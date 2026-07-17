Venezolana agradece a México tras recibir la Tarjeta del Bienestar y desata debate en redes

La joven compartió un video en el que expresó su gratitud por el apoyo recibido, mientras usuarios discutieron sobre el acceso de personas extranjeras a los programas sociales en México.

Una creadora de contenido originaria de Venezuela se convirtió en tendencia en redes sociales luego de compartir un video en el que expresó su emoción por haber recibido una Tarjeta del Bienestar en México. La publicación rápidamente acumuló miles de reproducciones y abrió un intenso debate entre usuarios que discutieron sobre el acceso de personas extranjeras a programas sociales del Gobierno mexicano.

La joven, identificada en plataformas digitales como Adrily Torres, explicó que actualmente reside de manera legal en México y que emigrar desde su país natal representó uno de los mayores retos de su vida. Por ello, aseguró que obtener este apoyo tiene un significado especial para ella y su familia.

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Al comenzar su mensaje, la influencer manifestó el agradecimiento que siente por las oportunidades que ha encontrado desde su llegada al país.

“Soy venezolana viviendo en México y hoy recibí mi Tarjeta del Bienestar y la verdad es que mi corazón está lleno de gratitud”, comentó al inicio del video.

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La creadora de contenido compartió su experiencia tras obtener el beneficio destinado a su hijo, estudiante de nivel primaria.

Durante la grabación, también aprovechó para reconocer el respaldo que, según explicó, ha recibido por parte de personas que la orientaron durante el proceso para acceder al beneficio.

“Quiero empezar agradeciéndole a México por abrirme las puertas y por acceder a este apoyo”, señaló.

La joven explicó que este tipo de programas representan mucho más que un respaldo económico, pues considera que son una herramienta que puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de quienes buscan construir un futuro en el país.

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“Para mí, representa apoyo, esperanza y la oportunidad de seguir construyendo un mejor futuro”, expresó.

Antes de concluir el video, envió un mensaje de ánimo dirigido a otras personas que todavía esperan recibir su tarjeta, deseándoles éxito durante el trámite correspondiente.

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El contenido comenzó a viralizarse pocas horas después de su publicación y generó una amplia conversación en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron opiniones encontradas sobre el caso.

Su mensaje de agradecimiento fue respaldado por algunos usuarios, mientras otros cuestionaron que extranjeros puedan acceder a programas sociales.

Por un lado, diversas personas felicitaron a la joven y destacaron que, al residir legalmente en México, puede acceder a determinados programas sociales siempre que cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes.

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Otros usuarios resaltaron que el mensaje reflejaba agradecimiento hacia el país y reconocieron el esfuerzo que implica comenzar una nueva vida lejos del lugar de origen.

Sin embargo, también surgieron comentarios críticos. Algunos internautas cuestionaron que ciudadanos extranjeros puedan recibir apoyos financiados con recursos públicos y pidieron mayor información sobre los criterios que regulan el acceso a este tipo de programas.

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La discusión se intensificó conforme el video continuó sumando reproducciones, convirtiéndose en uno de los temas más comentados dentro de distintas plataformas digitales.

¿Qué tarjeta del Bienestar recibió?

La joven compartió un video en el que expresó su gratitud por el apoyo recibido, mientras usuarios discutieron sobre el acceso de personas extranjeras a los programas sociales en México.

Posteriormente, la propia creadora de contenido aclaró un aspecto importante relacionado con el beneficio recibido. Explicó que la tarjeta corresponde al programa Rita Cetina, el cual fue otorgado a su hijo, quien actualmente cursa la educación primaria en México.

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Con esta precisión, la joven buscó responder algunas de las dudas que surgieron entre los usuarios sobre el origen del apoyo y el motivo por el cual pudo acceder al programa.

Las tarjetas Bienestar para alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse desde el mes pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado específicamente sobre este caso, mientras el video continúa generando reacciones entre quienes consideran que el acceso a programas sociales debe apegarse a los requisitos establecidos por las reglas de operación y quienes defienden que las personas migrantes con estancia legal también pueden ser beneficiarias cuando cumplen con las condiciones previstas.

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Mientras el debate continúa en redes sociales, la publicación de Adrily Torres sigue acumulando visualizaciones y comentarios, convirtiéndose en un nuevo ejemplo de cómo una experiencia personal puede abrir una conversación pública sobre migración, integración y programas de apoyo social en México.