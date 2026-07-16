México

Sentencian al “Wero Brayan”, operador de Los Chapitos, por homicidio ligado a los Arellano Félix en Plaza Carso de la CDMX

Fue vinculado con el asesinato en CDMX de Julio César Soto Meza, miembro del Cártel de los Arellano Félix buscado en varios países

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Vinculan a proceso a "El Wero Brayan", presunto operador de Los Chapitos
"Wero Brayan" fue detenido en Culiacán (SSPC)

La FGR obtuvo una sentencia condenatoria contra Brayan Paul Vega Valdés, alias “Wero Brayan”, a quien se le relacionó como operador de Los Chapitos, por delitos en materia de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y por posesión de droga, tras un cateo en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la FGR, el Ministerio Público Federal acreditó su responsabilidad penal por acopio de armas de fuego y por posesión de cartuchos y cargadores, además de delitos contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana y clorhidrato de cocaína. La condena quedó fijada en siete años 10 meses y seis días de prisión, que cumplió en el CERESO de Aguaruto, en la capital sinaloense.

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La detención ocurrió en febrero de 2025, durante un operativo conjunto de autoridades federales que ejecutaron una orden de cateo en Culiacán. En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional comisionada a la Coordinación Nacional de Antisecuestros, además de personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y del Centro Federal Pericial Forense (CFPF).

Durante el cateo, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, además de cartuchos, marihuana y clorhidrato de cocaína, según la FGR. También aseguraron un vehículo que contaba con un compartimiento secreto para ponchallantas, así como equipos tecnológicos y de comunicación, además de documentos personales vinculados al detenido.

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Brayan “V”, Amairani “P” y Lizbeth “L” están bajo la medida de prisión preventiva Crédito: FGR

La fiscalía federal informó que el trabajo ministerial permitió integrar la carpeta y sostener el caso ante la autoridad judicial hasta obtener la condena. El proceso se centró en la posesión y acopio de armamento restringido para civiles, así como en la acreditación de la posesión de los narcóticos asegurados durante el cateo.

  • La FGR obtuvo condena contra “Wero Brayan”, relacionado como operador de Los Chapitos.
  • La sentencia fue de siete años 10 meses y seis días de prisión en el CERESO de Aguaruto.
  • El cateo en Culiacán dejó el aseguramiento de armas, cartuchos, marihuana, cocaína y un vehículo con compartimiento para ponchallantas.

Su detención junto a tres mujeres y dos hombres

Brayan “V”, un hombre apodado Wero Brayan, así como Amairani “P” y Lizbeth “L”, fueron vinculados a proceso. Los tres sujetos fueron capturados tras un operativo que involucró una decena de cateos en Sinaloa. Al parecer los tres sujetos estarían ligados con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El 2 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso de cada uno de los individuos. Wero Brayan es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas,así como posesión de marihuana y cocaína. Dicho hombre es señalado como presunto operador de los hijos del Chapo.

Cae operador de un grupo criminal tras cateo a 10 inmuebles en Sinaloa; aseguran armas y vehículos blindados
Algunos de los vehículos asegurados (X/@OHarfuch)

Por su parte, a Lizbeth “L” es acusada de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Amairani “P” es investigada por su presunta relación en actividades con recursos de procedencia ilícita, además de posesión con fines de comercio de cocaína y posesión de cartuchos de uso exclusivo.

A las tres personas les fue impuesta la medida de prisión preventiva y dos meses de investigación, según determinó un juez con residencia en Culiacán de Rosales.

Brayan “V” fue detenido en Benevento Residencial, Culiacán, debido a que llevaba un arma de fuego larga, una pistola, 178 cartuchos, viajaba en un vehículo en el que fueron hallados artefactos ponchallantas, radios de comunicación, siete celulares, un DVD, una tableta entre otros objetos; también llevaba 0.9 gramos de cocaína y 12.5 de marihuana.

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También en la capital de Sinaloa fueron detenidas las dos mujeres mencionadas: Lizbeth “L” fue asegurada en la calle Enrique Sánchez Alonso en conjunto con un cargador, cartuchos y un vehículo.

Mientras que Amairani “P” fue arrestada en calle Santa Agripina, sitio donde los agentes de seguridad la detuvieron junto con dos vehículos, tres armas cortas, una larga, más de 100 cartuchos de diversos calibres, así como dinero, más de 400 gramos de cocaína, cuatro relojes, dos laptops, un par de iPad y cuatro celulares.

Vinculado con asesinato de hombre de los Arellano Félix en CDMX

Decenas de personas que estaban en Plaza Carso se resguardaron al escuchar impactos de bala.

Junto a Erik N, ambos fueron acusados de ser autores del homicidio de Julio César Soto Meza, alias ‘El Chuko’ o ‘Güero’, asesinado a tiros en Plaza Carso en abril de 2023.

Autoridades lo señalan como el presunto homicida de Julio César Soto Meza, alias ‘El Chuko’ o ‘Güero’, ocurrido el 20 de abril de 2023 durante un ataque armado al interior del centro comercial Plaza Carso, en la zona de Polanco.

Según las indagatorias, la víctima también se hacía llamar César Mendoza Soto y fue identificado como miembro del Cártel de los Arellano Félix, quien presuntamente tenía su centro de operación en Tijuana, Baja California.

Soto Meza contaba con antecedentes penales desde 2013, cuando lo detuvieron por delitos contra la salud; en 2015 fue investigado como presunto responsable de homicidio y delitos contra la salud y en 2020 fue detenido en Venezuela por tráfico de drogas.

Plaza Carso Los Arellano Félix, Julio César Soto, Omar García Harfuch
El titular de la SSC compartió más información sobre el individuo (Foto: captura de pantalla/Twitter/@OHarfuch)

Era buscado en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, por tráfico de drogas peligrosas, según indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado un día después del homicidio.

En 2022, a Soto Meza también se le vinculo con el asesinato de Víctor Hugo Mejía López, alias ‘El Griego’, integrante de Cártel de Sinaloa en Tijuana.

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