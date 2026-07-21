México

Mataviejitas: la serie que revive el caso real y dónde verla en México

El caso de Juana Barraza es uno de los más comentados en la historia criminal del país

Guardar
Google icon
serie la mataviejitas
La serie retomará el caso de la Mataviejitas (Cortesía)

Este 21 de julio se anunció la llegada de Mataviejitas, una serie mexicana que explora el caso real de la asesina serial de ancianas en la Ciudad de México. Inspirada en hechos que impactaron a la opinión pública, la producción promete tensión, ambigüedad y una mirada aguda sobre los prejuicios y fracturas sociales, mientras revive uno de los crímenes más emblemáticos del país.

¿Qué se sabe de la serie?

La dirección del proyecto está a cargo de Humberto Hinojosa, conocido por su trabajo en Luis Miguel: La Serie y Las Viudas de los Jueves, quien aporta una visión autoral y rigurosa.

PUBLICIDAD

En codirección participa José Manuel Cravioto, realizador de El Chapo y Mexican Gangster. El elenco principal lo integran Mayra Hermosillo y Mónica Jiménez, figuras reconocidas en la televisión mexicana.

Juana Barraza, La Mataviejitas
MEXICO, DF 25 ENERO 2006.- Fue presentada a Juana Barraza, alias "La Mataviejitas" que fue detenida por elementos de la Secretaria de Seguridad Publica, en la colonia Moctezuma primera sección en la delegación Venustiano Carranza. FOTO: Leonardo Casas/CUARTOSCURO.COM

“Estamos muy entusiasmados con ‘Mataviejitas’ porque combina el suspenso y la tensión de un gran thriller criminal con una identidad profundamente mexicana que atraviesa toda la historia. A eso se suma un elenco extraordinario y un equipo creativo que abrazó el proyecto con enorme pasión y sensibilidad”, dijo y añadió Mariano César, Head de Contenidos de entretenimiento de Warner Bros:

PUBLICIDAD

"Esa combinación de una historia potente y un talento excepcional nos hace confiar en que conectará con el público dentro y fuera de la región”.

Juana Barraza, La Mataviejitas
MÉXICO D.F. 31MARZO2008.-Juana Barraza Sampeiro, conocida como la mata viejitas fue sentenciada a 759 años con 17 días, esto tras dos años de proceso. FOTO: CUARTOSCURO.COM

El caso real inspira una serie de persecución y obsesión

La serie se presenta como un thriller psicológico centrado en la persecución y la obsesión. Según la producción, el relato parte de los temores y fracturas personales y sociales que el caso de la Mataviejitas detonó en la Ciudad de México.

Hinojosa aseguró: “Para mí siempre ha sido muy importante contar historias que, de alguna manera, formen parte de la memoria colectiva y de la cultura pop de la Ciudad de México. Como chilango, crecí rodeado de estos relatos y siempre me ha emocionado llevarlos a la pantalla desde una mirada profundamente mexicana”.

La dama del silencio: el caso Mataviejitas (Netflix)
La dama del silencio: el caso Mataviejitas (Netflix)

El equipo de dirección y el elenco buscan construir una historia donde la tensión y la profundidad dramática sean protagonistas.

Mayra Hermosillo, quien interpreta el papel central, ha destacado por su participación en Narcos: México, mientras que Mónica Jiménez suma experiencia en La Usurpadora y El Señor de los Cielos.

Fecha de estreno y cómo ver ‘Mataviejitas’ en México

‘Mataviejitas’ es una producción original de HBO Max, disponible exclusivamente en esta plataforma de streaming en México.

La fecha exacta de estreno aún no ha sido confirmada por la compañía. Warner Bros. Discovery y HBO Max informaron que más detalles sobre la producción, así como el calendario de lanzamiento, serán anunciados próximamente.

(Foto: Especial)
(Foto: Especial)

La serie forma parte de la apuesta de HBO por contenidos de origen mexicano, enfocados en historias locales con alcance internacional. La decisión de llevar a la pantalla el caso de la Mataviejitas responde a la relevancia que el tema ha tenido en la cultura popular de la capital del país.

El caso de la Mataviejitas: la historia detrás de la serie

La producción se inspira en el caso de Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas, una exluchadora que fue condenada por el asesinato de al menos 16 mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México.

El caso generó alarma social entre 1998 y 2006, periodo en el que decenas de mujeres mayores de 60 años aparecieron estranguladas en sus departamentos.

Barraza utilizaba su fuerza y confianza para acercarse a sus víctimas, quienes vivían solas o en condiciones de vulnerabilidad. El proceso judicial y la cobertura mediática del caso destaparon prejuicios de género, clasismo y deficiencias en las investigaciones policiales.

