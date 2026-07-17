Gala Montes presenta “La Mala” tras polémica por convivencia con Eleazar Gómez

El video publicado por Gala Montes, en el que aparece cantando en un jacuzzi junto a Eleazar Gómez, desató una ola de críticas en redes sociales.

Gala Montes lanza “La Mala”, un sencillo que se apropia de sus etiquetas, días después de que un video en jacuzzi junto al actor Eleazar Gómez desatara una oleada de críticas en redes sociales.

El tema se estrena oficialmente el 4 de agosto de 2026 según fuentes consultadas, fecha que coincide con el cumpleaños número 26 de la actriz y cantante mexicana, quien presentó el sencillo este jueves en el programa Hoy. la canción forma parte de su álbum La hija de nadie.

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La letra va directo al punto: “Soy la mala, la villana de tu historia mal contada. La histérica, la loca y la traumada. Esa misma que algún día tú amabas”. En redes sociales, sus seguidores interpretan el tema como una respuesta a las polémicas que la rodean.

El video que encendió la controversia

Gala Montes fue blanco de críticas en redes sociales luego de publicar un video en el que aparece conviviendo con Eleazar Gómez. (Instagram)

El 16 de julio, Gala publicó un clip de poco más de un minuto en sus redes con el texto: “Uno de mis días favoritos, enseñándoles ‘la mala’”. En las imágenes se le ve cantando el sencillo en un jacuzzi, mientras Gómez y Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, escuchan de fondo.

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Gala Montes presenta “La Mala”, el sencillo con el que se reapropia de las etiquetas que le han impuesto, justo cuando un video junto a Eleazar Gómez —actor que en marzo de 2021 se declaró culpable de violencia familiar— la coloca en el centro del debate sobre coherencia feminista en México.

La reacción fue inmediata. Decenas de usuarias cuestionaron la convivencia de Montes con Gómez, quien el 5 de noviembre de 2020 fue detenido tras la denuncia de su entonces pareja, la modelo peruana Stephanie “Tefi” Valenzuela, por golpes, mordeduras e intento de estrangulamiento. Tras casi cinco meses en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el actor obtuvo libertad condicional el 25 de marzo de 2021 al declararse culpable, con condiciones que incluyeron reparación del daño, disculpa pública y tratamiento psicológico por tres años.

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Entre los comentarios circulados en la plataforma X se leen frases como: “Cómo puedes usar la bandera del feminismo y estar con un maltratador”, “La coherencia y sororidad se fueron al carajo” y “El tiempo le dio la razón a Marcelo”. Hasta el cierre de esta nota, Montes no había emitido declaración alguna al respecto.

Gala Montes presenta La Mala (Programa Hoy/Gala Montes/Instagram)

Emiliano Aguilar, Chagra y una semana de fuego

La presencia de Aguilar en el video no es casual: Gala confirmó su cercanía con él en días recientes y el 16 de julio aplaudió públicamente que golpeara a un asistente durante el Bélico Fest 2026, celebrado el 13 de julio en la Ciudad de México. “Le partió su madre, ¿no? Qué bueno. (Foto: Instagram)

La presencia de Aguilar en el video no es casual: Gala confirmó su cercanía con él en días recientes y el 16 de julio aplaudió públicamente que golpeara a un asistente durante el Bélico Fest 2026, celebrado el 13 de julio en la Ciudad de México. “Le partió su madre, ¿no? Qué bueno. Así hay que andar, así hay que partirle la madre a la gente que anda de hocicona”, declaró a medios tras regresar de Los Ángeles.

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En la misma semana, Montes se enfrentó al periodista e influencer Pablo Chagra, quien en su podcast aseguró que durante un viaje a Tailandia y Japón la actriz pasó gran parte del tiempo de fiesta, dejando el cuidado de su sobrina Alabama —hija de su hermana Beba— en manos de otras personas. Montes negó las acusaciones en la red social X y calificó la información de “puras mma...das”, e insinuó que Chagra dejó de apoyarla desde que hizo pública su bisexualidad. Chagra respondió responsabilizándola de cualquier situación que afectara su integridad física.

La fractura con su hermana Beba

El 17 de julio, la actriz añadió otro capítulo al declarar que Itzel Lechuga —pareja de Beba desde finales de 2024 y su prometida desde principios de 2026— le había enviado mensajes con “corazones” entre 2017 y 2019.(Instagram/ @labebamontes)

El conflicto con Chagra es un desprendimiento de una pelea mayor: el distanciamiento con su hermana Beba Montes, cuyo nombre real es Crista Fernández. Gala reveló en una transmisión en vivo que no puede comunicarse con Alabama y que desconoce cómo se encuentra la menor.

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El 17 de julio, la actriz añadió otro capítulo al declarar que Itzel Lechuga —pareja de Beba desde finales de 2024 y su prometida desde principios de 2026— le había enviado mensajes con “corazones” entre 2017 y 2019. “No la culparía, la verdad, la puedo entender... me mandaba mensajes por Instagram en 2017, 2018, 2019, y luego, cuando entré a la casa, me mandaba corazones”, dijo ante el reportero Edén Dorantes en el aeropuerto. Ni Beba ni Lechuga se han pronunciado públicamente.

Versiones no confirmadas señalan que Beba habría extraído cerca de medio millón de pesos de la cuenta de Gala mientras era su mánager durante su participación en La Casa de los Famosos México, en 2024.

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18 años de carrera y una historia de polémicas

Su paso por el reality estuvo marcado por un enfrentamiento con el influencer Adrián Marcelo, quien se burló de su salud mental y sus problemas familiares ante las cámaras. - (Instagram/@galamontes)

Gala Montes nació el 4 de agosto de 2000 en la Ciudad de México y debutó a los seis años en la sitcom La Niñera de TV Azteca, un remake del formato estadounidense The Nanny. A lo largo de más de 18 años acumuló papeles en El señor de los cielos, La mexicana y el güero y Diseñando tu amor, telenovela en la que además interpretó el tema musical de entrada.

En julio de 2024 se declaró bisexual en un live de Instagram, donde también reveló que su madre era homofóbica. Semanas después entró como participante a La Casa de los Famosos México 2, donde alcanzó la final. Su paso por el reality estuvo marcado por un enfrentamiento con el influencer Adrián Marcelo, quien se burló de su salud mental y sus problemas familiares ante las cámaras. El episodio derivó en una intervención formal de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México (SeMujeres) y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), ambos organismos calificaron la conducta de Marcelo como violencia de género y exigieron medidas a la productora.

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La relación de Montes con su madre, Crista Montes, también se deterioró públicamente: la mujer la acusó de agresión física y de haberla despedido como representante sin compensación tras 18 años de trabajo. Gala respondió en video atribuyendo sus problemas de ansiedad y depresión al comportamiento materno.

En agosto de 2025, protagonizó otro episodio polémico cuando le hizo señas obscenas al público del Palacio de los Deportes tras perder por decisión unánime ante la influencer Alana Flores en el evento Supernova Strikers 2025.

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