Balazos contra domicilio vinculado al medio Adiscusión envían un mensaje, advierte organismo protector de periodistas de Sinaloa

El atentado fue realizado el pasado 17 de julio por la mañana. Crédito: Facebook - Adiscusión

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa repudió el ataque armado perpetrado la mañana del 17 de julio contra un domicilio vinculado a César Millán Lafarga, actual dueño y director de Grupo Adiscusión.

El inmueble, ubicado en Culiacán, perteneció al padre de César, Humberto Millán Salazar, fundador del medio quien fue asesinado en 2011. El organismo advirtió que el hecho envió “un mensaje de intimidación que busca inhibir el ejercicio libre e independiente del periodismo”.

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El ataque fue el tercero registrado contra Grupo Adiscusión en 15 años. La primera agresión fue el asesinato de Humberto Millán Salazar; la segunda ocurrió en junio de 2024, cuando dispararon contra la fachada de las instalaciones del diario. En ninguno de los casos anteriores hubo detenidos.

Cámaras captaron al atacante con arma larga tipo AK-47

Las cámaras de seguridad registraron el ataque a las 8:27 de la mañana. Un Volkswagen blanco dio varias vueltas por el lugar antes de que un hombre descendiera del vehículo portando lo que parecía ser un arma larga tipo AK-47. El hombre disparó contra la fachada de la vivienda y volvió al automóvil.

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El ataque ocurrió la mañana de este 17 de julio en la capital sinaloense, no se reportan heridos. Crédito: Facebook - Adiscusión

El inmueble sufrió daños materiales. No hubo personas lesionadas. Los hechos fueron reportados de inmediato a las autoridades, quienes iniciaron investigaciones para identificar a los responsables. Hasta el cierre de esta nota no se reportaban detenidos.

El instituto advirtió que el ataque afecta el derecho de la sociedad a recibir información

El organismo protector de periodistas y derechos humanos señaló que el hecho constituyó “una agresión de la mayor gravedad”, no solo por el riesgo que representó para la vida, la integridad y la seguridad del periodista y de su núcleo familiar.

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Subrayó que toda agresión contra una persona periodista trasciende la esfera individual y afecta el derecho de la sociedad a recibir información de interés público, descrito como “un elemento indispensable para el fortalecimiento de un Estado democrático y constitucional de derecho”.

Las oficinas del medio fueron atacadas en 2024. Crédito: @yomero_2006

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa indicó que entre las líneas de investigación debe considerarse la posible relación de los hechos con la actividad periodística de la víctima, conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de protección a periodistas y derechos humanos.

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Llamó a las autoridades competentes a actuar “de manera inmediata, coordinada, objetiva y diligente” para garantizar una investigación “pronta, exhaustiva, imparcial y eficaz que permita esclarecer los hechos”. Asimismo, expresó solidaridad con la familia Millán, colegas y el gremio periodístico, y reiteró su reconocimiento a la función social que desempeñan los comunicadores al contribuir al acceso de la sociedad a “información libre, plural e independiente”.

El instituto informó que ya atiende el caso en el ámbito de sus competencias para garantizar la debida protección de las personas afectadas.

La alcaldesa interina ofreció apoyo pero desconoció el móvil

Por su parte, Ana Miriam Ramos, alcaldesa interina de Culiacán, condenó el ataque y ofreció el respaldo del municipio al gremio periodístico en entrevista con medios de comunicación.

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Sus declaraciones fueron publicadas por Adiscusión en sus redes sociales. “Estos hechos siempre son condenables”, dijo. Agregó que esperaba que las autoridades correspondientes pudieran esclarecer los hechos “lo antes posible”.

Al ser cuestionada sobre si el ataque podría tratarse de un atentado a la libertad de expresión, Ramos respondió que desconocía el motivo o móvil y dejó en manos de las autoridades la determinación.

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El fundador del medio fue asesinado en 2011 y su crimen sigue impune

Humberto Millán Salazar nació el 6 de febrero de 1958 en Culiacán. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa y trabajó en medios como El Debate y El Sol de Sinaloa antes de fundar Adiscusión en 1996. Conducía el programa Sin Ambages en Radio Fórmula.

El 24 de agosto de 2011, mientras se dirigía a transmitir su programa, fue interceptado por dos camionetas cerca de las 5:56 de la mañana. Alrededor de cinco hombres armados lo obligaron a subir a uno de los vehículos. Su hermano, que lo acompañaba y tiene una discapacidad, fue liberado a petición del propio periodista.

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El periodista Humberto Millán Salazar fue uno de los fundadores del Diario Adiscusión Foto X - @adiscusion

Su cuerpo fue hallado al día siguiente en el Campo Morelia, a unos diez kilómetros al norte de Culiacán, con una herida de bala en la cabeza. Quince años después, ningún responsable ha sido llevado ante la justicia.

Adiscusión recordó ese historial al condenar el ataque: “Treinta años de periodismo no se construyen sin asumir responsabilidades, pero tampoco deberían ejercerse bajo la amenaza de la violencia”.

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