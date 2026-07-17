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Isaac del Toro cae de puesto en el Tour de Francia 2026 tras la etapa 13: ¿qué sigue para el mexicano?

El ciclista mexicano continúa entre los protagonistas del Tour de Francia 2026, aunque la clasificación general sufrió modificaciones tras la etapa 13

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(REUTERS/Stephanie Lecocq)
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La clasificación general del Tour de Francia 2026 tuvo movimientos este viernes 17 de julio luego de la disputa de la etapa 13, en la que el mexicano Isaac del Toro perdió una posición y descendió al octavo lugar, pese a cruzar la meta junto al grupo de los principales favoritos.

El gran beneficiado de la jornada fue el británico Tom Pidcock, quien aprovechó su presencia en la fuga del día para escalar seis puestos en la clasificación general y desplazar al ciclista mexicano dentro del Top 10.

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Mauro Schmid conquista la etapa 13

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
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Después de dos jornadas favorables para los velocistas, la montaña volvió a aparecer en el recorrido con una etapa de poco más de 200 kilómetros entre Dole y Belfort, que incluyó un puerto de primera categoría.

La fuga del día logró mantenerse al frente hasta el final y fue el suizo Mauro Schmid, del Team Jayco, quien se quedó con la victoria tras imponerse al colombiano Harold Tejada en el sprint definitivo.

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"No lo puedo creer. Ha sido un día increíble para mí. El equipo hizo un gran trabajo para que entrara en la fuga, se ha cumplido el plan. No tenía idea de cómo venía el grupo, me puse en una buena posición, di mi máximo esfuerzo hasta la línea de meta“, declaró Schmid tras conquistar la etapa con un tiempo de 4:06:58.

Isaac del Toro pierde un puesto en la clasificación general

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)

La presencia de Tom Pidcock en la escapada obligó al grupo de favoritos a controlar las diferencias durante buena parte del recorrido. Aunque el británico llegó a colocarse de manera virtual como segundo de la clasificación general, el pelotón logró reducir la desventaja en los kilómetros finales.

El grupo integrado por Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Juan Ayuso e Isaac del Toro cruzó la meta a 7 minutos y 32 segundos del ganador.

Sin embargo, ese margen fue suficiente para que Pidcock ascendiera hasta la cuarta posición de la clasificación general, lo que provocó que Del Toro descendiera un lugar y ahora ocupe el octavo puesto, manteniendo prácticamente las mismas diferencias respecto al resto de los aspirantes al título.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

  • 1. Tadej Pogacar (Eslovenia) – 47h 18′ 31′'
  • 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca) – +3′ 36′'
  • 3. Remco Evenepoel (Bélgica) – +4′ 06′'
  • 4. Tom Pidcock (Gran Bretaña) – +4′ 15′'
  • 5. Juan Ayuso (España) – +4′ 22′'
  • 6. Paul Seixas (Francia) – +4′ 35′'
  • 7. Florian Lipowitz (Alemania) – +4′ 44′'
  • 8. Isaac del Toro (México) – +5′ 08′'
  • 9. Mattias Skjelmose (Noruega) – +5′ 45′'
  • 10. Lenny Martinez (Francia) – +6′ 34′'

La montaña pondrá a prueba a los favoritos

Infografía del Tour de Francia. Muestra ciclistas en carretera, montañas y el Arco del Triunfo. Contiene datos sobre etapas, kilómetros, participantes, maillots y premios económicos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tour de Francia entrará este sábado en uno de sus recorridos más exigentes. La etapa 14 tendrá una distancia de 155.3 kilómetros, pero incluirá cuatro puertos de montaña, tres de ellos de primera categoría, además de un final en alto que podría provocar nuevos cambios entre los aspirantes al maillot amarillo.

Para Isaac del Toro será una oportunidad de mantenerse entre los mejores de la clasificación general y buscar recuperar posiciones en una de las jornadas más complicadas de la carrera.

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