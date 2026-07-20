México

Autoridades detienen al “M4”, presunto operador del CJNG: se decomisaron tres armas, tres vehículos y 4 millones en bienes

La acción coordinada en Tepic y Xalisco permitió capturar a diez presuntos integrantes, además de incautar armamento, unidades y dispositivos que, según las autoridades, debilitan la logística de la célula criminal

Guardar
Google icon
Autoridades detienen a el “M4”, presunto operador del CJNG: se decomisaron tres armas, tres vehículos y 4 millones en bienes. Crédito: Marina
Autoridades detienen a el “M4”, presunto operador del CJNG: se decomisaron tres armas, tres vehículos y 4 millones en bienes. Crédito: Marina

La Marina, la FGR y la SSPC detuvieron a diez presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos al operador de la organización en Nayarit y Tlaxcala, tras ejecutar siete cateos simultáneos en los municipios de Tepic y Xalisco. El operativo dejó tres armas largas, tres vehículos y teléfonos celulares asegurados, con una afectación económica al grupo delictivo superior a los 4 millones de pesos.

Entre los detenidos destaca José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4”, identificado como presunto operador del CJNG y coordinador de actividades criminales en los estados de Nayarit y Tlaxcala. Su captura representa el golpe central del operativo, al tratarse de una figura de enlace entre dos entidades con presencia activa del cártel.

PUBLICIDAD

Los demás arrestados están presuntamente vinculados a una cadena delictiva que abarca homicidio, secuestro, extorsión, venta de droga, robo a transporte de carga, venta de armas, y extracción y venta ilegal de hidrocarburo.

Siete cateos simultáneos en Tepic y Xalisco

La operación fue producto de labores previas de inteligencia y vigilancia naval que permitieron identificar diversos inmuebles presuntamente utilizados por integrantes del grupo delictivo. Con esa información, las instituciones participantes obtuvieron de un Juez de Control las siete órdenes de cateo correspondientes.

PUBLICIDAD

Autoridades detienen a el “M4”, presunto operador del CJNG: se decomisaron tres armas, tres vehículos y 4 millones en bienes. Crédito: Marina
Autoridades detienen a el “M4”, presunto operador del CJNG: se decomisaron tres armas, tres vehículos y 4 millones en bienes. Crédito: Marina

Los cateos se ejecutaron de forma simultánea en inmuebles ubicados en los municipios de Tepic y Xalisco, en el estado de Nayarit. La simultaneidad buscó evitar que los objetivos pudieran alertarse entre sí o destruir evidencia durante el desarrollo de las diligencias.

Participaron de manera coordinada elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por conducto de la Armada de México, junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los bienes asegurados y el golpe financiero al CJNG

En los inmuebles cateados se aseguraron tres armas largas, tres vehículos y diversos teléfonos celulares. El conjunto de bienes representa una afectación económica al grupo delictivo valuada en más de 4 millones de pesos.

Las autoridades señalaron que con estos aseguramientos se debilita la estructura financiera de la organización criminal, además de afectar su capacidad operativa, logística y de coordinación en la región.

Los inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades al concluir las diligencias.

El perfil delictivo del grupo detenido

De acuerdo con las investigaciones, los diez detenidos están presuntamente relacionados con una amplia gama de actividades ilícitas: homicidio, secuestro y extorsión, así como delitos contra la salud vinculados a la venta de droga.

Autoridades detienen a el “M4”, presunto operador del CJNG: se decomisaron tres armas, tres vehículos y 4 millones en bienes. Crédito: Marina
Autoridades detienen a el “M4”, presunto operador del CJNG: se decomisaron tres armas, tres vehículos y 4 millones en bienes. Crédito: Marina

El grupo también enfrenta señalamientos por robo a transporte de carga, comercialización de armas, y extracción y venta ilegal de hidrocarburo, lo que apunta a una célula con diversificación criminal dentro de la estructura del CJNG.

La presencia del grupo en dos estados, Nayarit y Tlaxcala, sugiere una red de coordinación interestatal que las autoridades buscan desarticular con la detención de Ahumada Villegas.

Situación jurídica de los detenidos

A todas las personas detenidas les fueron leídos sus derechos de ley. Junto con los bienes asegurados, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

La Semar indicó que el operativo forma parte de sus acciones coordinadas de inteligencia naval para combatir a grupos generadores de violencia, y reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada con otras instituciones federales para garantizar la seguridad de la población.

Temas Relacionados

CJNGNayaritSecretaría de MarinaCateoseguridadNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de julio: lluvias fuertes en la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de julio: lluvias fuertes en la capital

Bloqueos, accidentes y manifestaciones EN VIVO hoy domingo 19 de julio: cierres en la Fuente de Cibeles y Ángel de la Independencia

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Bloqueos, accidentes y manifestaciones EN VIVO hoy domingo 19 de julio: cierres en la Fuente de Cibeles y Ángel de la Independencia

Elaine Haro espera más polémica en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México

La actriz y cantante espera que en La Casa de los Famosos 2026 haya más controversia que en la temporada que participó

Elaine Haro espera más polémica en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México

Angélica Aragón desata polémica tras asegurar que fue amiga de David Bowie: “De lengua me como un taco”

La supuesta amistad entre Angélica Aragón y David Bowie generó debate en redes tras las declaraciones de la actriz

Angélica Aragón desata polémica tras asegurar que fue amiga de David Bowie: “De lengua me como un taco”

FIFA Fan Fest del Zócalo CDMX termina actividades tras la final del Mundial 2026: registró más de dos millones de asistentes

El Gobierno de la CDMX aseguró que durante el último partido España vs Argentina no se registraron incidentes, se mantuvo saldo blanco

FIFA Fan Fest del Zócalo CDMX termina actividades tras la final del Mundial 2026: registró más de dos millones de asistentes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de julio: certificado de defunción de Dafne Quintos revela “homicidio” y “asfixia por sumersión”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de julio: certificado de defunción de Dafne Quintos revela “homicidio” y “asfixia por sumersión”

Cae en Yucatán presunto operador financiero del Cártel del Noreste: aseguran bienes por más de 145 millones de pesos

Blindan a Zacatecas con más de 400 elementos tras cuerpos hallados sin vida

Dictan prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada y huachicol fiscal

El caso El Mayo Zambada reaviva la tensión entre México y EEUU: esto es lo que está en juego

ENTRETENIMIENTO

Elaine Haro espera más polémica en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México

Elaine Haro espera más polémica en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México

Angélica Aragón desata polémica tras asegurar que fue amiga de David Bowie: “De lengua me como un taco”

Pistaches en salsa verde: el platillo que el ‘Piojo’ Alvarado hizo viral y que usa un ingrediente de 7 mil años de historia

El curioso objeto que Fede Vigevani quiere ingresar a ‘La Casa de los Famosos México’

Eugenio Derbez, Juanpa Zurita y otros famosos mexicanos reaccionan al triunfo de España en el Mundial 2026

DEPORTES

FIFA Fan Fest del Zócalo CDMX termina actividades tras la final del Mundial 2026: registró más de dos millones de asistentes

FIFA Fan Fest del Zócalo CDMX termina actividades tras la final del Mundial 2026: registró más de dos millones de asistentes

Los mejores memes en México que dejó la final España vs Argentina del Mundial 2026

Fotos al 100: las mejores imágenes que dejó el Mundial 2026 en México

Jalisco gana medalla de oro en la Copa México de Clavados: Pablo Lemus reconoce a los atletas

En qué lugar marcha Checo Pérez en la F1 tras haber abandonado el GP de Bélgica 2026