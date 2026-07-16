Nuevo audio de Marina del Pilar deja al descubierto presunta voz de Jaime Bonilla. (Foto: redes sociales)

Los audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, no dejan de generar polémica y señalamientos en su contra, ahora, un extracto de los audios revelados por el periodista Héctor de Mauleón este 16 de julio, apuntarían a que una tercera persona estaría involucrada.

El periodista Luis Chaparro compartió en sus redes sociales un fragmento de apenas 8 segundos -del material dado a conocer la mañana de este jueves-, donde se alcanza a escuchar que alguien aconseja a la gobernadora ante las preguntas de presuntos intermediarios estadounidenses.

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En la publicación, el comunicador asegura que la voz coincide con el tono de quien ha negado formar parte de dichas negociaciones: Jaime Bonilla, comisionado actual del Partido del Trabajo.

Jaime Bonilla podría estar involucrado en las llamadas de Marina del Pilar Ávila con presuntos agentes estadounidenses.

“Se le fue al padrino espía. En una parte del nuevo audio hay una voz susurrando por encima de la grabación. ¿Y de quien cree usted que se trata? Habrá que hacer una limpieza o un peritaje pero esa voz me suena muy Bonilla”, escribió Luis Chaparro en su cuenta de X (antes Twitter).

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Jaime Bonilla intenta esquivar los señalamientos de Marina del Pilar

La problemática principal por la que la gobernadora de Baja California ha sido criticada se centra en que en los primeros audios, se reveló que ella ofreció información en materia de seguridad del estado y del gobierno mexicano a personas de las que no estaba segura que fueran autoridades de Estados Unidos.

Ante el asedió mediático que los audios han generado, el 15 de julio, Marina del Pilar acusó a Jaime Bonilla, su antecesor, de ayudarla a concertar el encuentro con presuntos agentes que la ayudarían a arreglar su situación migratoria, tras perder su visa en mayo de 2025.

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El coordinador político del PT no se quedó callado, y desde las cuantas oficiales del partido le contestó con un comunicado en donde aseguró que Marina del Pilar “se encuentra en medio de una crisis de pánico”, donde resaltó que el gobierno de Donald Trump la estaría investigando por “narcoterrorismo”.

Aprovechando la anticipación de los tiempos electorales y ya con el proceso interno de la coalición oficialista en marcha, comentó que el nerviosismo de la gobernadora bajacaliforniana se debe a que Monserrat Caballero será su suplente.

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Durante una entrevista con Milenio, el exmandatario de Baja California sostiene que la actual gobernadora estaría ligada a actividades ilícitas y asegura que esos señalamientos los ha expuesto desde hace tiempo, incluso ante el Senado.

Negó participar en cualquier encuentro con autoridades estadounidenses o de “maniobrar” para lograr grabar a Marina del Pilar, también tachó de “ilógico” cualquier reunión con ella, debido a que desde hace varios años han sido “enemigos políticos”.

“Simplemente no entiendo cómo una persona que se presume inteligente pueda aspirar a que la opinión pública le crea que el ex gobernador que la ha señalado de colusión con el narcotráfico desde los primeros días de su administración, pueda facilitarle recursos y elementos para evitar los cargos y las sanciones que podrían resultarle”, dijo Bonilla.

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Entre información de seguridad y reunión en Panamá

En un mensaje difundido este martes, la mandataria de Baja California atribuye al exgobernador el arreglo del encuentro con supuestos interlocutores de Estados Unidos y sostiene que analiza acudir a instancias por la difusión del material

Los primeros audios difundidos por el columnista de El Universal, exhibían conversaciones de la mandataria estatal donde ofrecía información a la que tiene acceso por el cargo público que ocupa.

Ante el escándalo, la oposición ha calificado sus acciones como traición a la patria y violación a la soberanía nacional, al comprometer información de seguridad nacional para obtener un bien personal.

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La mañana de este martes, ya sin mayor sorpresa y con la advertencia de la gobernadora de por medio, el mismo periodista compartió otros dos audios, donde se precisa que se llevaría a cabo una reunión en Panamá, decisión en conjunto tomada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)y el Departamento de Estado de Estados Unidos, tras advertir que se trata de un “territorio neutral”.

Aunque, finalmente, la reunión habría quedado agendada en Tijuana, a conveniencia de Marina del Pilar, donde aparentemente se presentarían agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, sigla en inglés).

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Al cierre de esta nota, la mandataria de Baja California no ha emitido alguna declaración, ni el gobierno de México se ha pronunciado por los nuevos audios filtrados.