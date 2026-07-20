El curioso objeto que Fede Vigevani quiere ingresar a ‘La Casa de los Famosos México’

Fede Vigevani, reconocido por sus desafíos y relatos de terror, fue confirmado como participante de La Casa de los Famosos México, donde buscará cautivar a una nueva audiencia. (Fede Vigevani)

Hace unas horas se confirmó la participación de Fede Vigevani en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, cuyo estreno está programado para el próximo 26 de julio en Televisa Univision.

Vigevani, originario de Uruguay y con más de 76 millones de suscriptores en YouTube, reveló en una reciente entrevista que planea llevar un objeto aterrador, con el objetivo de compartir experiencias paranormales y sumar entretenimiento al reality, siempre respetando la voluntad de sus compañeros.

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Esta propuesta está alineada con su afición por el terror y los retos extremos, sello personal de su carrera digital.

El objeto elegido por Fede Vigevani para el reality

Durante una entrevista reciente, Fede Vigevani reveló su intención de ingresar una ouija a la casa. “Voy a ver si me permiten llevar una ouija en la maleta”, adelantó el uruguayo, mostrando su entusiasmo por proponer juegos paranormales en convivencia con otras celebridades.

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El creador de contenido aclaró que no realizará ninguna actividad sin consenso: “Yo no voy a hacer nada sin que nadie quiera, bueno, depende si la mayoría quiere sí, pero si nadie quiere entonces no hacemos nada”, explicó.

“Ojalá que todos quieran jugar porque es divertido”, comentó, convencido de que la experiencia podría sumar momentos virales y únicos al programa.

Durante la entrevista también se habló acerca de la posibilidad de improvisar una ouija con elementos disponibles en la casa.

“Mientras haya buena energía en la casa está bien”, aseguró Vigevani, minimizando los temores de quienes relacionan la ouija únicamente con situaciones negativas.

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Durante una entrevista reciente, Fede Vigevani reveló su intención de ingresar una ouija a la casa. (Instagram)

El atractivo de lo paranormal y el perfil de Fede Vigevani

La intención de introducir una ouija en la casa responde al estilo que lo hizo célebre: retos extremos, bromas y relatos de terror.

Su serie sobre “payasos en la deep web” y otros contenidos de misterio han forjado una comunidad que celebra su creatividad y su capacidad para reinventarse.

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Su participación en el reality promete añadir una capa de tensión y entretenimiento, especialmente si logra convencer a sus compañeros de sumarse a la experiencia paranormal.

Otras declaraciones de Fede Vigevani: su vida amorosa y expectativas personales

Además de su afición por el terror, Fede Vigevani habló sobre su vida sentimental. “Yo tuve una sola novia del 2017 al 2020, de hecho me llevo muy bien con ella, no terminamos mal”, relató.

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El final de esa relación estuvo marcado por la distancia: “En 2020 terminamos porque ella vive en Estados Unidos, yo estaba en México y no coincidíamos y ahí empecé a grabar blogs diarios. Cuando estás en pareja tu mente se divide, entonces cuando terminé me enfoqué full trabajo, me empezó a ir increíble”.

Sobre la posibilidad de enamorarse en el reality, fue honesto: “Me cuesta hoy en día conocer a una chica porque sé que si me enamoro voy a bajar el ritmo del trabajo. Yo soy muy ambicioso, sé que me va a costar”.

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Admitió que ha tenido relaciones breves: “He conocido a muchas chicas, he estado con algunas un par de semanas pero no más que eso”.

Vigevani no descarta que la convivencia pueda propiciar nuevas conexiones, aunque deja claro que su prioridad sigue siendo la creación de contenido y el crecimiento profesional.

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Participantes confirmados y expectativas sobre la convivencia en la cuarta temporada

La cuarta edición de La Casa de los Famosos México inicia el domingo 26 de julio a las 20:30 horas, con transmisión en vivo por Las Estrellas y la plataforma ViX.

La producción mantendrá a Galilea Montijo en las galas de nominación y eliminación, junto a Diego de Erice, Odalys Ramírez, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp en los distintos segmentos.

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Hasta el momento, los habitantes anunciados incluyen a Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Yahir Othón, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Masad Altamimi, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Flor Vigna y ‘Ese Pérez’, además de Fede Vigevani.

La producción sumará más nombres en los próximos días.

El formato apuesta por la convivencia sin censura y la interacción en tiempo real, lo que multiplica las posibilidades de que propuestas como la de la ouija generen repercusión entre la audiencia joven, gran parte de la cual sigue a Vigevani en sus distintas plataformas.