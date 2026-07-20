México

Autoridades procesan a “El Bomba” por desaparecer a dos hombres y una mujer en Sonora

El joven de 20 años enfrenta cargos por la ausencia de dos hombres y una mujer en la colonia Isabeles de Ciudad Obregón, mientras el juez le impone prisión preventiva en causas separadas

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Autoridades procesan a “El Bomba” por desaparecer a dos hombres y una mujer en Sonora. Crédito: Fiscalía de Sonora
Autoridades procesan a “El Bomba” por desaparecer a dos hombres y una mujer en Sonora. Crédito: Fiscalía de Sonora

Jesús Adrián “N”, alias "El Bomba“, de 20 años e identificado como objetivo prioritario en Cajeme, Cajeme, enfrenta tres imputaciones por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa ante la justicia de Sonora, por la desaparición de tres personas en la colonia Isabeles de Ciudad Obregón el pasado 16 de marzo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló los cargos dentro de tres causas penales distintas, vinculadas a las desapariciones de Iliana Guadalupe “N”, de 27 años; Javier Gilberto “N”, de 29; y Carlos Alberto “N”, de 28. En los tres casos, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada al imputado.

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Tres desapariciones, una misma colonia

Los hechos que originaron las causas penales ocurrieron el 16 de marzo en la colonia Isabeles, una zona de Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme. Las tres víctimas, dos hombres y una mujer de entre 27 y 29 años, desaparecieron en ese mismo punto.

Las investigaciones de gabinete y campo desarrolladas por la fiscalía permitieron vincular a Jesús Adrián “N” con cada uno de los tres casos de manera individual, lo que derivó en la apertura de causas penales separadas para cada víctima.

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Capturado por otro delito, imputado por tres

El imputado no fue detenido en el marco directo de estas investigaciones. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lo había capturado previamente por un delito distinto, y fue durante las audiencias iniciales por reclusión que un agente del Ministerio Público Especializado expuso los datos de prueba que lo vinculan con las desapariciones.

Las manos de un hombre con esposas de metal, en un entorno oscuro con una ventana borrosa con barrotes y un patrón de luz en la pared.
La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lo había capturado previamente por un delito distinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esas audiencias, el representante de la FGJES solicitó que Jesús Adrián “N” permaneciera bajo medida cautelar. El juez de control resolvió imponer prisión preventiva justificada en las tres causas penales.

El imputado, junto con su defensa, se acogió al plazo constitucional para que se determine su situación jurídica respecto a la vinculación a proceso. Las continuaciones de audiencia fueron programadas para fechas posteriores sin que la fiscalía precisara las fechas exactas.

Objetivo prioritario en Cajeme

La FGJES identificó a Jesús Adrián “N” como objetivo prioritario y presunto integrante de un grupo delictivo activo en Cajeme. El municipio, cuya cabecera es Ciudad Obregón, es uno de los territorios con mayor presión delictiva en Sonora, donde las desapariciones forzadas y cometidas por particulares han concentrado la atención de colectivos de búsqueda y autoridades judiciales.

La fiscalía no detalló el nombre ni la estructura del grupo al que presuntamente pertenece el imputado, ni precisó el rol específico que habría desempeñado en cada una de las tres desapariciones.

Investigaciones abiertas, víctimas sin localizar

La FGJES subrayó que las investigaciones permanecen abiertas en los tres casos. El objetivo declarado es doble: esclarecer el paradero actual de Iliana Guadalupe “N”, Javier Gilberto “N” y Carlos Alberto “N”, y establecer si otras personas participaron en los hechos para llevarlas ante la justicia.

La FGJES subrayó que las investigaciones permanecen abiertas en los tres casos.(Mejorada con IA) Imagen ilustrativa.
La FGJES subrayó que las investigaciones permanecen abiertas en los tres casos.(Mejorada con IA) Imagen ilustrativa.

La institución reafirmó su compromiso con las víctimas y sus familias. A la fecha del comunicado, el paradero de las tres personas sigue sin determinarse, y la fiscalía no proporcionó información sobre líneas de búsqueda activas ni sobre el estado pericial de las investigaciones.

Cajeme, segundo municipio con más desaparecidos en Sonora

Cajeme acumula 767 personas desaparecidas y no localizadas al corte de mayo de 2026, según el Informe Nacional de Personas Desaparecidas presentado por la Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que ubica al municipio solo detrás de Hermosillo.

Durante 2025, la organización Nora Lira reportó alrededor de 400 desapariciones en Ciudad Obregón y sus alrededores. La percepción de inseguridad en la ciudad llegó al 88% ese año, un aumento de 18.6 puntos porcentuales respecto a 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El grupo de edad más afectado por las desapariciones en el municipio es el de 25 a 29 años, con 96 casos registrados entre 2015 y 2025, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Las tres víctimas del caso de “El Bomba” se encuentran dentro de ese rango etario.

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