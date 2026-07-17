La FGR reserva hasta 2031 la investigación sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda

Héctor Melesio Cuén, exrector de la UAS. FOTO: CARLOS SICAIROS /CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de la República (FGR) reservó hasta 2031 la información de la investigación sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y entonces dirigente del PAS, ocurrido el 25 de julio de 2024 en la finca Huertos del Pedregal, al norponiente de Culiacán.

De acuerdo con el Comité de Transparencia, la FGR tomó la decisión durante una sesión del 27 de mayo de 2026, bajo el argumento de que divulgar los datos representa un “riesgo real” de perjuicio al interés público o a la seguridad nacional.

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La clasificación se produce cuando el caso cumple casi dos años sin una versión oficial definitiva sobre cómo, dónde y a qué hora murió Cuen Ojeda, cuyo cuerpo fue incinerado al día siguiente por su familia.

La FGR niega datos a la familia y a solicitudes de transparencia

Las solicitudes enviadas a la FGR para saber si personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fue citado a declarar y bajo qué figura recibieron una negativa, resultaron “una imposibilidad jurídica para proporcionar información contenida en una carpeta de investigación”.

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La infografía detalla la cronología y las implicaciones de la reserva de la investigación sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda en México hasta el año 2031. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo el oficio FGR/UETAG/002896/2026 fechado el 1 de junio de 2026, el texto precisa que revelar esa información “expondría las líneas de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen las evidencias para el esclarecimiento de los hechos”.

La FGR añadió que la divulgación dejaría expuesta su “capacidad para llevar a cabo las diligencias pertinentes y útiles para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión”.

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Cabe mencionar que la reserva tendrá vigencia hasta 2031 o hasta que se extingan las causas que le dieron origen, según el acuerdo del Comité de Transparencia. La institución advirtió además que el servidor público que quebrante esa clasificación cometería el delito contra la Administración de Justicia y podría ser sancionado tanto penal como administrativamente.

La misma respuesta recibió Ríodoce al solicitar la necropsia practicada al exrector. La FGR sostuvo que revelar esa información “perjudicaría el ejercicio de las facultades del Ministerio Público de la Federación” y afectaría las líneas de investigación activas.

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Murió el exrector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda. CUARTOSCURO

Lo que la FGR confirmó y lo que aún se desconoce del asesinato

La FGR estableció, mediante pruebas hemáticas, que Cuen Ojeda fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal y no en una gasolinera de la comunidad de La Presita, como sostuvo inicialmente la Fiscalía estatal de Sinaloa, entonces encabezada por Sara Bruna Quiñónez. El video del supuesto crimen en la gasolinera no tenía sonido, los empleados del lugar declararon no haber escuchado disparos y el chofer de Cuen se contradijo en sus declaraciones; Quiñónez renunció al cargo en septiembre de 2024.

El acta de defunción establece como causa de muerte “choque hipovolémico secundario a laceración de arteria poplítea derecha producido por proyectil disparado por arma de fuego” y como hora de fallecimiento las 23:27 horas del 25 de julio de 2024. Esos datos corresponden a la versión de la Fiscalía de Sinaloa, aunque la FGR aseguró que el exrector murió horas antes y en un lugar distinto.

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El cuerpo de Cuen Ojeda presentaba un hematoma severo en la cabeza y cuatro disparos en las piernas, según las investigaciones. Versiones periodísticas apuntaron a que la causa real de muerte fue asfixia por ahorcamiento tras tortura, aunque ninguna autoridad lo ha confirmado de forma oficial.

La fiscal Ernestina Godoy Ramos volvió a abordar el caso el 8 de julio de 2026 y precisó que por los hechos del 25 de julio de 2024 se han iniciado siete carpetas de investigación “contra la procuración de justicia, por alteración de escena del crimen y diversas negligencias ministeriales del fuero común”. En esas carpetas se han realizado 153 entrevistas, mil 288 informes y 124 dictámenes en diversas especialidades.

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Había ganado un escaño en la Cámara de Diputados gracias a la alianza del PAS con el PRI,PAN y PRD. (Facebook Héctor Melesio Cuén Ojeda)

Godoy Ramos confirmó que la FGR tiene identificado el lugar donde Cuen Ojeda fue lesionado y que esas heridas le provocaron la muerte, pero no aportó datos nuevos respecto a los que en su momento informó el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, hoy embajador de México en el Reino Unido.

La familia exige respuesta y el hijo denuncia el silencio de la FGR

Héctor Melesio Cuen Díaz, hijo del exrector, denunció públicamente el 9 de julio de 2026 que la FGR no se ha comunicado con su familia desde el asesinato. Lo hizo a través de un mensaje enviado al programa Por la Mañana, de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula: “Lamentablemente, hasta este momento no hemos recibido información nueva sobre el avance de las investigaciones”.

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El hijo del político sinaloense precisó que en múltiples ocasiones la familia solicitó información directamente ante la FGR en la Ciudad de México, “sin embargo, no ha existido comunicación con nosotros como familia”. Al mismo tiempo, señaló que la familia ha sido y seguirá siendo “respetuosa de las instituciones y de los tiempos de la investigación”, y exhortó a las autoridades a mantenerla informada sobre los avances del caso.

La FGR atrajo la investigación desde el principio y citó a declarar a todos los funcionarios estatales que intervinieron en la atención inicial del crimen. La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo reconoció que el caso había quedado por completo fuera del alcance de la Fiscalía de Sinaloa.

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El programa fue transmitido en vivo por YouTube. Crédito: Youtube - Héctor Melesio Cuén Ojeda

En mayo de 2026, la FGR aclaró que la carpeta del homicidio “no está archivada ni suspendida” y que las investigaciones continúan activas. La institución precisó además que la investigación no vincula al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el asesinato, pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló el 29 de abril de 2026 por presuntos vínculos con Los Chapitos.

Ismael “El Mayo” Zambada narró en una carta difundida por su abogado en agosto de 2024 que Joaquín Guzmán López lo convocó a la finca Huertos del Pedregal para mediar en el conflicto entre Cuen Ojeda y Rocha Moya. Al llegar, Zambada saludó brevemente al exrector y, poco después, fue emboscado, encapuchado y trasladado por la fuerza hasta El Paso, Texas; el cofundador del Cártel de Sinaloa afirmó que Cuen Ojeda fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde él fue secuestrado.

Gertz Manero afirmó el 11 de marzo de 2025 —la última vez que abordó el tema antes de dejar el cargo— que la FGR había presentado ante un juez federal en Sinaloa toda la documentación sobre el caso y que el juez “no la quiso aceptar”. “Vamos a volver a consignar, y vamos a volver a judicializar cuantas veces sea necesario”, dijo el entonces fiscal en esa ocasión.

El periodista Rubén Mosso reveló en Milenio en mayo de 2026 que la FGR habría reactivado dos investigaciones paralelas: el homicidio de Cuen Ojeda y la presunta narcoelección de Sinaloa de 2021, en la que el Cártel de Sinaloa habría operado a favor de la candidatura de Rocha Moya a la gubernatura. La FGR no confirmó esos reportes de forma oficial.

Con la reserva vigente hasta 2031, la familia del exrector, los medios de comunicación y la ciudadanía tendrán vedado el acceso a cualquier dato de la carpeta de investigación durante al menos cinco años más. El expediente del caso más ligado al secuestro de El Mayo Zambada permanece, por tanto, fuera del escrutinio público.