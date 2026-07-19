Así negoció El Chapo con El Mencho para liberar a Los Chapitos tras ser secuestrados

En una entrevista publicada en 2023, El Mini Lic relató su versión sobre la liberación de Los Chapitos tras el secuestro de 2016. (Foto: Archivo)

El secuestro de Los Chapitos ocurrido en un restaurante de Jalisco en agosto de 2016 continúa siendo uno de los episodios más comentados en la historia reciente del crimen organizado en México.

Años después, en una entrevista publicada por la revista Proceso en 2023, Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, ofreció su versión sobre cómo se produjo la liberación de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, asegurando que el entonces líder del Cártel de Sinaloa intervino para negociar con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Según el exintegrante del Cártel de Sinaloa, el objetivo del levantón nunca fue pedir dinero ni enviar un mensaje, sino asesinar a Iván Archivaldo Guzmán y a sus hermanos.

Cabe señalar que esta versión corresponde al testimonio de Dámaso López Serrano.

¿Cómo ocurrió el secuestro de Los Chapitos?

De acuerdo con el relato de El Mini Lic, el 15 de agosto de 2016, Iván Archivaldo Guzmán celebraba su cumpleaños en el restaurante Leche, ubicado en Jalisco.

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Según el exintegrante del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán intervino para evitar que sus hijos fueran asesinados.

Al lugar acudieron él y sus hermanos con un reducido esquema de seguridad mientras esperaban la llegada de otros invitados.

En ese momento, un grupo de hombres armados irrumpió en el establecimiento y privó de la libertad a Los Chapitos.

Aunque el secuestro duró apenas unas horas, el hecho generó una fuerte repercusión debido al contexto que atravesaba el Cártel de Sinaloa.

En ese momento, Joaquín “El Chapo” Guzmán permanecía preso y estaba próximo a ser extraditado a Estados Unidos, mientras dentro de la organización comenzaban disputas por el liderazgo tras la decisión de Los Chapitos de no reconocer a Dámaso López Núñez como sucesor.

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La versión de El Mini Lic sobre la negociación

Durante la entrevista concedida a Proceso en 2023, El Mini Lic afirmó que no organizó el secuestro, aunque reconoció haber obtenido información sobre la celebración de Iván Archivaldo tras recibir solicitudes de un grupo de personas que, según dijo, estaban enfrentadas con Los Chapitos.

Posteriormente, aseguró que recibió un mensaje informándole que los hijos de El Chapo ya habían sido privados de la libertad.

Una infografía detalla la cronología y las claves de la negociación tras el secuestro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera en un restaurante de Jalisco en 2016. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue entonces cuando, según su versión, comenzó una negociación para evitar que fueran asesinados.

El Mini Lic relató que su padre recibió una llamada de Ismael “El Mayo” Zambada, quien le pidió ayuda para establecer contacto con integrantes del CJNG.

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Según su testimonio, El Mayo buscaba que Dámaso López utilizara sus contactos para convencer a los responsables de liberar a Los Chapitos.

“Mi papá me dijo: ‘Me habló El Mayo y estaba muy preocupado y que si les podíamos ayudar’”, narró.

El ultimátum que, según El Mini Lic, evitó el asesinato

Dámaso López Serrano sostuvo que la intervención decisiva provino directamente de Joaquín Guzmán Loera.

Integrantes del CJNG secuestraron a Los Chapitos mientras estaba en un restaurante en Jalisco, en 2016. REUTERS/Stringer/File Photo

De acuerdo con su relato, El Chapo envió un mensaje a través de un operador identificado como “El Cholo”, en el que planteó una represalia contra Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo de El Mencho, quien en ese momento se encontraba en prisión.

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“A como tú me entregues a mis hijos, yo te entrego al tuyo”, habría sido el mensaje enviado por El Chapo, según El Mini Lic.

El exintegrante del Cártel de Sinaloa afirmó que esa advertencia elevó la negociación a un nivel superior y terminó por facilitar la liberación de Los Chapitos.

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“Realmente hubo que hacer una negociación ya en otro nivel para soltarlos, porque si no, no los hubieran soltado. Los levantaron para matarlos. Esa era la consigna. No era por dinero, no era por un susto, era para matarlos”, declaró.

Un episodio que sigue generando interés

El secuestro de Los Chapitos marcó uno de los episodios más tensos en la historia reciente del Cártel de Sinaloa y evidenció las disputas internas entre distintas facciones del grupo criminal y otras organizaciones.

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La entrevista publicada por Proceso en 2023 puso sobre la mesa una de las versiones más detalladas sobre lo ocurrido.