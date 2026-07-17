García Harfuch reporta seis detenciones con ficha de Interpol en Quintana Roo

El secretario Omar García Harfuch informó que el operativo, realizado en coordinación entre autoridades federales y estatales, refuerza la lucha contra el crimen organizado en la región. Crédito: Especial

El titular de la Secretaría de Seguridad federal, Omar García Harfuch, anunció este jueves la detención de seis personas con ficha roja de Interpol en distintos municipios de Quintana Roo, como parte de una estrategia coordinada para combatir el crimen organizado con alcance internacional.

Las detenciones se efectuaron en Benito Juárez, Playa del Carmen y Cancún, donde uno de los detenidos fue identificado como ciudadano canadiense buscado por fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas. Estos operativos responden a una labor conjunta entre entre el Gabinete de Seguridad federal y la gobernadora Mara Lezama para fortalecer la persecución de delitos de alto impacto en el estado.

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Las seis detenciones con ficha roja de Interpol en Quintana Roo

Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, que tuvo lugar en Quintana Roo por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch destacó que el primero de los seis casos corresponde a Mikael “N”, conocido como “El Griego”, detenido el 11 de octubre de 2025 en el municipio de Benito Juárez. Este individuo era buscado tanto por Europol como por Interpol mediante ficha roja.

El 16 de enero de 2026, en Playa del Carmen, las autoridades capturaron a Otmane “N”, un fugitivo requerido por Estados Unidos. Poco después, el 1 de abril de 2026, fue detenido Remigio “N”, alias “Milo”, también buscado por autoridades estadounidenses.

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l secretario Omar García Harfuch informó que el operativo, realizado en coordinación entre autoridades federales y estatales, refuerza la lucha contra el crimen organizado en la región. Crédito: Especial

El 17 de abril de 2026 en Cancún, las fuerzas de seguridad arrestaron a János “N”, quien operaba bajo el alias “Daniel Takács”. Este sujeto contaba con ficha roja de Interpol y orden de arresto emitida por Europol.

El 14 de mayo de 2026, en Benito Juárez, fue detenido Denis “N”, portador de una ficha roja de Interpol. El sexto caso es el de Maxime Joseph “N”, ciudadano canadiense capturado con una orden de extradición vigente por delitos de fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas.

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García Harfuch y los resultados del Gabinete de Seguridad en Quintana Roo desde octubre de 2024

García Harfuch presentó cifras del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026. En ese lapso, tres mil 800 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto en la entidad.

Las operaciones de ese periodo arrojaron la incautación de seis mil 600 kilos de droga, 760 armas de fuego, más de 28 mil cartuchos y mil 300 cargadores. También se desmanteló un laboratorio clandestino y un área de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

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Seis personas con ficha roja de Interpol, incluido un ciudadano canadiense acusado de fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas, fueron detenidas en distintos puntos de Quintana Roo. Crédito: Especial

Solo en el primer semestre de 2026, el Gabinete de Seguridad realizó 25 eventos operativos relevantes con 63 personas detenidas. En esas acciones se aseguraron 60 armas de fuego, dos mil 400 cartuchos, 133 cargadores, 78 kilos de cocaína, 107 kilos de otras drogas y tres mil 700 dosis de distintas sustancias.

El secretario subrayó que cada arma retirada de las calles y cada célula desarticulada reduce la capacidad de los grupos criminales para afectar a las familias quintanarroenses. El modelo de trabajo federal se sustenta en el intercambio permanente de información, el fortalecimiento de investigaciones y la ejecución de operaciones focalizadas.

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Operativos en Playa del Carmen, Tulum y Benito Juárez contra delincuencia organizada

En Playa del Carmen, autoridades estatales detuvieron a nueve integrantes de una célula delictiva. Entre los arrestados estaba Miguel “N”, identificado como el responsable de ordenar al menos siete ataques armados contra establecimientos del municipio. Durante esa acción se aseguraron armas de fuego, cartuchos, drogas y vehículos.

Mediante operaciones simultáneas en Michoacán, Jalisco y Quintana Roo, el Gabinete de Seguridad ejecutó siete órdenes de aprehensión por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los detenidos estaban vinculados con tres empresas presuntamente utilizadas para el lavado de dinero.

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Las manos de un hombre aparecen juntas y sujetas por esposas metálicas contra un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En seguimiento a esas investigaciones, en Benito Juárez fue detenido Alejandro Mario “N” mediante una orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal. En el mismo municipio, otro operativo capturó a un integrante de una organización criminal con 12 kilos de cocaína ocultos en el respaldo de una silla de ruedas.

Un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de autoridades locales en Benito Juárez, resultó en la detención de 10 personas. En esa acción se aseguraron tres armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

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En Tulum, las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan Carlos “N” por el delito de trata de personas, al involucrar a menores de 18 años en actividades ilícitas. El caso forma parte de la prioridad declarada por el Gabinete de Seguridad de proteger a niñas, niños y jóvenes en el estado.

García Harfuch destacó que en el operativo participan de forma coordinada la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, además de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo. El secretario agradeció a la gobernadora Mara Lezama la colaboración sostenida con las instituciones del Gabinete federal.

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Un hombre con ropa blanca tiene las manos esposadas a la espalda, indicando una situación de detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario afirmó que las instituciones del Estado continuarán con las investigaciones y las detenciones de quienes pretendan cometer cualquier tipo de delito en la entidad. La coordinación con el gobierno de Quintana Roo, precisó, es el eje de esa estrategia de seguridad.