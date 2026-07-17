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Esto es lo que cuesta en pesos mexicanos el anillo que dará la FIFA al campeón del Mundial 2026

El organismo implementará por primera vez una tradición inspirada en la NBA y la NFL para premiar al ganador de la Copa del Mundo

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La exclusiva pieza de oro y piedras preciosas será entregada a los jugadores del equipo que conquiste el título entre España y Argentina.

La Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, programada para este domingo 19 de julio en el Estadio Ciudad de Nueva York (MetLife Stadium), no solo definirá al nuevo campeón del mundo. También marcará un momento inédito en la historia del futbol, ya que la FIFA entregará por primera vez un exclusivo anillo de campeón, una tradición inspirada en las grandes ligas deportivas de Estados Unidos.

El organismo presidido por Gianni Infantino decidió incorporar este reconocimiento como un homenaje a la cultura deportiva de Norteamérica, donde los campeones de competiciones como la NBA, NFL, NHL y las Grandes Ligas de Beisbol reciben un anillo conmemorativo tras conquistar el título.

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Ahora, esa costumbre llegará al futbol con una joya diseñada especialmente para los integrantes de la selección que levante la Copa del Mundo.

La FIFA presentó una joya inspirada en los campeonatos del deporte estadounidense que podría convertirse en una pieza histórica. (Ilustración: Jesús Aviles)
La FIFA presentó una joya inspirada en los campeonatos del deporte estadounidense que podría convertirse en una pieza histórica. (Ilustración: Jesús Aviles)

De acuerdo con la información dada a conocer por la FIFA, únicamente 30 anillos exclusivos serán entregados a los campeones del Mundial 2026. Cada futbolista y miembro del cuerpo técnico que reciba la pieza contará con un diseño personalizado que inmortalizará la conquista del torneo.

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Además, el organismo anunció una producción limitada de 2 mil 026 anillos. De ese total, los 30 destinados al equipo campeón serán versiones únicas, mientras que los mil 996 restantes estarán disponibles para aficionados y coleccionistas interesados en adquirir una edición conmemorativa.

La joya también representa un hecho histórico, pues nunca antes la FIFA había incluido un premio de estas características para los ganadores de una Copa del Mundo.

- crédito @veneziajoyeria/IG
- crédito @veneziajoyeria/IG

El diseño permanecerá como una pieza exclusiva. En uno de sus costados aparece grabado el Trofeo de la Copa Mundial, mientras que el lado opuesto será personalizado con elementos representativos de la selección que resulte campeona, ya sea España o Argentina.

Cada anillo contará con un número de serie individual, será fabricado a la medida de quien lo reciba y estará acompañado por un certificado oficial de autenticidad, lo que incrementará aún más su valor como pieza de colección.

Al finalizar la gran final, el capitán y el director técnico del equipo vencedor recibirán versiones provisionales del anillo para conmemorar el título conseguido. Posteriormente, la FIFA elaborará las piezas definitivas completamente personalizadas antes de entregarlas oficialmente.

¿Cuánto cuesta el anillo del campeón del Mundial 2026?

Solo los integrantes de la selección campeona recibirán una versión personalizada de una de las joyas más exclusivas en la historia de los Mundiales.
Solo los integrantes de la selección campeona recibirán una versión personalizada de una de las joyas más exclusivas en la historia de los Mundiales.

Aunque la FIFA no ha revelado las especificaciones técnicas completas ni los materiales exactos utilizados en su fabricación, especialistas estiman que cada pieza podría alcanzar un valor cercano a 130 mil euros.

Tomando como referencia el tipo de cambio actual, esa cifra equivale aproximadamente a 2 millones 606 mil pesos mexicanos, convirtiéndolo en uno de los premios individuales más costosos que se hayan entregado en la historia del futbol.

Las imágenes difundidas muestran que el anillo estaría elaborado en oro amarillo, posiblemente de entre 14 y 18 quilates, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.

Además, la joya incorpora diversas piedras preciosas que incrementan considerablemente su precio. Entre los materiales que habitualmente forman parte de este tipo de reconocimientos deportivos destacan diamantes, rubíes, zafiros y otras gemas de alto valor, características que también parecen estar presentes en el diseño elaborado para el Mundial 2026.

Precisamente, la cantidad, tamaño y calidad de estas piedras hacen que resulte complicado establecer un precio definitivo, ya que cada anillo será personalizado y contará con acabados exclusivos.

(Especial)
(Especial)

Otro aspecto que podría elevar aún más su valor con el paso del tiempo es su carácter histórico. Al tratarse de la primera ocasión en que la FIFA implementa este reconocimiento para una Copa del Mundo, la pieza podría convertirse en uno de los objetos más codiciados por coleccionistas deportivos.

Todavía no se sabe si esta iniciativa continuará en futuras ediciones del Mundial o si permanecerá como un homenaje exclusivo de la Copa del Mundo 2026, organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Lo único seguro es que, cuando el árbitro marque el final del encuentro entre España y Argentina, además del trofeo más importante del futbol, los nuevos campeones recibirán una joya cuyo valor económico supera los 2.6 millones de pesos mexicanos, pero cuyo significado deportivo será prácticamente imposible de calcular.

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