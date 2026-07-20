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Así reaccionaron los políticos mexicanos al triunfo de España en el Mundial 2026

El tanto en el alargue define el 1-0 y asegura la segunda corona del combinado europeo desde 2010

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - España levantando la copa
La selección española triunfó 1-0 en la final del Mundial 2026. Dan Mullan/Getty Images/AFP

La selección de España consiguió la victoria en el tiempo extra de la final del Mundial 2026: la Roja ganó 1-0 con un gol de Ferrán Torres a los105 minutos y se quedó con su segunda estrella tras Sudáfrica 2010, al destronar al vigente campeón de Qatar 2022.

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez sostuvo a la Albiceleste con 11 atajadas, pero Argentina casi no generó peligro: su primer remate al arco llega hasta el descuento del suplementario, cuando Giuliano Simeone mandó la pelota por encima del travesaño.

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En el primer tiempo, una mala entrega de Rodrigo De Paul derivó en una falta de Lisandro Martínez sobre el español Mikel Oyarzabal. El zaguero central quedó sentido y salió antes del descanso, sustituido por Nicolás Otamendi.

Políticos felicitan a la Selección de España por su triunfo en el Mundial 2026

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Festejos España jugadores
Desde gobernadores hasta legisladores mexicanos felicitaron a La Roja por conseguir su segunda estrella. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A raíz del triunfo de España, diversos personajes de la política mexicana han compartido sus felicitaciones a La Roja por su segunda estrella.

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, publicó este 19 de julio un mensaje en el que señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum asistió a la ceremonia de premiación de la Copa Mundial. En el mismo tuit, felicitó a España por su “merecido título.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, felicitó a España por ganar el Mundial 2026 y aseguró que México cumplió con todas las responsabilidades organizativas”, según un tuit publicado en su cuenta de X.

En el mensaje, Montiel sostuvo que el torneo se organizó entre México, Estados Unidos y Canadá, y afirmó que el país recibió a los visitantes “con la calidez que nos caracteriza y respaldó a la selección “con el alma en todo momento”. La morenista también destacó que la ceremonia de clausura contó con la presencia de Claudia Sheinbaum “como jefa de Estado de uno de los países organizadores y añadió: “Es un orgullo verla representándonos.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - España levantando la copa
El empresario Ricardo Salinas Pliego felicitó a España, destacó su trabajo en equipo. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

El empresario Ricardo Salinas Pliego felicitó a España por ganar la final del Mundial 2026. “¡Enhorabuena, a todos los Españoles! Campeones del mundo tras una final de alto nivel frente a una Argentina que lo dejó todo en el campo”, escribió. Añadió que el título es resultado delesfuerzo y del talento individual trabajando en equipo, y remató: “¡Viva España!”

Alejandro Armenta, el gobernador de Puebla, felicitó a España tras el triunfo del equipo en la final del Mundial 2026, de acuerdo con un mensaje publicado en su cuenta de X. El mandatario estatal agregó que “fue un honor verlos iniciar su camino al mundial en el majestuoso estadio Cuauhtémoc.”

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, felicitó a España tras su triunfo en la final del Mundial 2026. “¡Hoy ganó el FÚTBOL! Felicidades”, escribió junto con una bandera de la nación ganadora en su cuenta de X.

Claudia Sheinbaum felicita a España por conquistar el campeonato del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a España por ganar el Mundial y al país por haber sido un buen anfitrión durante el Mundial 2026. REUTERS/Evan Vucci
La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a España por ganar el Mundial y al país por haber sido un buen anfitrión durante el Mundial 2026. REUTERS/Evan Vucci

Tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026, la presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró este 19 de julio que el torneo “fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos”, y sostuvo que el deporte “volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones”, según un mensaje publicado en X.

En su publicación, Sheinbaum felicitó “a todas y todos los mexicanos por “hacer de México la mejor sede y reconoció a la Selección Nacional por “el gran papel que desempeñó, al afirmar que el equipo puso “en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo.

La mandataria también celebró a España “por conquistar merecidamente el campeonato y destacó el trabajo conjunto de los países anfitriones Canadá, Estados Unidos y México: “Cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo”.

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