México

Kenia López Rabadán pide investigar presuntos vínculos de políticos “de cualquier partido” con el narco tras declaraciones de la DEA

La presidenta de la Cámara de Diputados afirmó que se debe demostrar que “ninguna autoridad está por encima de la ley”

Guardar
Google icon
Kenia López Rabadán envió un mensaje a las personas aspirantes a una consejería del INE. (Foto: Cámara de Diputados)
Kenia López Rabadán envió un mensaje a las personas aspirantes a una consejería del INE. (Foto: Cámara de Diputados)

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a que se investiguen los posibles vínculos de políticos “de cualquier partido” con el narcotráfico, luego de las declaraciones de Terrance Cole, director de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En entrevista con medios de comunicación, subrayó que la gravedad de las acusaciones obliga a la actuación responsable y transparente de todas las instituciones mexicanas, sin distinción partidista.

PUBLICIDAD

López Rabadán explicó que la Comisión Permanente del Congreso está construyendo un acuerdo para fijar una postura pública y plural sobre la protección de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos.

Señaló que la muerte del migrante mexicano, Lorenzo Salgado, en Houston, así como otros hechos similares, han generado preocupación en todos los grupos parlamentarios.

Destacó que, como presidenta de la Cámara de Diputados, propuso generar un documento conjunto que exprese el compromiso del Congreso con la defensa de la vida y los derechos humanos sin fronteras.

PUBLICIDAD

Durante su posicionamiento público, López Rabadán afirmó que no se debe minimizar las declaraciones del director de la DEA, quien ayer acusó que “existe una conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno, y ha llegado a señalar que ambos son la misma cosa”.

La legisladora del PAN calificó la acusación como “de enorme gravedad” y enfatizó que no debe aceptarse sin pruebas, pero tampoco ignorarse.

Afirmó que estas declaraciones obligan a las instituciones mexicanas a actuar con responsabilidad y a demostrar con investigaciones firmes y objetivas cuando surgen señalamientos sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y personas en el poder.

Para la legisladora, la respuesta de México no debe limitarse a rechazar las declaraciones ni atribuirlas solo a motivos políticos y aseveró que en cambio, se debe demostrar que nadie está por encima de la ley.

“Corresponde a las instituciones mexicanas responder con hechos... Se deben realizar investigaciones serias e independientes, presentar resultados comprobables y actuar con absoluta transparencia.

“México debe demostrar que ninguna autoridad está por encima de la ley, que no hay tolerancia, protección ni impunidad frente a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales”, remarcó.

Subrayó que esta exigencia incluye a funcionarios de cualquier partido, nivel de gobierno o responsabilidad.

“Si las investigaciones acreditan que algún funcionario de cualquier partido, gobierno o nivel de responsabilidad tiene vínculos, brinda protección o utiliza recursos públicos al servicio de una organización criminal, esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada.

“Con todo el peso de la ley. No puede haber encubrimiento, protección política ni cálculos partidistas”, puntualizó.

La diputada se refirió a la atención especial que requieren los casos de Baja California y Sinaloa, donde existen señalamientos públicos sobre posibles relaciones entre autoridades y el crimen organizado.

Aclaró que no se puede afirmar que los funcionarios sean cómplices, pero tampoco se puede descartar esa posibilidad solo con declaraciones políticas.

Insistió en que si las investigaciones acreditan que algún funcionario, sin importar su partido o cargo, tiene vínculos, da protección o utiliza recursos públicos para beneficiar a organizaciones criminales, esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada conforme a la ley, sin encubrimiento ni cálculos partidistas.

López Rabadán contextualizó que los señalamientos del director de la DEA ocurren en un entorno de acusaciones judiciales, testimonios y decisiones administrativas que deben ser esclarecidos por las autoridades mexicanas.

También mencionó la reciente decisión de Estados Unidos de designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas globales, lo cual incrementa la presión internacional sobre México y tiene consecuencias directas para la relación bilateral.

Pidió que las instituciones mexicanas den un ejemplo claro y apegado a la legalidad, demostrando con hechos su compromiso con la ciudadanía y la transparencia.

