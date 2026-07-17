UNAM advierte de posibles fraudes tras publicar resultados de la convocatoria 2026

La UNAM advirtió a su comunidad universitaria sobre posibles fraudes. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este viernes los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026. De los 158,712 jóvenes que presentaron el examen, solo 21,962 obtuvieron un lugar por esta vía.

La máxima casa de estudios advierte de fraudes que circulan cada año al publicarse los resultados: personas que cobran por tramitar un ingreso que la universidad no vende, que ofrecen modificar resultados o que se instalan cerca de sus instalaciones vendiendo materiales que nadie necesita comprar. Todos los trámites de admisión a la UNAM son gratuitos.

PUBLICIDAD

La UNAM no cobra ni tiene convenios

La UNAM alerta de posibles estafas. (CUARTOSCURO)

La DGAE es explícita en su publicación oficial: la universidad no cobra colegiatura ni inscripción. Para la entrega de documentos en el Local de Registro de Aspirantes tampoco es necesario adquirir nada. Lápices, bolígrafos, fólders, sobres o cualquier otro artículo que vendedores ofrezcan en los alrededores de las instalaciones no forman parte del proceso oficial.

La UNAM tampoco tiene convenios firmados con ninguna institución externa para realizar trámites de ingreso a licenciatura. Acudir a cualquier institución ajena a la universidad para solicitar informes, entregar documentos o realizar pagos no tiene ningún efecto sobre el proceso de admisión.

PUBLICIDAD

La única forma de ingresar es resultar seleccionado mediante el Concurso de Selección, conforme a la convocatoria y la legislación universitaria. No existe ningún otro mecanismo, sin importar lo que alguien prometa a cambio de dinero.

Ante cualquier duda, la DGAE habilitó el correo concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx como único canal institucional para aclaraciones sobre el proceso.

Así operan los fraudes: redes sociales, WhatsApp, Telegram y carteles en el metro

Delincuentes podrían asegurar tener acceso a la web de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento oficial de resultados de la DGAE enumera los canales donde circulan las estafas: anuncios en internet, Facebook, Instagram, X, WhatsApp, Telegram, carteles en el metro y periódicos.

PUBLICIDAD

El patrón es siempre el mismo: alguien contacta al aspirante o a sus padres, asegura tener acceso al sistema de la DGAE, ofrece modificar el resultado o garantizar la selección, y pide un pago por adelantado.

Quien caiga en estas trampas no solo pierde su dinero. La UNAM advierte que, dependiendo del grado de participación, el aspirante también puede enfrentar responsabilidades legales derivadas de su involucramiento en conductas contrarias a la convocatoria y a la legislación universitaria.

PUBLICIDAD

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó sus resultados para la convocatoria 2026. | (Jesús Aviles/ Infobae México)

Este ciclo el riesgo es mayor porque el examen se aplicó en línea por primera vez en la historia de la institución, lo que abrió nuevos espacios para que personas malintencionadas ofrezcan supuestas “asesorías”, accesos al sistema o resultados alterados. Durante la aplicación, la propia UNAM detectó irregularidades y presentó denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por suplantación de identidad, venta de respuestas y fraude.

El 2% de los procesos de admisión fue cancelado por conductas contrarias a la convocatoria. Esos casos están sujetos a acciones administrativas, académicas y legales. La DGAE tiene facultades para anular o cancelar una inscripción incluso después de la publicación de resultados si detecta irregularidades.

PUBLICIDAD

Los resultados del Concurso de Selección 2026 están disponibles en dgae.unam.mx hasta las 23:59 horas del lunes 20 de julio de 2026.