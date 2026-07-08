El Vicentillo: el día que el hijo de El Mayo Zambada fue capturado en la CDMX con miles de pesos y armas

El Vicentillo fue detenido varios años antes que su padre. (Jesús Avilés/Infobae)

El pasado lunes 6 de julio se dio a conocer que Ismael El Mayo Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa y ex socio de Joaquín El Chapo Guzmán, había aceptado una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

Esto, por medio de una carta de recomendación de condena que entregó el abogado defensor de El Mayo al juez federal encargado de su caso, parte del proceso antes de que se dicte sentencia.

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Ahí se reiteró que el acusado aceptaba su culpabilidad y reconoció que eso implicaba la imposición obligatoria de una cadena perpetua y resaltó su voluntad de aceptar las consecuencias de su proceso judicial desde que fue entregado de manera involuntaria a las autoridades estadounidenses.

La misiva, redactada por el abogado defensor Frank A. Pérez y enviada al juez federal Brian Cogan en el tribunal del distrito este en Brooklyn, contrasta el comportamiento de Zambada con el de su ex socio Joaquín Guzmán Loera. Subrayó que con su declaración de culpabilidad, Zambada García no solo le ahorró los costos millonarios de un juicio de alto perfil al sistema judicial estadounidense, como ocurrió con el juicio de 11 semanas de El Chapo Guzmán, sino enfatiza que también está evitando que testigos y víctimas sean sujetos a el temor y riesgo de ser expuestos al ser convocados a declarar en un juicio.

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“La aceptación inequívoca de responsabilidad de Zambada ha sido una característica definitoria de su conducta desde su llegada involuntaria a Estados Unidos hace poco menos de dos años”, afirma Pérez en la carta. Insiste en que Zambada no está buscando negociar una reducción de su condena a cambio de su cooperacion. Se asegura que el acusado “no otorgó asistencia sustancial y no está buscando ahora, ni en el futuro, cualquier moción para una condena reducida”.

Vicente Zambada Niebla, alias 'El Vicentillo', es el hijo mayor de 'El Mayo'. (EFE | Especial)

El Mayo Zambada, antes de ser llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad, tras ser “secuestrado” como él lo ha asegurado, nunca había sido capturado por autoridades ni de México ni de EEUU.

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Sin embargo, ese no es el caso de su hijo mayor, Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, quien fue detenido varios años antes de la detención de su padre.

Detención de El Vicentillo

Era el mes de marzo de 2009 cuando el Gobierno de México, en ese entonces encabezado por el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien era presidente del país, informó que había dado un duro golpe al narcotráfico, pues se había capturado a Vicente Zambada Niebla, hijo mayor de El Mayo Zambada.

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En un comunicado que aún se puede encontrar en la red, se lee que el 18 de marzo del año mencionado, en el marco de la campaña permanente contra el narcotráfico y el combate integral a la delincuencia organizada, la Secretaría de la Defensa Nacional informaba que personal militar había logrado la detención de El Vicentillo, a quien identifico como hijo de El Mayo y capo de la organización Guzmán Loera.

La detención se dio en la Ciudad de México, luego de diversas denuncias relacionadas con la presencia de personas a bordo de vehículos en la colonia Lomas del Pedregal.

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El Vicentillo fue extraditado a EEUU, donde fue liberado tras ser testigo colaborador en el juicio de El Chapo Gumzán. FOTO: ALBERTO VERA/CUARTOSCURO.COM

“Personal Militar en coordinación con elementos pertenecientes a la AFI adscritos a la SIEDO, al efectuar patrullajes en dicha zona en la madrugada del 18 de marzo de 2009, localizó frente a la casa número 269 de la calle lluvia de la citada colonia, varios individuos en vehículos de modelo reciente, portando armas de uso exclusivo y en actitud sospechosa, sorprendiendo en flagrante delito a VICENTE ZAMBADA NIEBLA (a) “EL VICENTILLO” con 5 individuos más que fungían como su escolta personal y los cuales portaban 3 armas cortas y 3 armas largas, 3 vehículos, numerario en moneda nacional y diversa documentación", se lee en el comunicado.

Según la información, Zambada Niebla es originario de Sinaloa y a raíz de la captura de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, en 2008, su padre, El Mayo Zambada, le había delegado el control la estructura operativa, logística y de seguridad a favor de la organización Guzmán Loera, posicionándose en la estructura delictiva al mismo nivel que Joaquín Guzmán Loera e Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel. Además, se le atribuía la autoría intelectual de diversas ejecuciones en contra de autoridades e integrantes de grupos antagónicos en el citado Estado.

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A Zambada Niebla se le aseguraron 3 Fusiles AR-15, Cal. 2.23”. 3 Pistolas Cal. 38” súper, 1 auto VW Passat color blanco, 1 BMW 540 I color gris oxford y un Audi A6 color blanco, así como 67,480 pesos y 866 dólares americanos. Zambada Niebla, se informó, contaba con una orden de aprehension en el Juzgado 3/ero. de Distrito en materia de procesos penales Federales, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

Tras su detención, El Vicentillo fue extraditado a Estados Unidos y en 2019 fue sentenciado a 15 años de prisión, contando el tiempo que ya llevaba retenido, sin embargo, tras ser uno de los testigos estrella en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán en Brooklyn, Nueva York, fue liberado poco tiempo después.

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