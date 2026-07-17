Felipe Calderón defiende a Ernesto Ruffo, exgobernador detenido por huachicol, aunque en 2017 lo relacionó con los Arellano Félix

FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa se sumó a las muestras de solidaridad hacia Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, quien ayer fue detenido por contrabando de combustible.

Esto, a pesar de que en octubre del 2017, Calderón acusó a Ruffo de estar ligado al cartel de Los Arellano Felix.

En su cuenta de X, el expresidente panista afirmó que la detención del exgobernador demuestra una “justicia discriminatoria y selectiva” por parte de las autoridade federales, ante los casos actuales de políticos de Morena presuntamente ligados al narcotráfico.

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“Independientemente de lo que se deslinde en el caso de Ernesto Ruffo, se demuestra una justicia discriminatoria, selectiva.

“Tienen enfrente una lista de funcionarios de MORENA acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección”, escribió en la red social.

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En la misma publicación, Calderón acusó que la autoridad actual “no toca” e incluso “protegen” a los políticos presuntamente ligados al crimen organizado.

Esto último, en el cotexto de las polémicas generadas por la investigación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, junto con nueve funcionarios y legisladores del mismo estado.

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A estos, se suma el reciente caso de María del Pilar Ávila, actual gobernadora de Baja California, quien ha sido señalada de negociar la entrega de información a autoridades de Estados Unidos, tras la difusión de diversos audios.

“No los tocan, los protegen. Como Porfirio Díaz: a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, la ley a secas , mi solidaridad con él, más allá de ofensas recibidas”, agregó.

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¿Qué dijo Felipe Calderón sobre Ernesto Ruffo en 2017?

El 10 de octibre del 2017, el expresidente Calderón publicó un mensaje en su cuenta de X, en el cual afirmó que Ruffo, junto con su hermano entregó el estado al cártel de Los Arellano Félix.

En su publicación, el exmandatario panista no ofreció mayores detalles, sin embargo, añadió la liga de una nota periodística del comunicador Jorge Fernández Menendez, aunque actualmente ya no está disponible.

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“RUFFO dilapidó esa gubernatura,él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano”, se lee en la publicación del 2017.

Calderón acusó a Ruffo de estar ligado al crimen organizado. | X- Felipe Calderón

Lo que ‘El Chapo’ dijo sobre Ernesto Ruffo y Los Arellano Félix en 1993

En 1993, tras su captura, Joaquín “El Chapo” Guzmán declaró ante autoridades mexicanas que Ernesto Ruffo Appel, entonces gobernador de Baja California, protegía a los hermanos Arellano Félix, líderes del Cártel de Tijuana.

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Según “El Chapo”, el hermano del gobernador era socio de empresas ligadas al cártel y el gobierno estatal facilitaba credenciales policiales a la organización.

Estas declaraciones, documentadas por la periodista Anabel Hernández en su libro “Los Señores del Narco”, nunca derivaron en cargos formales contra Ruffo Appel.

A lo largo de los años, Ruffo ha enfrentado múltiples señalamientos similares, incluyendo acusaciones de un diputado priísta en 2012 y del expresidente Felipe Calderón en 2017, pero siempre negó vínculos con el narco y ninguna acusación prosperó judicialmente.

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El tema resurge luego de que, el 16 de julio de 2026, Ruffo Appel fue detenido en Ensenada por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La Fiscalía lo vincula con una red de “huachicol fiscal” en la empresa Ingemar S.A. de C.V., que habría importado ilícitamente grandes volúmenes de gasolina y diésel, causando un daño superior a 4 mil millones de pesos a la hacienda pública.

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Es la primera vez que enfrenta cargos penales, más de tres décadas después de las declaraciones de “El Chapo”.

Sheinbaum niega “cortina de humo”

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la detención de Ernesto Ruffo Appel no obedece a motivaciones políticas ni busca desviar la atención de otros escándalos, como los audios filtrados de Marina del Pilar Ávila.

Señaló que la investigación contra Ruffo por contrabando de combustibles y delincuencia organizada inició hace más de un año y se sustenta en pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República ante un juez.

Subrayó que la actuación de la fiscal Ernestina Godoy es profesional y negó categóricamente que exista “justicia selectiva”.

Sheinbaum destacó que, en 2017, el expresidente Felipe Calderón acusó públicamente a Ruffo de vínculos con el crimen organizado, pero ahora Calderón expresa solidaridad y denuncia persecución política, lo que consideró contradictorio.

Afirmó que la Fiscalía actúa de forma imparcial, sin importar filiación partidista, y que casos similares han involucrado a funcionarios de distintos partidos.

La presidenta explicó que la red de contrabando encabezada presuntamente por Ruffo fue detectada tras el aseguramiento de ferrotanques con hidrocarburo en 2025, y operaba mediante empresas que declaraban solo el 10% del volumen real para evadir impuestos.

Sheinbaum reiteró que la investigación no está relacionada con ninguna coyuntura política reciente y que corresponde al juez determinar la responsabilidad del exgobernador con base en las pruebas.

Sheinbaum afirmó que la investigación contra Ernesto Ruffo inició hace un año. | YouTube Gobierno de México