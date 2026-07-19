Claudia Sheinbaum aparece junto a Donald Trump para presenciar la final España vs Argentina del Mundial 2026

La mandataria mexicana se sienta en el palco del MetLife Stadium, en East Rutherford, para ver el juego decisivo entre España y Argentina, de acuerdo con información difundida por la agencia Reuters. REUTERS/Evan Vucci

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, apareció este domingo en el palco presidencial del MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presenciar la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Según información de la agencia Reuters, la mandataria mexicana compartió las gradas con Trump, la primera dama Melania Trump, el primer ministro de Canadá Mark Carney, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, y los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

Una invitación directa de Trump

La presencia de Sheinbaum en la final responde a una invitación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según explicó la propia mandataria en días previos. “Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque es una invitación directa”, señaló la presidenta antes de emprender el viaje.

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Al encuentro también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en representación de los otros dos países que fungieron como sede conjunta del torneo. Se trata del segundo encuentro cara a cara entre Sheinbaum y Trump, luego de que ambos coincidieran en diciembre de 2025 durante el sorteo del Mundial, celebrado en Washington.

U.S. President Donald Trump waves next to U.S. first lady Melania Trump, Mexican President Claudia Sheinbaum and Canada's Prime Minister Mark Carney before the FIFA World Cup 2026 Final between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, U.S., July 19, 2026. REUTERS/Evan Vucci

La llegada de Sheinbaum a Nueva York

La aparición de la presidenta en el palco es el cierre de una visita que comenzó horas antes en medio de un ambiente inusualmente festivo. Sheinbaum había llegado a territorio estadounidense durante la madrugada de este domingo, luego de que su vuelo comercial fuera cancelado por el mal clima, por lo que viajó en un avión militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al arribar a un hotel en la ciudad, un grupo de mexicanos residentes en Estados Unidos la recibió con música de mariachi y cánticos de apoyo, momento que quedó registrado en un video que ella misma compartió en sus redes sociales.

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Claudia Sheinbaum es recibida por una multitud de personas durante un evento nocturno. Se observan asistentes con teléfonos móviles grabando y tomando fotografías de la figura pública. Un mariachi está presente entre la gente. Sheinbaum abraza a un niño y recibe un ramo de flores. Personal de seguridad acompaña y contiene a la multitud. Se aprecian pancartas con mensajes de bienvenida. Este video documenta un encuentro público.

El momento de su llegada al estadio

Horas más tarde, la mandataria fue captada al descender de su camioneta a las afueras del MetLife Stadium, previo a su ingreso al inmueble para las actividades protocolarias antes del arranque del partido. Ese instante, al igual que el recibimiento del día anterior, también circuló ampliamente en redes sociales y medios de comunicación.

La jefa del Ejecutivo es captada al bajar de una camioneta en las afueras del inmueble, previo a entrar para cumplir con el protocolo; el video se difunde en redes sociales y en medios de comunicación

Un partido histórico

La final entre España y Argentina, vigente campeona del torneo, se disputa a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el estadio que también es conocido como Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Con este duelo se cierra el Mundial más grande en la historia de la competición, tras un récord de 104 partidos disputados a lo largo de casi seis semanas en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Mexico President Claudia Sheinbaum, U.S. first lady Melania Trump, U.S. President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino in the stands REUTERS/Brian Snyder

Contexto: la ausencia en la inauguración

Vale la pena recordar que Sheinbaum no asistió a la inauguración del Mundial el pasado 11 de junio, partido en el que la Selección Mexicana enfrentó a Sudáfrica. En ese momento, la presidenta defendió su decisión argumentando que el costo de los boletos —de hasta 120 mil pesos— resultaba inaccesible para la mayoría de la población mexicana. Cabe señalar que ni Trump ni Carney asistieron tampoco a las ceremonias inaugurales en sus respectivos países sede.

Regreso previsto para esta noche

De acuerdo con el Gobierno de México, la presidenta tiene previsto regresar a territorio nacional la noche de este domingo, una vez concluidas las actividades relacionadas con la final. Mientras tanto, una delegación estadounidense viajará a México para continuar los trabajos de revisión del T-MEC.

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