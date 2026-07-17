Perforarán Zaragoza y Línea A del Metro para combatir inundaciones en el oriente de la CDMX

Obreros trabajan en una excavación para infraestructura hidráulica en Iztapalapa, Ciudad de México, en el marco de un proyecto que busca combatir inundaciones en el oriente de la CDMX. (Jefatura Gobierno CDMX)

Las inundaciones en el oriente de la Ciudad de México suelen ser un problema constante, principalmente cuando empieza la temporada de lluvias, ya que la cantidad de agua acumulada ha provocado afectaciones a los vecinos de la zona, así como problemas en el servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) Línea A.

Este jueves 16 de julio, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, supervisó las obras hidráulicas que se están realizando en la alcaldía Iztapalapa para combatir este problema; las autoridades iniciaron una estrategia integral que contempla una inversión de mil 800 millones de pesos en la demarcación, de los cuales mil 500 millones se destinan a infraestructura de drenaje y el resto a proyectos de gestión del agua.

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Presentaron el colector República Federal, que es la nueva obra con la que el Gobierno de la Ciudad de México busca reducir las inundaciones recurrentes en Calzada Ignacio Zaragoza y Santa Martha Acatitla al oriente de la ciudad. El proyecto consiste en un túnel que cruzará por debajo de la Línea A del Metro CDMX y de esa vialidad a seis metros de profundidad, con apoyo de una tuneladora.

Autoridades, incluida la alcaldesa Aleyda Alavez Ruiz, supervisan los trabajos de perforación para combatir inundaciones en Zaragoza y la Línea A del Metro en la Ciudad de México. (Jefatura Gobierno CDMX)

¿Cómo será el túnel que perforará Zaragoza y la Línea A?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó el alcance de la obra con una comparación sobre su funcionamiento bajo tierra. “Hagan de cuenta que este colector subterráneo, que va a atravesar Zaragoza, es como una gran avenida en el subsuelo para conducir agua en épocas de lluvias, o una autopista subterránea totalmente diseñada para canalizar el agua. Podrá absorber seis metros cúbicos por segundo, es decir, seis mil litros por segundo; de ese tamaño es la obra que estamos haciendo”.

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Las autoridades capitalinas sostienen que los trabajos no interrumpirán la operación de la Línea A del Metro ni la circulación en la zona, la construcción del túnel pasará por debajo de la avenida y por debajo de las vías de la línea morada. La infraestructura tendrá capacidad para captar hasta 6 mil litros por segundo de agua pluvial y conducirlos hacia el vaso regulador El Salado, dentro del plan para disminuir las inundaciones en el oriente de la capital.

El nuevo colector operará junto con la red de tanques tormenta que se construye sobre la lateral de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Peñón Viejo. Esa infraestructura permitirá regular otros 4,500 litros de agua de lluvia y reducir las anegaciones que históricamente afectan ese punto de Iztapalapa.

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Una obra de infraestructura para el combate de inundaciones en la zona de Zaragoza y la Línea A del metro en el oriente de la Ciudad de México exhibe pilotes y tuberías. (Jefatura Gobierno CDMX)

Tras un recorrido por la zona de obras, Brugada indicó que la red de tanques tormenta quedará concluida este 14 de agosto, mientras que el colector República Federal estará listo en octubre. La meta es que ambas obras operen por completo durante la temporada de lluvias de 2027.

Revisión conjunta de la obra

El colector República Federal tendrá una extensión de más de 1.2 kilómetros y tuberías de alrededor de metro y medio de diámetro. El tramo de mayor complejidad será el cruce por debajo de Calzada Zaragoza y de la Línea A del Metro, según explicó el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández.

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“Es una obra muy compleja y sofisticada. Se realizaron numerosos estudios y el proyecto ejecutivo fue revisado con la Secretaría de Movilidad y con la dirección del Metro para garantizar que no se afecte ni la vialidad ni la operación del sistema de transporte”, señaló el funcionario.

Instalaciones de la Línea A del Metro sufren afectaciones debido a inundaciones

Esparza Hernández detalló que en este momento se construye una lumbrera de seis metros de profundidad. Esa estructura permitirá introducir la tuneladora que perforará entre 80 y 90 metros por debajo de Zaragoza hasta enlazar con el colector César Morales, infraestructura ya existente que llevará el agua hacia el vaso regulador El Salado.

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El titular de Gestión Integral del Agua señaló que “este año es el año de las obras de infraestructura” y remarcó que la instrucción de la jefa de Gobierno no se limita a atender emergencias por lluvias, sino a impulsar soluciones estructurales. En ese conjunto ubicó también la construcción de los tanques tormenta.

En avenida Zaragoza avanza el proyecto conocido como Tanque Tormenta. El plan contemplaba inicialmente ocho tanques, pero después de una revisión se amplió a nueve.

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Obreros y maquinaria avanzan en la construcción de infraestructura hidráulica para combatir inundaciones en el oriente de la Ciudad de México. (Jefatura Gobierno CDMX)

De acuerdo con el funcionario, esta infraestructura permitirá almacenar más de 4,200 metros cúbicos de agua. La capacidad de regulación evitará encharcamientos en superficie, ya que el agua quedará retenida bajo la avenida Zaragoza y, una vez que termine la lluvia intensa, se enviará hacia el vaso regulador El Salado y después al emisor oriente-oriente y al drenaje profundo.

Otro frente de trabajo es el propio colector en República Federal, cuyas tuberías mantienen un diámetro promedio de metro y medio a lo largo de más de 1.2 kilómetros. Su complejidad radica en el cruce bajo la calzada y la infraestructura del Metro, lo que obligó a realizar estudios exhaustivos y a coordinar el proyecto con la Secretaría de Movilidad y la Dirección del Metro.

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La construcción incluye la excavación de la lumbrera donde se instalará la máquina tuneladora para abrir el paso bajo Zaragoza, conectar con los colectores existentes y encauzar el agua hacia El Salado. Esparza Hernández agregó que, por instrucción de Brugada, la capacidad de almacenamiento y regulación de ese vaso regulador se duplicó como parte de un plan hídrico integral.