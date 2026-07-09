Homicidios en Sinaloa cayeron 40% durante licencia de Rocha Moya, según estadísticas oficiales

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo de gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026. Un día después, el Congreso del Estado aprobó su separación del puesto.(Imagen ilustrativa | Infobae México)

Los homicidios dolosos en Sinaloa registraron una disminución cercana al 40% durante los dos meses —mayo y junio— en que Rubén Rocha Moya permaneció con licencia como gobernador del estado, de acuerdo con un comparativo elaborado con estadísticas de las fiscalías estatales y federales.

Las cifras muestran que en mayo de 2025 se contabilizaron 158 asesinatos, mientras que en el mismo mes de 2026 la cifra descendió a 112 víctimas. La tendencia continuó en junio, al pasar de 210 homicidios registrados el año pasado a 115 durante el mes más reciente.

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Especialistas en seguridad consultados por El Universal coincidieron en que la reducción puede responder a diversos factores. Entre ellos mencionaron el desgaste derivado de la confrontación entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, así como el impacto de los operativos implementados por autoridades mexicanas y estadounidenses contra integrantes del crimen organizado.

No obstante, algunos analistas sostienen que la disminución de homicidios no necesariamente implica una reducción de la violencia. David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública, afirmó al medio citado que colectivos de búsqueda de entidades como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco han advertido que la baja en los registros podría obedecer a que los grupos criminales ocultan los cuerpos de sus víctimas.

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De acuerdo con el especialista, los cárteles recurren al entierro clandestino, la incineración o el abandono de cuerpos en el mar para dificultar su localización. Además, señaló que integrantes de estas organizaciones suelen retirar del lugar de los enfrentamientos tanto a sus heridos como a sus fallecidos, lo que, a su juicio, limita el registro de víctimas en las estadísticas oficiales.

Saucedo también aseguró que existen instalaciones médicas controladas por el crimen organizado donde presuntamente se atiende a personas lesionadas sin activar los protocolos que deben seguir los hospitales cuando reciben a víctimas de disparos de arma de fuego. En su opinión, esta situación también contribuiría a un subregistro de casos relacionados con la violencia.

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El consultor añadió que otra posible explicación es un presunto “maquillaje de cifras” mediante la reclasificación de algunos homicidios dolosos como culposos para mejorar los indicadores de seguridad. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a su análisis y no fueron acompañadas de evidencia pública en el reporte.

El Gabinete de Seguridad se reunió el 16 de abril en Sinaloa en un contexto de violencia creciente en la entidad. (Crédito: Gabinete de Seguridad del Gobierno de México)

Asimismo, sostuvo que la percepción de inseguridad entre la población continúa siendo elevada, pese a la disminución registrada en los homicidios, y señaló que ese comportamiento puede observarse en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Aunque las estadísticas oficiales muestran una reducción de los homicidios durante el periodo de licencia de Rocha Moya, especialistas consideran que será necesario observar la evolución de otros indicadores, como las desapariciones y los delitos de alto impacto, para determinar si la tendencia responde a una mejora sostenida en las condiciones de seguridad o a otros factores relacionados con la dinámica del crimen organizado y el registro de los delitos.

FGR mantiene abierta la investigación contra Rubén Rocha Moya: “Aún no hay pruebas suficientes”

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la investigación abierta contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas señaladas por el Gobierno de Estados Unidos continúa en curso, aunque hasta el momento no cuenta con el nivel de pruebas que exige la legislación mexicana para ejercer una acción penal.

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Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy explicó que el caso es atendido por la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas, mientras que el fiscal especializado de Control Regional, David Bone de la Garza, precisó que la carpeta de investigación se inició a partir de la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por autoridades estadounidenses.

El funcionario señaló que los delitos incluidos en esa petición constituyen únicamente el punto de partida de la indagatoria y aclaró que la FGR desarrolla su propia investigación para determinar si existen elementos que permitan acreditar la probable comisión de delitos conforme al marco jurídico mexicano.

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Hasta ahora, añadió, se han realizado entrevistas ministeriales a las diez personas señaladas, además de recabar informes y practicar diversas diligencias. No obstante, reconoció que las investigaciones aún no alcanzan el umbral probatorio requerido por la legislación nacional para proceder penalmente, por lo que las indagatorias permanecen abiertas.