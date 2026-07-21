Mataviejitas: la serie que revive el caso real y dónde verla en México

La serie retomará el caso de la Mataviejitas (Cortesía)

Este 21 de julio se anunció la llegada de Mataviejitas, una serie mexicana que explora el caso real de la asesina serial de ancianas en la Ciudad de México. Inspirada en hechos que impactaron a la opinión pública, la producción promete tensión, ambigüedad y una mirada aguda sobre los prejuicios y fracturas sociales, mientras revive uno de los crímenes más emblemáticos del país.

¿Qué se sabe de la serie?

La dirección del proyecto está a cargo de Humberto Hinojosa, conocido por su trabajo en Luis Miguel: La Serie y Las Viudas de los Jueves, quien aporta una visión autoral y rigurosa.

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En codirección participa José Manuel Cravioto, realizador de El Chapo y Mexican Gangster. El elenco principal lo integran Mayra Hermosillo y Mónica Jiménez, figuras reconocidas en la televisión mexicana.

MEXICO, DF 25 ENERO 2006.- Fue presentada a Juana Barraza, alias "La Mataviejitas" que fue detenida por elementos de la Secretaria de Seguridad Publica, en la colonia Moctezuma primera sección en la delegación Venustiano Carranza. FOTO: Leonardo Casas/CUARTOSCURO.COM

“Estamos muy entusiasmados con ‘Mataviejitas’ porque combina el suspenso y la tensión de un gran thriller criminal con una identidad profundamente mexicana que atraviesa toda la historia. A eso se suma un elenco extraordinario y un equipo creativo que abrazó el proyecto con enorme pasión y sensibilidad”, dijo y añadió Mariano César, Head de Contenidos de entretenimiento de Warner Bros:

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"Esa combinación de una historia potente y un talento excepcional nos hace confiar en que conectará con el público dentro y fuera de la región”.

MÉXICO D.F. 31MARZO2008.-Juana Barraza Sampeiro, conocida como la mata viejitas fue sentenciada a 759 años con 17 días, esto tras dos años de proceso. FOTO: CUARTOSCURO.COM

El caso real inspira una serie de persecución y obsesión

La serie se presenta como un thriller psicológico centrado en la persecución y la obsesión. Según la producción, el relato parte de los temores y fracturas personales y sociales que el caso de la Mataviejitas detonó en la Ciudad de México.

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Hinojosa aseguró: “Para mí siempre ha sido muy importante contar historias que, de alguna manera, formen parte de la memoria colectiva y de la cultura pop de la Ciudad de México. Como chilango, crecí rodeado de estos relatos y siempre me ha emocionado llevarlos a la pantalla desde una mirada profundamente mexicana”.

La dama del silencio: el caso Mataviejitas (Netflix)

El equipo de dirección y el elenco buscan construir una historia donde la tensión y la profundidad dramática sean protagonistas.

Mayra Hermosillo, quien interpreta el papel central, ha destacado por su participación en Narcos: México, mientras que Mónica Jiménez suma experiencia en La Usurpadora y El Señor de los Cielos.

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Fecha de estreno y cómo ver ‘Mataviejitas’ en México

‘Mataviejitas’ es una producción original de HBO Max, disponible exclusivamente en esta plataforma de streaming en México.

La fecha exacta de estreno aún no ha sido confirmada por la compañía. Warner Bros. Discovery y HBO Max informaron que más detalles sobre la producción, así como el calendario de lanzamiento, serán anunciados próximamente.

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(Foto: Especial)

La serie forma parte de la apuesta de HBO por contenidos de origen mexicano, enfocados en historias locales con alcance internacional. La decisión de llevar a la pantalla el caso de la Mataviejitas responde a la relevancia que el tema ha tenido en la cultura popular de la capital del país.

El caso de la Mataviejitas: la historia detrás de la serie

La producción se inspira en el caso de Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas, una exluchadora que fue condenada por el asesinato de al menos 16 mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México.

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El caso generó alarma social entre 1998 y 2006, periodo en el que decenas de mujeres mayores de 60 años aparecieron estranguladas en sus departamentos.

Barraza utilizaba su fuerza y confianza para acercarse a sus víctimas, quienes vivían solas o en condiciones de vulnerabilidad. El proceso judicial y la cobertura mediática del caso destaparon prejuicios de género, clasismo y deficiencias en las investigaciones policiales.

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Juana Barraza, "La Mataviejitas" (foto: Cuartoscuro)

El caso de la Mataviejitas marcó un antes y un después en la percepción de la seguridad para adultos mayores en la capital. El expediente oficial detalla que fue detenida en 2006 y sentenciada a 759 años de prisión por múltiples homicidios y robos

El impacto de la historia ha sido objeto de análisis en medios, documentales y ahora en la nueva serie de HBO Max, que promete una aproximación distinta, centrada en la construcción de atmósferas y el retrato psicológico de los personajes.

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