Consultada sobre casos como la extradición de García Cabeza de Vaca o el regreso al cargo de Rocha Moya en Sinaloa, López Rabadán recalcó que la exigencia es la misma para todos:

“Quienes están en el ejercicio de poder, quienes son señalados por autoridades internacionales o por la misma ciudadanía mexicana, deben ser investigados y, en su caso, sancionados”.

Precisó que no se trata de esperar pruebas del extranjero, sino de hacer cumplir la ley nacional y garantizar procesos claros y sin encubrimientos, sin importar la filiación política.

López Rabadán también opinó sobre la actuación de la Fiscalía General de la República en la devolución a Estados Unidos de un piloto vinculado al narcotráfico.

Consideró que estos hechos requieren ser esclarecidos y transparentados ante la opinión pública, reiterando la obligación institucional de informar y rendir cuentas.

Temas Relacionados

Kenia López RabadánDEAnarcotráficocrimen organizadoEstados Unidosmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suben 19.1% los ingresos penitenciarios en 2025: más de 157 mil personas fueron encarceladas, revela el INEGI

El 76.2% de los reclusos no tenía antecedentes penales, y el 98% fue enviado a centros penitenciarios estatales

Suben 19.1% los ingresos penitenciarios en 2025: más de 157 mil personas fueron encarceladas, revela el INEGI

La Bebeshita habla desgarradoramente sobre la intervención que la llevó de urgencia al hospital

Antes de ingresar a quirófano, la ex integrante de La Casa de los Famosos expresó su preocupación y agotamientoy pidió la oración de sus seguidores

La Bebeshita habla desgarradoramente sobre la intervención que la llevó de urgencia al hospital

¿Quieres el balón de la final del Mundial 2026? Este es su precio y dónde comprarlo en México

El balón oficial que se utilizará en la final entre Argentina y España ya está disponible en México. Estos son sus modelos, precios y puntos de venta

¿Quieres el balón de la final del Mundial 2026? Este es su precio y dónde comprarlo en México

¡No es el limón! Estos son los alimentos que ayudan al organismo a eliminar desechos

Una alimentación rica en fibra, agua y antioxidantes favorece el funcionamiento del hígado, los riñones y el intestino, órganos responsables de procesar y expulsar sustancias de desecho

¡No es el limón! Estos son los alimentos que ayudan al organismo a eliminar desechos

Survivor México 2026 revela a sus primeros 12 concursantes y adelanta sorpresas

una dinámica nueva modificará el rumbo del programa televisivo en su siguiente entrega

Survivor México 2026 revela a sus primeros 12 concursantes y adelanta sorpresas
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Solicité a gritos que me auxiliara”: recepcionista de Park Life Paradox rompe el silencio tras brutal agresión en Santa Fe

“Solicité a gritos que me auxiliara”: recepcionista de Park Life Paradox rompe el silencio tras brutal agresión en Santa Fe

Marina detiene a David “N”, presunto líder de huachicol más buscado en Zumpango, Tecámac y Ecatepec

El embajador Ronald Johnson celebrá designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como grupos “terroristas”

Suben 19.1% los ingresos penitenciarios en 2025: más de 157 mil personas fueron encarceladas, revela el INEGI

Asesinan a Josué Martínez Contreras en Puebla: era maestro y director de Noticias San Martín Texmelucan

ENTRETENIMIENTO

La Bebeshita habla desgarradoramente sobre la intervención que la llevó de urgencia al hospital

La Bebeshita habla desgarradoramente sobre la intervención que la llevó de urgencia al hospital

Survivor México 2026 revela a sus primeros 12 concursantes y adelanta sorpresas

Cuándo se estrena “Hasta el fin del mundo”, película en la que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a estar juntos

Consuelo Duval descarta participación en La Casa de los Famosos México: este sería el motivo

Final del Mundial 2026: horario del medio tiempo en México, duración y artistas confirmados del espectáculo

DEPORTES

¿Quieres el balón de la final del Mundial 2026? Este es su precio y dónde comprarlo en México

¿Quieres el balón de la final del Mundial 2026? Este es su precio y dónde comprarlo en México

España vs Argentina: estos son los lugares públicos en CDMX para poder ver la Final del Mundial 2026

Ana Paula Vásquez y Dafne Quintero se unen al grupo de arqueros que representará a México en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

Monterrey vs Santos: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 1

Afición de Cruz Azul pide a la directiva comprar el Estadio Neza 86