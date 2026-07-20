Eugenio Derbez, Juanpa Zurita y otros famosos mexicanos reaccionan al triunfo de España en el Mundial 2026

Los actores Juanpa Zurita, Alejandro Speitzer y Loreto Peralta posan sonrientes juntos en el interior de un automóvil. (Imagen/Instagram @juanpazurita)

Este domingo 19 de julio se jugó la final de la Copa del Mundo 2026 entre las Selecciones de España y Argentina, y el conjunto europeo fue el ganador del encuentro, sumando así su segunda estrella en la historia.

La final paralizó al mundo entero, y la farándula mexicana no fue la excepción, ya que varios famosos mexicanos reaccionaron al triunfo español, e incluso muchos estuvieron presentes en la cancha del Estadio de Nueva York, donde se disputó la final del Mundial.

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El actor Eugenio Derbez compartió sus opiniones durante toda la final a través de su cuenta de X, mientras que otros influencers como Juanpa Zurita mandaron un mensaje en redes desde el estadio.

Famosos mexicanos en la Final del Mundial 2026: ¿Quiénes asistieron?

La cantante Danna presente en la Final del Mundial 2026 (Captura de Instagram/@danna)

La lista de famosos mexicanos que estuvieron presentes en la Final del Mundial 2026 es extensa, con nombres importantes de la farándula y las redes sociales, como el caso de Juanpa Zurita, quien demostró durante el torneo su apoyo a la Selección Argentina y Lionel Messi.

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Otros nombres que asistieron al estadio de Nueva York son: la cantante Danna, la influencer Samy Rivers, además de Luisito Comunica, quien compartió su experiencia en sus redes sociales. Los actores Alejandro Speitzer y Loreto Peralta también subieron historias a sus redes disfrutando de los shows de la final, así como del partido.

Las reacciones de los famosos a la final del Mundial 2026

Muchos famosos e influencers compartieron cómo vivieron la final de la Copa Mundial de Futbol del 2026, así como su opinión durante el desenlace del juego, y al final cuando España logró levantar el trofeo por segunda ocasión en su historia.

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Pese a que en el partido apoyaba a Argentina, el reconocido influencer mexicano Juanpa Zurita reconoció el merecido triunfo de España, reconociendo el buen juego que brindaron ambas selecciones. Dedicó un mensaje en sus redes desde las gradas del Estadio de Nueva York: “Se acabó. Mucha tensión acá en el estadio. Gran partido para ambos países y felicidades a los tíos”, compartió.

Historia de Juanpa Zurita desde la final del Mundial 2026 (Instagram/@juanpazurita)

Por otra parte, el influencer Nicola Porcella, quien se ha hecho famoso en México desde su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos, compartió que vio la final desde la comodidad de su casa, y reconoció el triunfo español: “Lo que jugó España ¡wow!“.

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España vs Argentina: Los polémicos comentarios de Eugenio Derbez sobre la final del Mundial

El reconocido actor mexicano Eugenio Derbez llevó sus comentarios a algo más, al compartir su percepción del juego y las polémicas arbitrales que se generaron, principalmente por un gol anulado a España previo al del triunfo obra de Ferran Torres.

Derbez claramente demostró que estaba apoyando a España en este partido, y compartió sus comentarios sin filtros: “Le robaron dos goles a España y ni así. España fue muy superior”, señaló el comediante en sus redes al finalizar el encuentro.

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Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Final - España contra Argentina - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026. El español Rodri levanta el trofeo de la Copa del Mundo junto a sus compañeros de equipo mientras celebran la victoria en la Copa del Mundo. REUTERS/Lee Smith

¿Cuánto costó un boleto para la Final del Mundial 2026?

Los famosos que asistieron a la Final de la Copa del Mundo tuvieron que hacer un esfuerzo para pagar la entrada al estadio, aunque en su mayoría estuvieron patrocinados por alguna marca, o invitados por alguna empresa.

Sin embargo, en caso de no ser así, los famosos pagaron los boletos que iban desde los $2,030 y $6,370 dólares; o en caso de la reventa los precios fueron desde los $8,000 dólares, superando los $25,000 dólares para zonas preferenciales.

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