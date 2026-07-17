México

Venezolana agradece a México tras recibir la Tarjeta del Bienestar y desata debate en redes

La creadora de contenido aseguró que el apoyo representa una nueva oportunidad para su familia, mientras usuarios dividieron opiniones sobre el acceso de migrantes a programas sociales

Guardar
Google icon

La joven compartió un video en el que expresó su gratitud por el apoyo recibido, mientras usuarios discutieron sobre el acceso de personas extranjeras a los programas sociales en México.

Una creadora de contenido originaria de Venezuela se convirtió en tendencia en redes sociales luego de compartir un video en el que expresó su emoción por haber recibido una Tarjeta del Bienestar en México. La publicación rápidamente acumuló miles de reproducciones y abrió un intenso debate entre usuarios que discutieron sobre el acceso de personas extranjeras a programas sociales del Gobierno mexicano.

La joven, identificada en plataformas digitales como Adrily Torres, explicó que actualmente reside de manera legal en México y que emigrar desde su país natal representó uno de los mayores retos de su vida. Por ello, aseguró que obtener este apoyo tiene un significado especial para ella y su familia.

PUBLICIDAD

Al comenzar su mensaje, la influencer manifestó el agradecimiento que siente por las oportunidades que ha encontrado desde su llegada al país.

“Soy venezolana viviendo en México y hoy recibí mi Tarjeta del Bienestar y la verdad es que mi corazón está lleno de gratitud”, comentó al inicio del video.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido compartió su experiencia tras obtener el beneficio destinado a su hijo, estudiante de nivel primaria.
La creadora de contenido compartió su experiencia tras obtener el beneficio destinado a su hijo, estudiante de nivel primaria.

Durante la grabación, también aprovechó para reconocer el respaldo que, según explicó, ha recibido por parte de personas que la orientaron durante el proceso para acceder al beneficio.

“Quiero empezar agradeciéndole a México por abrirme las puertas y por acceder a este apoyo”, señaló.

La joven explicó que este tipo de programas representan mucho más que un respaldo económico, pues considera que son una herramienta que puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de quienes buscan construir un futuro en el país.

“Para mí, representa apoyo, esperanza y la oportunidad de seguir construyendo un mejor futuro”, expresó.

Antes de concluir el video, envió un mensaje de ánimo dirigido a otras personas que todavía esperan recibir su tarjeta, deseándoles éxito durante el trámite correspondiente.

El contenido comenzó a viralizarse pocas horas después de su publicación y generó una amplia conversación en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron opiniones encontradas sobre el caso.

Su mensaje de agradecimiento fue respaldado por algunos usuarios, mientras otros cuestionaron que extranjeros puedan acceder a programas sociales.
Su mensaje de agradecimiento fue respaldado por algunos usuarios, mientras otros cuestionaron que extranjeros puedan acceder a programas sociales.

Por un lado, diversas personas felicitaron a la joven y destacaron que, al residir legalmente en México, puede acceder a determinados programas sociales siempre que cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes.

Otros usuarios resaltaron que el mensaje reflejaba agradecimiento hacia el país y reconocieron el esfuerzo que implica comenzar una nueva vida lejos del lugar de origen.

Sin embargo, también surgieron comentarios críticos. Algunos internautas cuestionaron que ciudadanos extranjeros puedan recibir apoyos financiados con recursos públicos y pidieron mayor información sobre los criterios que regulan el acceso a este tipo de programas.

La discusión se intensificó conforme el video continuó sumando reproducciones, convirtiéndose en uno de los temas más comentados dentro de distintas plataformas digitales.

¿Qué tarjeta del Bienestar recibió?

La joven compartió un video en el que expresó su gratitud por el apoyo recibido, mientras usuarios discutieron sobre el acceso de personas extranjeras a los programas sociales en México.

Posteriormente, la propia creadora de contenido aclaró un aspecto importante relacionado con el beneficio recibido. Explicó que la tarjeta corresponde al programa Rita Cetina, el cual fue otorgado a su hijo, quien actualmente cursa la educación primaria en México.

