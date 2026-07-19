México

Sin renovación de T-MEC hasta 2042 “cada día perdemos competitividad”, afirma Roberto Lazzeri en aras de la tercera ronda de negociaciones

Marcelo Ebrard encabezará las próximas revisiones del tratado comercial con Estados Unidos en la semana del 20 de julio

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Sin renovación de T-MEC hasta 2042 “cada día perdemos competitividad”, afirma Roberto Lazzeri en aras de la tercera ronda de negociaciones. (X/@robertolazzeri)
Sin renovación de T-MEC hasta 2042 “cada día perdemos competitividad”, afirma Roberto Lazzeri en aras de la tercera ronda de negociaciones. (X/@robertolazzeri)

Aunque la versión oficial del Gobierno de México ha insistido en minimizar los efectos de la no renovación del T-MEC hasta 2042, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, ha aceptado que la decisión de la administración de Donald Trum ha surtido efectos en la pérdida de “competitividad, participación de mercado e inversión”.

Lo anterior, surte efecto no solo en el país gobernado por la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también en Estados Unidos y Canadá, así lo aseguró el diplomático en una reciente entrevista para Bloomberg, donde también adelantó que las revisiones al tratado comercial podrían concretarse antes de que finalice 2026.

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Inversión necesita certidumbre en la región

Comentó que la inversión de las empresas en la región debe tener mayor certidumbre, reconociendo que debe ampliarse el “horizonte” y dar garantía mayor a un año para los planes de negocios, para que los tres países sigan siento atractivos para la iniciativa privada.

“Nos complementamos en competitividad, recursos naturales, tecnología e innovación“, destacó el alto funcionario, además, puntualizó que la próxima ronda de negociaciones que se llevará a cabo en la semana del 20 de julio, es una oportunidad para discutir temas como la apertura de una mayor producción en México y Estados Unidos.

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Un hombre con traje oscuro y corbata verde habla en un podio con el escudo de México. Detrás, banderas de México, Canadá y Estados Unidos, junto a un letrero de T-MEC/USMCA.
El canciller Marcelo Ebrard interviene en una conferencia de prensa sobre el T-MEC, flanqueado por las banderas de México, Canadá y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe destacar que, la próxima agenda de las mesas de trabajo bilaterales, abordarán temas como el acero, aluminio, sector automotriz, seguridad económica, trabajo, agricultura y los servicios de pago electrónicos.

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