Ahorro Solidario ISSSTE: cómo obtener una bonificación del gobierno por cada peso que aportes para tu retiro

El beneficio funciona mediante un descuento en nómina que el propio trabajador activa: puede elegir que se le retenga el 1% o el 2% de su sueldo básico cada quincena. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Los trabajadores del Estado inscritos en el régimen de Cuentas Individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tienen acceso a un mecanismo de ahorro que multiplica hasta por 3.25 cada peso que aportan voluntariamente a su cuenta de retiro: el Ahorro Solidario, establecido en el artículo 100 de la Ley del ISSSTE.

El beneficio funciona mediante un descuento en nómina que el propio trabajador activa: puede elegir que se le retenga el 1% o el 2% de su sueldo básico cada quincena. Por cada peso descontado, la dependencia gubernamental donde labora deposita $3.25 adicionales en la subcuenta de Ahorro Solidario, con un tope máximo de aportación patronal del 6.5% del sueldo básico.

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Así, quien elige el 2% de descuento recibe el acompañamiento máximo del gobierno: su ahorro combinado puede representar hasta el 8.5% de su sueldo básico por quincena, sin que el trabajador haya puesto más que su 2%.

ISSSTE/Facebook

Quién puede acceder al Ahorro Solidario

El beneficio es exclusivo para quienes cotizan bajo el régimen de Cuentas Individuales, es decir, quienes ingresaron al servicio público a partir del 1 de abril de 2007 o quienes, estando en activo antes de esa fecha, optaron por migrar al nuevo sistema al momento de la reforma.

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Los trabajadores que permanecieron en el esquema del Artículo Décimo Transitorio —el régimen anterior de beneficio definido— no tienen acceso a este mecanismo. Su pensión se calcula con base en el sueldo básico y los años de servicio, sin subcuenta individual.

Cómo inscribirse: dos vías disponibles

El segundo es presencial: el trabajador acude al área de Recursos Humanos de su dependencia, solicita el Documento de Elección de Ahorro Solidario, marca el porcentaje deseado —1% o 2%— y lo entrega firmado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite de inscripción puede realizarse por dos canales. El primero es digital: el trabajador ingresa al portal e-SAR (e-sar.com.mx), selecciona la opción de Ahorro Solidario y completa los pasos del formulario con su nombre completo, CURP y correo electrónico.

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El segundo es presencial: el trabajador acude al área de Recursos Humanos de su dependencia, solicita el Documento de Elección de Ahorro Solidario, marca el porcentaje deseado —1% o 2%— y lo entrega firmado.

En ambos casos, el porcentaje elegido puede modificarse en cualquier momento: aumentarlo del 1% al 2%, reducirlo, o cancelarlo. Si se cancela, el trabajador deberá esperar 12 meses antes de poder reactivarlo.

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Cuándo se puede retirar el dinero acumulado

Al momento del retiro, los recursos se destinan a contratar una renta vitalicia o un retiro programado, o bien se retiran como parte del excedente de la cuenta individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recursos de la subcuenta de Ahorro Solidario son propiedad del trabajador y no se pierden si deja de laborar en el gobierno o deja de cotizar al ISSSTE. No obstante, solo pueden retirarse en tres supuestos: al concederse una pensión, al emitirse una negativa de pensión, o por fallecimiento del titular —en cuyo caso se entregan a los beneficiarios legales o sustitutos designados.

Al momento del retiro, los recursos se destinan a contratar una renta vitalicia o un retiro programado, o bien se retiran como parte del excedente de la cuenta individual.

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Para iniciar el trámite de retiro, el trabajador debe presentar ante el ISSSTE identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, CURP, RFC con homoclave, hoja única de servicios, estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria, estado de cuenta de su Afore y acta de nacimiento.

El Ahorro Solidario dentro del sistema de pensiones de 2026

En ese contexto, el Ahorro Solidario se posiciona como el primer paso a evaluar para los trabajadores del Estado que buscan elevar su tasa de reemplazo, antes que otras formas de ahorro voluntario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo opera en un entorno de cambios al sistema de retiro. En 2026, el Fondo de Pensiones para el Bienestar complementa las pensiones de trabajadores bajo cuentas individuales —tanto del ISSSTE como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)— hasta un tope de $17,885.85 mensuales, con ajuste anual por inflación.

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En ese contexto, el Ahorro Solidario se posiciona como el primer paso a evaluar para los trabajadores del Estado que buscan elevar su tasa de reemplazo, antes que otras formas de ahorro voluntario.

BBVA Research señaló que “las aportaciones obligatorias resultan insuficientes para mantener el nivel de vida tras el retiro” y recomendó complementar con ahorro voluntario de entre el 10% y el 20% del ingreso mensual desde el inicio de la vida laboral.

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