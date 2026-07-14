Mujer denuncia presunto fraude de trabajador de banco tras retirar 2 mil pesos: asegura que apareció un préstamo de medio millón

Una creadora de contenido denunció que, tras realizar un trámite en sucursal, apareció un crédito que aseguró nunca haber solicitado.

Una visita a una sucursal de BBVA para retirar 2 mil pesos terminó convirtiéndose en una experiencia que una creadora de contenido denunció como un presunto fraude. A través de TikTok, la usuaria identificada como @helloimwenn relató que, tras recibir ayuda de empleados del banco por un problema con un cajero automático, descubrió un préstamo por 551 mil pesos que, según afirmó, nunca solicitó.

De acuerdo con el video que compartió en redes sociales, todo comenzó cuando intentó retirar efectivo, pero el cajero le mostró un mensaje indicando que la operación no podía completarse. Ante esa situación decidió acercarse con un ejecutivo de la sucursal para pedir apoyo y resolver el inconveniente.

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Un cajero automático exhibe la cifra de 17 millones de dólares, simbolizando el monto del fraude en un programa juvenil de Nueva York cuyo destino sigue sin esclarecerse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó, el trabajador le comentó que era necesario “reactualizar” la aplicación bancaria para solucionar el problema. Durante el procedimiento le pidió validar datos biométricos, realizar firmas electrónicas y seguir diversas instrucciones desde su teléfono celular, mientras le aseguraba que todo formaba parte de un proceso habitual.

Conforme avanzaba la atención, la creadora de contenido comenzó a notar situaciones que le parecieron fuera de lo común. Relató que un gerente se acercó para conversar con el ejecutivo y ambos intercambiaron señas con otros empleados. Posteriormente, uno de ellos le solicitó su teléfono celular con el argumento de revisar la aplicación, manipulándolo durante varios minutos sin explicarle exactamente qué estaba haciendo.

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Detectó un préstamo y un retiro que aseguró no reconocer

La tiktoker compartió cómo un trámite cotidiano derivó en una denuncia por un presunto fraude dentro de una sucursal. (Captura de pantalla)

Una vez que recuperó su dispositivo, decidió revisar la aplicación bancaria y encontró reflejado un depósito por 551 mil pesos, movimiento que dijo desconocer por completo. Alarmada por la situación, salió inmediatamente de la sucursal junto con su hija y llamó a sus familiares para contarles lo sucedido.

Tras escuchar el relato, sus familiares le recomendaron comunicarse con la policía al considerar que el caso presentaba diversas irregularidades. Poco después intentó volver a ingresar a su banca móvil, pero descubrió que su teléfono había sido desvinculado de la aplicación y que sus cuentas permanecían bloqueadas.

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Luego de contactar a la línea de atención de BBVA, regresó a la sucursal acompañada por elementos policiacos. Ahí identificó a los empleados que la atendieron y solicitó que le devolvieran el acceso a sus cuentas bancarias.

(TikTok / manu.ale.2)

Aunque inicialmente el depósito desapareció y pudo ingresar nuevamente a la aplicación, la situación dio un nuevo giro cuando, ya desde su domicilio, revisó otra vez los movimientos de su cuenta. En ese momento detectó un retiro en ventanilla por 551 mil pesos.

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Más tarde, una asesora telefónica de la institución financiera le informó que en el sistema aparecía registrado un préstamo en efectivo presuntamente solicitado por ella, así como el retiro correspondiente. La creadora de contenido insistió en que nunca autorizó esas operaciones.

El préstamo fue revertido y la tiktoker compartió recomendaciones

(TikTok / manu.ale.2)

Ante lo ocurrido, la usuaria acudió a las autoridades para presentar una denuncia e iniciar una carpeta de investigación por el presunto fraude. Durante el proceso, aseguró que recibió información de que ningún empleado bancario está autorizado para manipular el teléfono celular de los clientes durante un trámite, además de que las cámaras de seguridad de la sucursal formarían parte de las investigaciones.

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Al día siguiente volvió a comunicarse con BBVA para conocer el avance de su caso. Según explicó, personal del banco le informó que tanto el préstamo como el retiro habían sido revertidos fuera del horario habitual, por lo que finalmente ya no existía ninguna deuda pendiente ni cargos relacionados con los movimientos registrados durante el incidente.

Tras dar a conocer el desenlace, la creadora de contenido aprovechó su publicación para recomendar a otros usuarios mantenerse atentos durante cualquier trámite bancario. Señaló que es importante no entregar el teléfono celular al personal de una sucursal, revisar cuidadosamente cualquier documento antes de firmarlo y verificar los movimientos de la banca móvil al concluir una operación.

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(TikTok / manu.ale.2)

También aconsejó desconfiar cuando se soliciten procedimientos que parezcan inusuales, pedir explicaciones claras si surge alguna duda y reportar inmediatamente cualquier movimiento no reconocido tanto a la institución financiera como a las autoridades competentes.

Hasta el momento, BBVA no ha emitido un posicionamiento público específico sobre el caso narrado por la usuaria, por lo que los hechos corresponden al testimonio difundido por la creadora de contenido en TikTok y a la denuncia presentada ante las autoridades, quienes serán las encargadas de determinar si existió alguna conducta irregular durante el procedimiento.

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