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Ese Pérez es el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México 2026, pese a rumores de cancelación

El influencer se une al grupo de celebridades que buscarán los 4 millones de pesos

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Ese Pérez se une a LCDLFM (Ig/eseperezoficial)
Ese Pérez se une a LCDLFM (Ig/eseperezoficial)

Jesús Ángel Pérez, conocido como Ese Pérez’, es el onceavo habitante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, que arranca el domingo 26 de julio a las 20:30 horas. Su incorporación al reality se confirma pese a que las pistas publicadas por la producción fueron borradas de redes sociales, lo que generó especulaciones sobre su posible renuncia al proyecto.

El influencer, cantante y comediante originario de la Ciudad de México firmó su participación desde el año pasado, según versiones que circulan entre seguidores del programa.

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“Siento que vamos a llevarlo hasta que todos rían, no me voy a ir de esa casa hasta que se rían”, aseguró tras ser confirmado.

Las pistas que apuntaban a Ese Pérez

Ese Pérez -México- 17 julio
El creador de contenido fue confirmado para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

La producción de La Casa de los Famosos México compartió el 16 de julio una serie de objetos como adelanto del onceavo habitante: una motocicleta, unos lentes, una mochila, bebidas alcohólicas, un celular y un aro de luz. Los fanáticos identificaron de inmediato las referencias con el perfil de Ese Pérez, amante de la velocidad y conocido por su canción “Pídete una miche”, que acumuló millones de reproducciones en TikTok y YouTube.

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Las imágenes también incluían elementos alusivos al regional mexicano, género vinculado a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, con quien Pérez mantiene una cercana amistad. Ambos protagonizaron una polémica reciente al circular en motocicleta por calles de la Ciudad de México sin casco.

Las pistas desaparecieron y corrieron los rumores

ese perez -México- 17 julio
El joven fue confirmado para LCDLFM 2026 (Instagram)

Horas después de su publicación, los videos con las pistas fueron eliminados de todas las plataformas oficiales del programa. El movimiento desató una ola de comentarios en redes sociales. Cuentas especializadas en espectáculos reportaron el borrado y cuestionaron si la producción había modificado sus planes a última hora.

Entre los comentarios más difundidos circuló la versión de que Ese Pérez habría reaccionado negativamente a los comentarios de odio que surgieron tras la filtración de su nombre, y que habría considerado retirarse del proyecto. Otras versiones, en cambio, sostienen que su participación estaba firmada desde meses antes y que el borrado respondió a una decisión de la producción, no del influencer.

Quién es Ese Pérez

ese perez -México- 17 julio
El joven fue confirmado para LCDLFM 2026 (Instagram)

Jesús Ángel Pérez construyó su popularidad en TikTok con un estilo de comedia cercano al humor urbano y al entretenimiento de fiesta. Ha colaborado con creadores y artistas como Yeri Mua, Bellakath, El Bogueto y Las Perdidas, además de mantener un vínculo público con Santa Fe Klan y Eduin Caz.

Su llegada al reality lo convierte en el único perfil nativo de redes sociales entre los habitantes confirmados hasta ahora. La lista incluye al actor Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Cynthia Klitbo, Flor Vigna, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Yahir, Massad Al-Tamimi y Arantza Ruiz. La productora Rosa María Noguerón adelantó que la temporada tendrá 15 habitantes en total.

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