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Pronóstico del clima en México: lluvias intensas, tormentas eléctricas y calor extremo marcarán este domingo 19 de julio

El monzón mexicano continuará interactuando con diversos sistemas atmosféricos

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Se esperan fuertes lluvias durante la noche de este 18 de julio y madrugada del 19 (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo continuarán las lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en diversas regiones del país, debido a la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

Las condiciones meteorológicas favorecerán precipitaciones de diferente intensidad en gran parte del territorio nacional, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y extremar precauciones, especialmente en zonas con riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

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Monzón mexicano provocará lluvias intensas en el norte y occidente

Depresión Tropical SMN Conagua Clima
Depresión Tropical SMN Conagua Clima (@conagua_clima/X)

Durante la noche y la madrugada del domingo se pronostican lluvias puntuales intensas en el suroeste de Chihuahua, el norte y sur de Sinaloa, el sur de Durango y el norte de Nayarit.

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes en el sureste de Sonora, mientras que Coahuila y Zacatecas registrarán lluvias fuertes. También habrá chubascos en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes, además de lluvias aisladas en Baja California.

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En el centro, occidente, sur y sureste del país, los canales de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y el occidente de Michoacán.

Estados con lluvias fuertes y chubascos

El pronóstico también contempla lluvias fuertes en:

  • Guanajuato.
  • Estado de México.
  • Guerrero.
  • Oaxaca.
  • Veracruz.
  • Yucatán.
  • Quintana Roo.

Mientras tanto, se esperan chubascos en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco y Campeche, así como lluvias aisladas en Tlaxcala y Morelos.

El SMN advirtió que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves y reducción de la visibilidad en carreteras.

Pronóstico para el domingo: continúan las tormentas

Clima SMN
Clima SMN

Para este domingo, el monzón mexicano continuará interactuando con diversos sistemas atmosféricos, generando condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

Las entidades con mayor probabilidad de registrar lluvias intensas serán:

  • Sonora.
  • Chihuahua.
  • Sinaloa.

Además, persistirán lluvias fuertes y chubascos en numerosas entidades del centro, occidente, sur y sureste del país, acompañadas por actividad eléctrica y posible caída de granizo, principalmente en estados del norte y occidente.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, además de mantenerse atentos a los avisos emitidos por Protección Civil y las autoridades estatales.

También habrá fuertes vientos

Además de las lluvias, el pronóstico prevé vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Zacatecas y San Luis Potosí.

También se esperan vientos de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se presentarán rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Estas condiciones podrían ocasionar la caída de ramas, árboles, anuncios espectaculares y afectar la circulación en carreteras.

Persistirá el ambiente muy caluroso

Varias personas caminan por una calle soleada en la Ciudad de México, con edificios coloniales, vehículos y un autobús blanco en un día caluroso.
el ambiente seguirá siendo muy caluroso en estados del norte y noroeste del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de las lluvias, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en estados del norte y noroeste del país.

El SMN pronostica temperaturas elevadas en varias entidades, con un ambiente extremadamente caluroso en el noreste de Baja California, donde las altas temperaturas continuarán representando un riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratados, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El llamado a la población es permanecer atenta a las actualizaciones del pronóstico meteorológico, ya que las lluvias intensas, los fuertes vientos y las altas temperaturas podrían generar afectaciones durante las próximas horas en distintas regiones del país.

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