Beca Rita Cetina 2026: así contactarán a las familias para la entrega de tarjetas de primaria

La distribución se realizará hasta el 31 de julio; madres, padres y tutores podrán consultar los documentos requeridos para recibir el plástico

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez continúa con la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria. Para informar a madres, padres y tutores sobre la fecha, el horario y la sede asignada, las autoridades habilitaron diferentes medios de contacto y consulta.

La distribución general de los plásticos comenzó el 18 de mayo y está previsto que concluya el 31 de julio de 2026. El objetivo es que las familias beneficiarias cuenten con su tarjeta antes del depósito del apoyo económico destinado a útiles y uniformes escolares, programado para agosto.

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Debido a que las jornadas pueden organizarse de manera diferente en cada entidad, municipio o plantel, las autoridades recomendaron a las familias mantenerse atentas a los avisos oficiales y evitar acudir a una sede sin haber recibido previamente una convocatoria.

Las cinco formas de conocer la fecha y sede de entrega

La primera vía de información son los avisos colocados o difundidos directamente en las escuelas primarias. Cada plantel puede publicar su propio calendario con los días y horarios asignados a los tutores. En algunos casos, la atención se organiza alfabéticamente, tomando como referencia los apellidos de las personas beneficiarias.

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Las familias beneficiarias serán notificadas por canales oficiales sobre la fecha, hora y sede asignadas para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina

La segunda alternativa son los canales estatales de WhatsApp habilitados por las autoridades. Por medio de estos espacios se comparten comunicados, calendarios locales y detalles relacionados con las jornadas de entrega. Es importante comprobar que se trate de una cuenta oficial antes de proporcionar información o seguir alguna indicación.

Otra forma de contacto son las llamadas telefónicas y los correos electrónicos. Para ello se emplean los datos que las madres, padres o tutores registraron durante el proceso de incorporación al programa. Las familias deben revisar su bandeja de entrada, incluida la carpeta de correo no deseado, y permanecer atentas a las llamadas recibidas.

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La cuarta vía son las visitas domiciliarias. Personal del programa, Servidores de la Educación o servidores públicos encargados de los operativos pueden acudir a las viviendas, principalmente en comunidades prioritarias o zonas de difícil acceso, para proporcionar los datos de la entrega.

Finalmente, las familias pueden utilizar el Buscador de Estatus o la herramienta de consulta de folio disponible en el portal oficial de las Becas Benito Juárez. En esa plataforma es posible revisar el avance del trámite y, cuando la información ya se encuentre disponible, conocer los detalles de la sede asignada.

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Documentos necesarios para recoger la tarjeta

La tarjeta del Banco del Bienestar se entrega exclusivamente a la madre, padre o tutor legal que realizó el registro del estudiante. La persona convocada deberá acudir en la fecha y sede indicadas con la documentación solicitada en original y copia.

Los documentos requeridos del adulto responsable son:

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP certificada.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

En el caso del estudiante de primaria, deberán presentarse:

Acta de nacimiento.

CURP certificada.

Antes de acudir, es recomendable revisar cuidadosamente la convocatoria recibida, ya que podría contener indicaciones particulares sobre el horario, el orden de atención o la organización de los documentos.

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Las familias beneficiarias serán notificadas por canales oficiales sobre la fecha, hora y sede asignadas para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina

Autoridades alertan sobre posibles fraudes

Durante el proceso de notificación y entrega, las autoridades no solicitarán dinero a las familias. Tampoco condicionarán la recepción de la tarjeta al pago de cuotas o a la contratación de algún servicio.

Madres, padres y tutores deben desconfiar de mensajes que pidan transferencias, depósitos, contraseñas o datos bancarios. También se recomienda consultar únicamente los portales y perfiles oficiales de Becas para el Bienestar.

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Si una familia todavía no recibe la notificación, deberá revisar los avisos de la escuela, los canales estatales de WhatsApp, el teléfono y correo registrados, así como el Buscador de Estatus. La entrega se realizará de manera gradual hasta el 31 de julio, por lo que las fechas pueden variar según la localidad y la sede correspondiente.