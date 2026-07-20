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Roberto Velasco se reúne con Marco Rubio durante la final del Mundial 2026

El canciller señala que la justa deja como antecedente una sede compartida entre tres naciones

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El canciller señala que la justa deja como antecedente una sede compartida entre tres naciones
Roberto Velasco saludó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante la final del Mundial 2026. Crédito: X/@r_velascoa

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, publicó un tuit este 19 de julio que saludó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en Nueva Jersey. En su mensaje, afirmó que lo felicitó “por la gran labor de su país en la organización” del partido.

Velasco sostuvo que, tras 39 días de torneo, “el mundo fue testigo del primer torneo organizado por tres países, en referencia a México, Estados Unidos y Canadá.

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También señaló el canciller que el evento mostró “todo lo que México, Estados Unidos y Canadá podemos lograr cuando trabajamos juntos, según su publicación en X.

Claudia Sheinbaum felicita a España por ganar el Mundial 2026

Sheinbaum celebró que México haya sido la “mejor sede” del torneo organizado con Estados Unidos y Canadá. REUTERS/Evan Vucci
Sheinbaum celebró que México haya sido la “mejor sede” del torneo organizado con Estados Unidos y Canadá. REUTERS/Evan Vucci

La presidenta, Claudia Sheinbaum, felicitó a España por ganar el Mundial 2026 y celebró que México fue la “mejor sede del torneo, organizado junto con Estados Unidos y Canadá, según la agencia EFE. El mensaje lo publicó este 19 de julio en redes sociales, luego de la final en la que La Roja se impuso 1-0.

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“Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos”, afirmó Sheinbaum. También reconoció a la Selección Mexicana: Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó.

Tras el partido, Sheinbaum entregó el Balón de Oro al español Rodri, durante la premiación. La mandataria repartió medallas a jugadores de ambas selecciones junto con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el presidente Donald Trump y el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Sheinbaum sostuvo que los anfitriones demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos. México albergó su tercera Copa Mundial, tras 1970 y 1986, en un torneo con formato expandido de 48 selecciones y 104 partidos.

La CDMX, Guadalajara y Monterrey recibieron 13 partidos, incluido el juego inaugural México-Sudáfrica del pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum entrega el Balón de Oro a Rodri en el cierre del Mundial 2026

Sheinbaum entregó el Balón de Oro a Rodri en la ceremonia de premiación del Mundial 2026. EFE/ Octavio Guzman
Sheinbaum entregó el Balón de Oro a Rodri en la ceremonia de premiación del Mundial 2026. EFE/ Octavio Guzman

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó este domingo el Balón de Oro a Rodri en la ceremonia de premiación del Mundial 2026, un acto que colocó a México en el cierre institucional de la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, tras la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

En la misma ceremonia, la FIFA repartió los principales reconocimientos del torneo: el Guante de Oro fue para Unai Simón, el premio a Mejor Jugador Joven para Pau Cubarsí, la Bota de Oro para Kylian Mbappé con 10 anotaciones y el Premio al Juego Limpio para Países Bajos. Rodri recibió el galardón al mejor futbolista del campeonato después de que España conquistó su segundo título mundial.

La presencia de la mandataria mexicana respondió a una invitación oficial de la FIFA y a su condición de jefa de Estado de uno de los países organizadores. Días antes del partido, la presidenta confirmó que acudiría al encuentro al considerar que los líderes de las tres naciones anfitrionas debían estar presentes en el cierre del torneo.

Ese papel la llevó a entregar uno de los reconocimientos individuales de mayor peso en la premiación final. La presidenta también saludó a futbolistas que participaron en el partido, entre ellos Lamine Yamal y Lionel Messi.

En el reparto de funciones de la ceremonia, Infantino y Trump entregaron las medallas a los jugadores de España y Argentina. Carney, por su parte, otorgó el Guante de Oro al portero español.

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