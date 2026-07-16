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“Recuperé la vista de un día para otro con esta cirugía”: mujer de 69 años relata su experiencia en el IMSS

En 5 minutos, médicos oftalmólogos operaron a la paciente con anestesia local y sin necesidad de hospitalización

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La cirugía fue realizada el pasado 24 de junio por especialistas de la UMAA de Aguascalientes, quienes retiraron la catarata del ojo izquierdo de la paciente utilizando tecnología láser y posteriormente implantaron un lente intraocular de última generación.
Este año más de 860 personas han sido beneficiadas con cirugías de cataratas en Aguascalientes. Foto: IMSS

La Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes logró que una paciente de 69 años recuperara la vista luego de una cirugía de cataratas realizada en apenas cinco minutos, mediante un procedimiento ambulatorio con anestesia local y tecnología láser.

“Vengo a darles las gracias a los cirujanos, a las enfermeras y a todo el personal. Todos me trataron muy bien. Ahora sí veo la vida color de rosa”, declaró la paciente.

El caso de Rosa N., quien volvió a ver con claridad apenas un día después de la intervención, fue dado a conocer por el instituto como ejemplo de los beneficios que ofrecen las cirugías oftalmológicas que se realizan de manera permanente y mediante jornadas intensivas para atender uno de los padecimientos visuales más frecuentes entre los adultos mayores.

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De acuerdo con el IMSS, la cirugía fue realizada el pasado 24 de junio por especialistas de la UMAA de Aguascalientes, quienes retiraron la catarata del ojo izquierdo de la paciente utilizando tecnología láser y posteriormente implantaron un lente intraocular de última generación, previamente graduado conforme a las necesidades visuales específicas de Rosa N.

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La directora de la unidad médica, la doctora Aisha Cristina Rodríguez Martínez, explicó que el procedimiento duró aproximadamente cinco minutos, se efectuó con anestesia local y no requirió hospitalización, por lo que la paciente pudo regresar a su domicilio pocas horas después de la operación.

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Al día siguiente, durante la revisión médica, los especialistas retiraron el parche ocular y evaluaron la recuperación de la capacidad visual.

La paciente relató que antes de la cirugía su visión era muy borrosa, mientras que tras el procedimiento pudo volver a ver con claridad.

“Ayer vine a mi cirugía porque veía muy borroso. Hoy vine a que me quitaran el parche y gracias a Dios veo muy bien. Recuperé la vista de un día para otro con esta cirugía”, expresó Rosa N.

Asimismo, aseguró que la intervención no le provocó dolor ni molestias y agradeció el trato recibido por parte del personal médico y de enfermería.

Más de 860 personas han sido operadas de cataratas este año en Aguascalientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que Rosa N. forma parte de las más de 860 personas beneficiadas durante este año con cirugías de cataratas en la entidad.

Estas intervenciones forman parte de los procedimientos que la UMAA realiza de manera permanente, además de organizar jornadas intensivas periódicas para ampliar la cobertura y reducir los tiempos de atención de los pacientes con este padecimiento.

Las cataratas representan una de las principales causas de pérdida de visión entre las personas mayores; sin embargo, mediante cirugía es posible recuperar la capacidad visual y mejorar significativamente la calidad de vida de quienes las padecen.

¿Qué son las cataratas y cuáles son sus principales síntomas?

Las cataratas consisten en la pérdida de transparencia del cristalino, el lente natural del ojo encargado de enfocar la luz hacia la retina. Conforme avanzan, provocan una disminución progresiva de la visión que puede dificultar actividades cotidianas como leer, conducir o reconocer rostros.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

  • Visión borrosa o nublada.
  • Mayor sensibilidad a la luz.
  • Dificultad para ver durante la noche.
  • Percepción de colores menos brillantes.
  • Necesidad frecuente de cambiar la graduación de los lentes.

Aunque el envejecimiento es el principal factor de riesgo, las cataratas también pueden desarrollarse por enfermedades como la diabetes, traumatismos o el uso prolongado de algunos medicamentos.

Especialistas recomiendan acudir a revisión oftalmológica cuando la pérdida de visión comienza a interferir con las actividades diarias, ya que la cirugía de cataratas es actualmente uno de los procedimientos más seguros y efectivos para restaurar la visión cuando existe una indicación médica.

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