Claudia Sheinbaum felicita a España tras conquistar el Mundial 2026 y destaca la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá

Claudia Sheinbaum felicitó a la selección española tras su triunfo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a la selección de España por conquistar la Copa Mundial de Futbol 2026, luego de vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el estadio New York-New Jersey, en East Rutherford, Nueva Jersey.

La mandataria asistió al encuentro en representación de México como uno de los tres países anfitriones del Mundial, junto con Estados Unidos y Canadá. En su calidad de jefa de Estado de una de las naciones organizadoras, participó en los actos protocolarios de clausura y premiación del torneo, además de acudir al partido tras aceptar la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Al concluir el certamen, Sheinbaum destacó que la Copa del Mundo fue una celebración de la unión entre los pueblos y subrayó el papel del deporte como un puente entre las naciones.

Mensaje de Claudia Sheinbaum.

“Felicidades a España por conquistar merecidamente el campeonato”, escribió la presidenta en sus redes sociales.

México, Estados Unidos y Canadá dejan un legado de cooperación

En el mensaje difundido tras la final, Sheinbaum resaltó que el Mundial 2026 demostró la capacidad de los tres países sede para trabajar de manera coordinada en la organización del torneo más importante del futbol.

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“Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo”, expresó.

Claudia Sheinbaum destacó que la organización conjunta del Mundial 2026 reflejó la capacidad de México, Estados Unidos y Canadá para trabajar de manera coordinada. REUTERS/Evan Vucci

La mandataria también reconoció la participación de la afición mexicana y el desempeño de la Selección Nacional durante el campeonato.

“Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo”, añadió.

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Sheinbaum participa en la ceremonia oficial de premiación del Mundial

Como representante de uno de los países organizadores, Claudia Sheinbaum formó parte de la ceremonia oficial de premiación encabezada por la FIFA al término de la final.

Claudia Sheinbaum entregó el Balón de Oro a Rodri, reconocido como el mejor jugador del Mundial 2026 tras el triunfo de España. REUTERS/Mike Segar

Durante el protocolo entregó el Balón de Oro al mediocampista español Rodri, reconocido como el mejor jugador del Mundial 2026. Además, saludó al guardameta Unai Simón, quien recibió el Guante de Oro como mejor portero del torneo.

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Posteriormente, acompañó a las autoridades presentes en la entrega de medallas a las selecciones de España y Argentina, como parte del cierre oficial de la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países.

La final del Mundial reunió a los líderes de los países anfitriones

La final reunió en el MetLife Stadium a representantes de los tres países sede, así como a autoridades de la FIFA y líderes internacionales.

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Entre los asistentes destacaron:

Claudia Sheinbaum , presidenta de México.

Donald Trump , presidente de Estados Unidos.

Mark Carney , primer ministro de Canadá.

Gianni Infantino , presidente de la FIFA.

Melania Trump , primera dama de Estados Unidos.

Felipe VI , rey de España.

Letizia , reina de España.

Roberto Velasco, integrante de la delegación mexicana.

Durante la ceremonia también se observaron saludos entre Sheinbaum y los reyes de España, además de la convivencia institucional con los representantes de Estados Unidos, Canadá y la FIFA.

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España se proclama campeona del Mundial 2026

España conquistó el título mundial tras derrotar 1-0 a Argentina en una final que puso fin al torneo más grande en la historia de la FIFA, disputado con 48 selecciones y organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

España conquistó la Copa del Mundo 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey. REUTERS/Evan Vucci REENVÍO - ACTUALIZACIÓN DE CALIDAD

Además del campeonato español, la FIFA entregó los principales premios individuales del certamen.

Rodri recibió el Balón de Oro como mejor jugador; Unai Simón obtuvo el Guante de Oro; Pau Cubarsí fue elegido mejor jugador joven; Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro como máximo goleador, mientras que Países Bajos recibió el premio al Juego Limpio.

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Con la ceremonia de clausura concluyó oficialmente un Mundial que, además del espectáculo deportivo, reunió a los líderes de los tres países anfitriones y dejó, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, un legado de cooperación, amistad y trabajo conjunto para Norteamérica.