Juana Barraza, "La Mataviejitas" (foto: Cuartoscuro)
Juana Barraza, "La Mataviejitas" (foto: Cuartoscuro)

El caso de la Mataviejitas marcó un antes y un después en la percepción de la seguridad para adultos mayores en la capital. El expediente oficial detalla que fue detenida en 2006 y sentenciada a 759 años de prisión por múltiples homicidios y robos

El impacto de la historia ha sido objeto de análisis en medios, documentales y ahora en la nueva serie de HBO Max, que promete una aproximación distinta, centrada en la construcción de atmósferas y el retrato psicológico de los personajes.

Temas Relacionados

La MataviejitasSerieJuana BarrazaHBO Maxmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América presume entrenamiento de Luis Ángel Malagón después de 4 meses fuera de las canchas | Video

Las estimaciones oficiales indican que podría reintegrarse a la competencia en aproximadamente seis semanas

América presume entrenamiento de Luis Ángel Malagón después de 4 meses fuera de las canchas | Video

¿Qué consecuencias dejó el Mundial al medio ambiente? Greenpeace alerta por toneladas de basura y emisiones históricas de CO2

La celebración de la Copa del Mundo no solo dejó felicidad, sino también una preocupación por el futuro del medio ambiente rumbo al 2030

¿Qué consecuencias dejó el Mundial al medio ambiente? Greenpeace alerta por toneladas de basura y emisiones históricas de CO2

Aseguran más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en alimento para ganado en Sonora: el cargamento iba a Tijuana

El conductor de un tractocamión fue detenido sobre la carretera Sonoyta–Puerto Peñasco tras una inspección; autoridades localizaron 60 costales en los que se ocultaba la droga

Aseguran más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en alimento para ganado en Sonora: el cargamento iba a Tijuana

Mueren tres hombres al ser arrastrados por la corriente del río Palmarejo en Chihuahua

El temporal de lluvias deja al menos cinco víctimas fatales en distintos municipios de la entidad, según autoridades estatales

Mueren tres hombres al ser arrastrados por la corriente del río Palmarejo en Chihuahua

Danna, Belinda y Mariana Treviño hacen sold out con Mentiras All Stars: esta es la nueva función confirmada en CDMX

La producción anunció una presentación más tras la respuesta del público, mientras el encuentro de grandes figuras del entretenimiento eleva la expectativa por el musical mexicano

Danna, Belinda y Mariana Treviño hacen sold out con Mentiras All Stars: esta es la nueva función confirmada en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

México pide a la DEA aclarar el caso del agente que asistió a fiestas con narcos tras acusaciones contra políticos mexicanos

México pide a la DEA aclarar el caso del agente que asistió a fiestas con narcos tras acusaciones contra políticos mexicanos

EEUU solicita 15 mdd a “El Mayo” Zambada: esta es la élite millonaria que tiene menos dinero que el exlíder del Cártel de Sinaloa

Presuntos sicarios de Los Mayos amenazan al gobernador de Zacatecas de más violencia “si no cumple los acuerdos”

“Es acercarse a la muerte”: Sheinbaum reitera llamado a que jóvenes se alejen del narco tras dichos de ‘El Mayo’

Aseguran lancha con más de 1.5 toneladas de cocaína en costas de Chiapas: cinco extranjeros fueron detenidos

ENTRETENIMIENTO

El supuesto triángulo amoroso de Yanet García, Lewis Howes y Martha Higareda explicado

El supuesto triángulo amoroso de Yanet García, Lewis Howes y Martha Higareda explicado

Danna, Belinda y Mariana Treviño hacen sold out con Mentiras All Stars: esta es la nueva función confirmada en CDMX

¿Cuánto gana Yanet García en OnlyFans? La cifra millonaria revelada

La Cotorrisa llama ‘psicópata’ a Pedro Sola y lo critica por polémica con animales: “Tiempo extra el que vive ese programa”

Oficial: Lista completa de confirmados para ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

DEPORTES

Estos son los mexicanos que pueden hacer historia en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

Estos son los mexicanos que pueden hacer historia en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

América presume entrenamiento de Luis Ángel Malagón después de 4 meses fuera de las canchas | Video

Guillermo Ochoa recibe inesperado premio internacional por besar poste del Estadio Azteca en el Mundial 2026

Toluca vs Cruz Azul: a qué hora y dónde ver el partido de Campeón de Campeones 2026

Javier Aguirre recibe inesperado premio internacional por insultar a Anthony Gordon, jugador de Inglaterra en el Mundial 2026