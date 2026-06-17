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Cuál fue la delicada operación a la que se habría sometido Luis Miguel: “Ha estado acompañado de Paloma Cueva”

‘El Sol de México’, que tiene de 56 años de edad, seguiría bajo estricta observación médica

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Cuál fue la delicada operación a la que se tuvo que someter Luis Miguel: “Ha estado acompañado de Paloma Cueva” (Foto: Jovani Pérez/ Infobae México)
Cuál fue la delicada operación a la que se tuvo que someter Luis Miguel: “Ha estado acompañado de Paloma Cueva” (Foto: Jovani Pérez/ Infobae México)

Luis Miguel estaría permaneciendo hospitalizado en Nueva York tras someterse a una intervención cardíaca de alta especialidad.

El cantante de 56 años, quien estaría acompañado en todo momento por Paloma Cuevas, siguiría bajo estricta observación médica en el hospital Mount Sinai, uno de los centros de referencia internacional en cardiología, según reveló la revista Semana -España-.

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La operación, descrita como delicada, se habría realizado hace unos días en Estados Unidos. El procedimiento transcurrió según lo planeado por los especialistas y la evolución de Luis Miguel es positiva, de acuerdo al presunto reporte.

El entorno del cantante sostiene que el pronóstico es favorable y que podría recibir el alta médica en el transcurso de esta semana si el ritmo de recuperación se mantiene.

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El cantante, conocido como El Sol de México, estaría siguendo un protocolo estricto de cuidados y revisiones. De acuerdo con la información publicada, la diseñadora española Paloma Cuevas reorganizó su agenda para acompañarlo durante la hospitalización y recuperación. Ningún familiar ni el propio Luis Miguel han emitido declaraciones públicas sobre su estado, en congruencia con el bajo perfil que suele mantener el artista en cuestiones personales.

Luis Miguel y Paloma Cuevas
Luis Miguel y Paloma Cuevas. (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD / Instagram)

A mediados de mayo circularon versiones en México sobre una posible hospitalización de Luis Miguel. En ese momento, cuentas no oficiales y perfiles de seguidores desmintieron la información y pidieron no difundir rumores ni noticias no confirmadas por canales oficiales. Un mes después, la revista española Semana confirmó la intervención cardíaca y la hospitalización en Nueva York.

La gira internacional y el estado físico de Luis Miguel

El Luis Miguel Tour 2023-2024 representó el regreso del cantante a los escenarios tras varios años de ausencia. La gira inició en Buenos Aires en agosto de 2023 y concluyó a finales de 2024, con más de 190 conciertos en América y Europa. México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú, España y República Dominicana figuran entre los países donde agotó entradas en múltiples ciudades.

El tour destacó por una marcada mejoría en la condición física y vocal del artista, así como por una mayor cercanía con el público durante las presentaciones. El repertorio incluyó temas como La incondicional, Ahora te puedes marchar, Suave y Culpable o no. La gira se ubicó entre las más taquilleras del mundo en 2024, compitiendo con exponentes internacionales.

Tipos de cirugía cardíaca en adultos como Luis Miguel

En hombres de 56 años, las intervenciones más frecuentes incluyen la cirugía de revascularización miocárdica, conocida como bypass coronario, y la cirugía de reemplazo o reparación valvular.

La revascularización se realiza para restaurar el flujo sanguíneo al músculo cardíaco cuando existen arterias bloqueadas. El reemplazo valvular se indica ante daños en las válvulas del corazón, especialmente en la aórtica y la mitral. Ambos procedimientos pueden practicarse mediante cirugía abierta, mínimamente invasiva o con asistencia robótica, según la condición clínica y los antecedentes del paciente, de acuerdo con MedlinePlus y la Mayo Clinic.

El historial médico público de Luis Miguel no revela antecedentes de infarto ni enfermedades cardíacas previas, aunque la exigencia física de la gira y la edad pueden incrementar el riesgo de complicaciones cardiovasculares. En mayores de 50 años, la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia son factores de riesgo habituales que motivan este tipo de intervenciones.

Cuidados y protocolos tras la cirugía cardíaca

La recuperación de una cirugía cardíaca avanzada suele requerir de tres a siete días de hospitalización, con estancia inicial en cuidados intensivos. El paciente permanece bajo monitoreo permanente de signos vitales, drenajes y cicatrización de la herida quirúrgica. Durante las primeras seis semanas, es común experimentar dolor en el pecho, debilidad, cansancio, alteraciones del sueño y cambios en el estado de ánimo, según MedlinePlus.

Las recomendaciones incluyen iniciar actividad física ligera de forma progresiva, evitar esfuerzos con los brazos y no levantar objetos pesados. Se aconseja caminar diariamente, subir escaleras con precaución y evitar conducir durante al menos cuatro a seis semanas. El control de la herida, la higiene estricta y la vigilancia de signos de infección son fundamentales. El paciente suele requerir tratamiento anticoagulante, rehabilitación cardíaca y seguimiento médico periódico para prevenir complicaciones.

Luis Miguel
El cantante mexicano Luis Miguel se presenta en concierto en la Arena CDMX en la Ciudad de México, el martes 8 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Entre los cuidados adicionales destacan la monitorización del pulso, la adherencia a dieta cardiosaludable, la suspensión temporal de viajes y la vigilancia de síntomas de alarma como dificultad respiratoria, fiebre, dolor torácico persistente o alteraciones en la herida operatoria.

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