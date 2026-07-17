Sinaloa perdió más de mil millones de dólares con la captura de El Mayo Zambada por la violencia, asegura ex agente de la DEA

Mike Vigil, ex agente de la DEA, aseguró que la economía de Sinaloa se vio severamente afectada tras la captura de El Mayo Zambada en Estados Unidos. (Jovani Pérez/Infobae)

El secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada García tuvo un fuerte impacto en la economía del estado de Sinaloa, y ha dejado, hasta el momento, una pérdida económica en la entidad de más de mil millones de dólares.

Así lo aseguró el exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) Mike Vigil, quien en entrevista exclusiva para Infobae México, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido razón al mostrar inconformidad y molestia con la manera en la que el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, aprehendió al capo del Cártel de Sinaloa.

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“Totalmente, porque como ha dicho, sabe perfectamente bien que se violó la soberanía, la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, y bajo este gobierno van a seguir haciéndolo y eso tiene muchas consecuencias”.

Dijo que el gobierno estadounidense no vio las consecuencias de ese acto, que fueron, entre otras, miles de muertes y secuestros. Recordó que El Mayo Zambada fue secuestrado el 25 de julio de 2024, y la guerra interna entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, Los Mayos y Los Chapos, comenzó el 9 de septiembre de ese mismo año, misma que no ha parado hasta el momento.

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“Hasta el momento ha causado más de 7 mil desaparecidos, y te garantizo que están muertos, y los muertos confirmados, que son aproximadamente 4 mil 500, eso pone la cifra de muertos de más de 11 mil personas”.

Mike Vigil aseguró que esto ha causado mucho daño a la economía de Sinaloa, pues debido a este brote de violencia, muchas empresas que se encontraban en la entidad tuvieron que cerrar. “Eso se calcula a más de mil millones de dólares que ha perdido México, y aparte de eso, ha causado fricción y daño a las fuerzas bilaterales entre México y Estados Unidos para trabajar contra el narcotráfico, eso va a dañar el intercambio de información, y la coordinación entre los dos países”.

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Dijo que la detención de El Mayo Zambada en Estados Unidos no tuvo ningún impacto significativo en contra del narcotráfico.

“El costo de más de 11 mil vidas, el costo de la pérdida de más de mil millones de dólares en la economía de Sianaloa, y además esa violencia se ha extendido a Durango, Chihuauha, Sonora y Baja California Norte”, aseguró Mike Vigil.

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Señaló que había una mejor manera de detener al capo del narcotráfico, que era que Estados Unidos trabajara conjuntamente con México y juntos atacaran toda la infraestructura. Esa era la única forma de tener un impacto fuerte y duradero.

Terry Cole asegura que Gobierno de México y cárteles tienen una “relación letal”

Las declaraciones del ex agente de la DEA se dan luego de que hace unos días, el actual titular de esa misma corporación, Terry Cole, declarara que existe una supuesta relación entre los cárteles del narcotráfico mexicanos y la administración federal del país.

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Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas de EEUU. Crédito: DEA

Cole dijo que hay una “relación letal” entre los grupos criminales y funcionarios corruptos en México, y subrayó que desmantelar esa alianza respresenta una de las principales prioridades de la agencia estadounidense.

Cole sostuvo que esa red también incluye a los vínculos entre las organizaciones criminales y autoridades mexicanas.

“Son parte de la misma estructura”, afirmó, y reiteró que combatir esas conexiones constituye la prioridad número uno de la dependencia.

Dichas declaraciones fueron realizadas el pasado lunes durante la apertura de la cumbre sobre adicciones y fentanilo, que se llevó a cabo del 13 al 16 de julio en Orlando, Florida.

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Tras estos señalamientos, el gobierno mexicano salió a desmentir la información y dijo que las afirmaciones del funcionario estadounidense carecían de sustento y no correspondían a los resultados que el Estado mexicano había presentado públicamente en materia de combate a la delincuencia organizada.

“La Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales”, se señaló.

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