Con esta precisión, la joven buscó responder algunas de las dudas que surgieron entre los usuarios sobre el origen del apoyo y el motivo por el cual pudo acceder al programa.

Las tarjetas Bienestar para alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse desde el mes pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las tarjetas Bienestar para alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse desde el mes pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado específicamente sobre este caso, mientras el video continúa generando reacciones entre quienes consideran que el acceso a programas sociales debe apegarse a los requisitos establecidos por las reglas de operación y quienes defienden que las personas migrantes con estancia legal también pueden ser beneficiarias cuando cumplen con las condiciones previstas.

Mientras el debate continúa en redes sociales, la publicación de Adrily Torres sigue acumulando visualizaciones y comentarios, convirtiéndose en un nuevo ejemplo de cómo una experiencia personal puede abrir una conversación pública sobre migración, integración y programas de apoyo social en México.

Temas Relacionados

VenezolanaTarjeta del BienestarBeca Rita Cetinaextranjeraviralmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ernesto Ruffo, detenido por huachicol, es integrante del Consejo del nuevo partido Somos Mx junto a Xóchitl Gálvez y Lorenzo Córdova

El ex gobernador de Baja California fue detenido y acusado de diversos delitos

Ernesto Ruffo, detenido por huachicol, es integrante del Consejo del nuevo partido Somos Mx junto a Xóchitl Gálvez y Lorenzo Córdova

Osamu Menéndez, padre del hijo de Aylín Mujica, reacciona a la muerte de Mauro: “Voy a buscar su cuerpo”

El músico rompió el silencio tras el lamentable fallecimiento

Osamu Menéndez, padre del hijo de Aylín Mujica, reacciona a la muerte de Mauro: “Voy a buscar su cuerpo”

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Agua y territorio: el foco rojo en México para quienes protegen el medio ambiente

En el marco del Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, especialistas conversaron sobre la importancia de que el Estado proteja a quienes se dedican a defender el territorio

Agua y territorio: el foco rojo en México para quienes protegen el medio ambiente

Beca Rita Cetina 2026: así contactarán a las familias para la entrega de tarjetas de primaria

La distribución se realizará hasta el 31 de julio; madres, padres y tutores podrán consultar los documentos requeridos para recibir el plástico

Beca Rita Cetina 2026: así contactarán a las familias para la entrega de tarjetas de primaria
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

Empresario que agredió a recepcionista en Santa Fe estaría ligado a Los Chapitos: aparece en narcovolantes

Los Viagras: el cártel que domina Michoacán y que es considerado grupo terrorista por EEUU

Una intervención de EEUU en México para detener a Rocha Moya colapsaría acuerdos bilaterales: “ganaría el narcotráfico”

Sinaloa perdió más de mil millones de dólares con la captura de El Mayo Zambada por la violencia, asegura ex agente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

Osamu Menéndez, padre del hijo de Aylín Mujica, reacciona a la muerte de Mauro: “Voy a buscar su cuerpo”

Osamu Menéndez, padre del hijo de Aylín Mujica, reacciona a la muerte de Mauro: “Voy a buscar su cuerpo”

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica?

Eugenio Derbez captó choque vial mientras discutía con Alessandra Rosaldo por golpes en su camioneta

Muere Mauro, hijo mayor de Aylín Mujica: esto se sabe

Ley Anti Pedro Sola: qué propone la iniciativa tras polémicos comentarios sobre maltrato animal

DEPORTES

Ryan García vs Conor Benn: cuándo y dónde defenderá su título el mexicano

Ryan García vs Conor Benn: cuándo y dónde defenderá su título el mexicano

Despedida, expulsión y presión: Tigres anuncia la salida de Ángel Correa

Quién es Mourad El Ghezouani, el futbolista de Xolos de origen marroquí que debutó con dos goles en la Liga MX

Esto es lo que cuesta en pesos mexicanos el anillo que dará la FIFA al campeón del Mundial 2026

¿Eres mexicano y vas a la Final del Mundial 2026? Esto es lo que debes saber sobre el clima en Nueva York