces me pareció excelente esta plataforma para subir mi contenido sexy, ya que por siete años, había subido gratis. Aventarlo ahí a Onlyfans,y empezar a darle ese giro a mi Instagram de salud y bienestar, porque es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida".

¿Cuánto gana Yanet García en OnlyFans?

El interés por saber cuánto gana Yanet García en OnlyFans ha sido una constante desde su debut en la plataforma.

El costo de suscripción mensual para acceder a su perfil de OnlyFans ronda los 20 dólares.

Yanet García, la "Chica del Clima," deslumbra en Halloween (@iamyanetgarcia)

Si bien la plataforma no hace públicos los ingresos exactos de sus creadores, diversas fuentes como TvNotas han señalado que La chica del clima en 2022 ya tenía alrededor de 5 mil seguidores, por lo que hasta ese momento, se pensaba que ganaba alrededor de 2 millones de pesos mensuales.

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El fenómeno de Yanet García en la plataforma ha sido motivo de análisis en medios internacionales y la ha colocado entre las figuras latinas más rentables del contenido digital exclusivo.

Con esta presencia e ingresos, Yanet García ha demostrado que puede reinventarse y capitalizar su imagen en distintos espacios mediáticos, consolidando su posición tanto en el mundo fitness como en la industria del entretenimiento digital.

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