Aylín Mujica comparte emotivo mensaje para su hijo Mauro Menéndez: “Te amo con mi vida”

(Instagram)

La muerte de Mauro, hijo mayor de la actriz Aylín Mujica, conmocionó al mundo del espectáculo. Tras darse a conocer la noticia, la actriz compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de su hijo, a quien describió como un ser lleno de amor, luz y bondad.

En su publicación, Mujica expresó el profundo dolor que atraviesa por esta pérdida y aseguró que la ausencia de Mauro dejará un vacío imposible de llenar.

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“Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”, escribió.

La actriz también reconoció que enfrentar este duelo será el mayor desafío de su vida, aunque expresó su fe en que su hijo descansa en un lugar mejor.

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“Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida. Vuela alto, mi amor. Te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso”, señaló.

En la parte final de su mensaje, Aylín Mujica le pidió a su hijo que le diera la fortaleza necesaria para afrontar su ausencia y agradeció las muestras de apoyo y cariño que ha recibido por parte de amigos y colegas del medio artístico.

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“Solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor. Gracias a todos, amigos y compañeros, que me han enviado palabras de aliento. Te amo con mi vida, mi Mau querido”, concluyó la actriz.

Aylín Mujica dedica un último mensaje para su hijo Mauro Menéndez (Instagram: aylinmujic)

Aylín Mujica presenció los últimos minutos de vida de Mauro

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Aylín Mujica habría presenciado a través de una videollamada con su hijo Mauro sus últimos minutos de vida.

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Mujica se encontraba en Bogotá, Colombia, grabando Top Chef VIP, por lo que habría recibido una llamada de emergencia mientras se encontraba en el set.

De manera extra oficial, personas de la producción contaron que la actriz presenció, a través de la pantalla, el momento en que los médicos atendieron a Mauro tras su primer infarto.

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Según Fridmann el momento fue totalmente desgarrador tanto para Mujica como para quienes la acompañaban. La llamada fue cortada de forma abrupta cuando el personal médico tomó el control ante los gritos de Aylín.

“Aylín habría recibido una videollamada de su hijo camino al hospital. Mujica estaba grabando, y alguno de sus compañeros habrían sido testigos del momento en donde la querida actriz habría presenciado cuando los doctores tuvieron que atenderlo de emergencia en su primer infarto”, escribió la comunicadora en Las Top News.

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Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años (ig/maahez)

¿Cuál fue la causa de muerte de Mauro Menéndez?

El fallecimiento del hijo mayor de Aylín Mujica ocurrió durante un viaje a Barbados a consecuencia de complicaciones derivadas de una neumonía, complicaciones que habrían derivado en un infarto.

Mauro Menéndez, conocido en el mundo musical como MAAHEZ, se encontraba en un viaje para participar en un partido de béisbol.

A pesar de las advertencia de su madre sobre el riesgo de viajar aún con un cuadro de neumonía, el DJ decidió viajar.

Al sentirse mal durante la práctica, fue trasladado a un hospital, donde sufrió un primer infarto y, posteriormente, un segundo del que ya no pudo recuperarse.

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La confirmación oficial llegó durante la transmisión de un programa de Telemundo, en donde los conductores enviaron condolencias a Mujica.

Posteriormente su fallecimiento fue confirmado por sus padres, Aylín Mujica y Osamu Menéndez. El padre del DJ compartió una publicación en redes sociales confirmando la partida de su hijo.

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“Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus condolencias”, escribió.

El cantante compartió una foto con su hijo (Instgram)

También desde sus redes sociales, Aylín hizo una breve aparición para confirmar el deceso de su querido hijo. Colocó un breve mensaje en donde dejo ver lo afectada que se encontraba con lo sucedido: "Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada”.

Tras las confirmaciones la actriz dedicó su último mensaje para su hijo mayor, esperando encontrar la fuerza y el valor para enfrentar el reto más importante en su vida.