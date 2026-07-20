Autoridades detienen al “M4”, presunto operador del CJNG: se decomisaron tres armas, tres vehículos y 4 millones en bienes

Autoridades detienen a el “M4”, presunto operador del CJNG: se decomisaron tres armas, tres vehículos y 4 millones en bienes. Crédito: Marina

La Marina, la FGR y la SSPC detuvieron a diez presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos al operador de la organización en Nayarit y Tlaxcala, tras ejecutar siete cateos simultáneos en los municipios de Tepic y Xalisco. El operativo dejó tres armas largas, tres vehículos y teléfonos celulares asegurados, con una afectación económica al grupo delictivo superior a los 4 millones de pesos.

Entre los detenidos destaca José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4”, identificado como presunto operador del CJNG y coordinador de actividades criminales en los estados de Nayarit y Tlaxcala. Su captura representa el golpe central del operativo, al tratarse de una figura de enlace entre dos entidades con presencia activa del cártel.

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Los demás arrestados están presuntamente vinculados a una cadena delictiva que abarca homicidio, secuestro, extorsión, venta de droga, robo a transporte de carga, venta de armas, y extracción y venta ilegal de hidrocarburo.

Siete cateos simultáneos en Tepic y Xalisco

La operación fue producto de labores previas de inteligencia y vigilancia naval que permitieron identificar diversos inmuebles presuntamente utilizados por integrantes del grupo delictivo. Con esa información, las instituciones participantes obtuvieron de un Juez de Control las siete órdenes de cateo correspondientes.

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Autoridades detienen a el “M4”, presunto operador del CJNG: se decomisaron tres armas, tres vehículos y 4 millones en bienes. Crédito: Marina

Los cateos se ejecutaron de forma simultánea en inmuebles ubicados en los municipios de Tepic y Xalisco, en el estado de Nayarit. La simultaneidad buscó evitar que los objetivos pudieran alertarse entre sí o destruir evidencia durante el desarrollo de las diligencias.

Participaron de manera coordinada elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por conducto de la Armada de México, junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Los bienes asegurados y el golpe financiero al CJNG

En los inmuebles cateados se aseguraron tres armas largas, tres vehículos y diversos teléfonos celulares. El conjunto de bienes representa una afectación económica al grupo delictivo valuada en más de 4 millones de pesos.

Las autoridades señalaron que con estos aseguramientos se debilita la estructura financiera de la organización criminal, además de afectar su capacidad operativa, logística y de coordinación en la región.

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Los inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades al concluir las diligencias.

El perfil delictivo del grupo detenido

De acuerdo con las investigaciones, los diez detenidos están presuntamente relacionados con una amplia gama de actividades ilícitas: homicidio, secuestro y extorsión, así como delitos contra la salud vinculados a la venta de droga.

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Autoridades detienen a el “M4”, presunto operador del CJNG: se decomisaron tres armas, tres vehículos y 4 millones en bienes. Crédito: Marina

El grupo también enfrenta señalamientos por robo a transporte de carga, comercialización de armas, y extracción y venta ilegal de hidrocarburo, lo que apunta a una célula con diversificación criminal dentro de la estructura del CJNG.

La presencia del grupo en dos estados, Nayarit y Tlaxcala, sugiere una red de coordinación interestatal que las autoridades buscan desarticular con la detención de Ahumada Villegas.

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Situación jurídica de los detenidos

A todas las personas detenidas les fueron leídos sus derechos de ley. Junto con los bienes asegurados, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

La Semar indicó que el operativo forma parte de sus acciones coordinadas de inteligencia naval para combatir a grupos generadores de violencia, y reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada con otras instituciones federales para garantizar la seguridad de la población.

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