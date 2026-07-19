PT brinda respaldo total a Santiago Nieto para buscar gubernatura de Querétaro

Santiago Nieto gana el apoyo de mujeres del PT en su aspiración para ser candidato al gobierno de Querétaro. Crédito: X/ @SNietoCastillo

Este sábado, el Partido del Trabajo (PT) le expresó su respaldo total a Santiago Nieto Castillo para que sea nombrado coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación en el estado de Querétaro.

Pese a que el proceso electoral 2026-2027 aún no comienza oficialmente, Nieto Castillo aceptó con gusto el espaldarazo del Partido del Trabajo durante una asamblea informativa celebrada en el municipio de Corregidora.

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Durante el encuentro político en Querétaro, liderazgos nacionales y locales de Morena y PT consolidaron su alianza y fijaron una ruta conjunta para buscar el triunfo en el proceso electoral de 2027, con el objetivo de fortalecer su proyecto en la entidad.

Figuras de la izquierda feminista participan en encuentro

En el evento participaron mujeres, dirigencias y figuras de la izquierda feminista, quienes refrendaron el compromiso del partido con los principios de la Cuarta Transformación y con el liderazgo de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

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Pese a que el protagonismo se lo llevó Santiago Nieto, la reunión se enmarcó bajo el lema: “Mujeres en resistencia, resistir para construir”.

Santiago Nieto ofrece discurso en Corregidora, Querétaro, tras recibir apoyo del PT. Crédito: X/ @SNietoCastillo

Alianza PT-Morena busca empoderar a mujeres queretanas

Los liderazgos del PT afirmaron que la alianza Morena-PT no solo busca ganar en las urnas, también tiene como objetivo construir un proyecto de gobierno con apoyo incondicional a las mujeres y con medidas para que alcancen independencia económica.

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Con base en esa primicia, la finalidad es que las mujeres asuman espacios clave en la toma de decisiones dentro del proyecto político que impulsa la coalición en Querétaro.

También consideraron un tema urgente, el promover una ley sustentable y garantizar la igualdad sustantiva frente a los alarmantes retos de violencia de género y feminicidios que enfrenta la entidad gobernada por el panista Mauricio Kuri.

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Mujeres y líderes del PT expresan su respaldo a Santiago Nieto durante evento en Querétaro. Crédito: X/ @SNietoCastillo

Mujeres petistas, claves en apoyo hacia Santiago Nieto

Asimismo, el PT expresó un respaldo “enfático” al proyecto de Santiago Nieto y aseguró que su aspiración cuenta con el aval de las mujeres del partido, bajo el argumento de que “quien defiende los derechos de las mujeres, defiende los derechos de todo un pueblo”.

De acuerdo con ese posicionamiento, dirigentes petistas aseguraron que hay un “cierre de filas” a nivel nacional y local con el objetivo de concretar la alternancia en Querétaro.

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¿Quiénes participaron en el evento que encumbró a Nieto?

Diversos integrantes del Partido del Trabajo participaron en la asamblea celebrada en el municipio de Corregidora, Querétaro, donde presentaron un proyecto político que fue respaldado por legisladoras federales y se enmarca en la agenda de la Cuarta Transformación en el estado.

Al evento asistieron la comisionada política del PT en Querétaro Valeria Flores Gauna; la senadora Beatriz Robles, y la diputada local Andrea Tovar. Además de Benjamín Robles Montoya y Erika Garfias, también integrantes del partido.

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Por segunda vez, Santiago Nieto busca pelear por la gubernatura de Querétaro. Crédito: X/ @SNietoCastillo

También estuvieron presentes las diputadas federales Magda Núñez y Maricarmen Bernal, quienes expresaron su apoyo al proyecto expuesto durante la asamblea y reiteraron el compromiso del PT con la agenda de la 4T y, en particular, con Santiago Nieto.

Parece que la segunda es la vencida para Santiago Nieto, quien recibió un respaldo total de parte del PT en su intención por ser candidato de la 4T a la gubernatura de Querétaro.

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