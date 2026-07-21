Danna, Belinda y Mariana Treviño hacen sold out con Mentiras All Stars: esta es la nueva función confirmada en CDMX

La producción de Mentiras All Stars confirma sold out en la primer función en el Auditorio Nacional y abre una nueva presentación en Ciudad de México. - (X)

La emoción por Mentiras All Stars creció después de que la producción confirmó que la primer función en el Auditorio Nacional logró sold out, una respuesta que llevó al espectáculo a abrir una nueva presentación para sus seguidores en Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la producción compartió el anuncio con el mensaje: “¡Nuevo horario! Debido al éxito gracias a ustedes, abrimos una función más de #Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional: 12 de septiembre a las 5:00 pm”. La nueva fecha busca atender la demanda del público que esperaba ver reunidas a Belinda, Danna y Mariana Treviño en el escenario.

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La preventa para esta función adicional se realizará con Banamex los días 21 y 22 de julio, mientras que la venta comenzará a las 11:00 de la mañana. El montaje se prepara como uno de los eventos teatrales más llamativos del año por la combinación de talentos que reúne.

Belinda, Danna y Mariana Treviño llegan a un musical emblemático

La nueva función de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional queda programada para este 12 de septiembre a las 5:00 pm, según el anuncio en redes sociales. - (X)

Mentiras All Stars es una edición especial del musical Mentiras, una producción creada por José Manuel López Velarde que se convirtió en uno de los montajes más representativos del teatro mexicano contemporáneo. La obra combina canciones populares en español de la década de los ochenta con una historia llena de romance, secretos y momentos de humor.

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La trama original presenta a cuatro mujeres que descubren una conexión inesperada mientras enfrentan situaciones relacionadas con el amor, la traición y la amistad. Su éxito se debe a la mezcla entre nostalgia musical y personajes con los que el público ha logrado identificarse a lo largo de los años.

En esta nueva versión, el elenco principal estará integrado por Belinda como Daniela, Danna como Yuri y Mariana Treviño como Lupita. La participación de estas artistas ha generado gran expectativa debido a sus diferentes caminos dentro del entretenimiento y la posibilidad de verlas compartiendo un mismo escenario.

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Los precios de los boletos y las fechas del espectáculo

Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante (RS)

Para las primeras funciones en el Auditorio Nacional, los precios de los boletos variaron dependiendo de la zona elegida. El acceso más económico tuvo un costo de 1,054 pesos en Piso 2, mientras que la localidad más alta llegó a 6,200 pesos en Preferente.

Otras zonas tuvieron precios intermedios: Luneta se ubicó alrededor de 4,898 pesos, Balcón tuvo opciones entre 3,100 y 4,526 pesos, mientras que Piso 1 manejó costos entre 2,170 y 2,480 pesos. Las tarifas pueden cambiar en otros recintos y ciudades donde se presente el espectáculo.

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Después de sus funciones en la capital mexicana, el espectáculo llegará a Monterrey el 2 de octubre y posteriormente a Guadalajara el 9 de octubre. La producción continúa generando expectativa entre los seguidores del musical y los fanáticos de sus protagonistas.

El impacto de ver juntas a Belinda y Danna en el escenario

Danna y Belinda - (Instagram)

Uno de los elementos que más llama la atención de Mentiras All Stars es la participación conjunta de Belinda y Danna, dos artistas que han marcado distintas etapas del entretenimiento mexicano. Ambas comenzaron sus carreras desde muy jóvenes y lograron consolidarse como figuras importantes dentro de la música y la actuación.

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Belinda construyó una trayectoria que combina televisión y una carrera musical con millones de seguidores, mientras que Danna pasó de ser una estrella infantil a convertirse en una cantante con presencia internacional. Su encuentro en un mismo escenario representa una colaboración poco habitual para sus públicos.

A ellas se suma Mariana Treviño, actriz reconocida por su trabajo en teatro, cine y televisión, quien aporta experiencia interpretativa al montaje. La combinación de sus estilos convierte a Mentiras All Stars en una propuesta que mezcla nostalgia, talento y una reunión de figuras que pocas veces coinciden en una misma producción.

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