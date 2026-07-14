Artista mexicana se vuelve viral al presumir que paga 6 mil pesos de renta por un departamento de lujo en CDMX

Encontrar un departamento a precio accesible en la Ciudad de México se ha convertido en una misión casi imposible para miles de personas. En colonias de alta demanda, especialmente aquellas ubicadas en zonas céntricas y con buena conectividad, las rentas suelen superar con facilidad los 15 o hasta 30 mil pesos mensuales, lo que obliga a muchos habitantes a compartir vivienda o mudarse a zonas más alejadas.

Por ello, cuando una artista aseguró que paga únicamente 6 mil pesos al mes por un departamento en una de las colonias más cotizadas de la capital, las redes sociales no tardaron en reaccionar.

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La protagonista de la historia es Malva Vela, quien apareció en un video del tiktoker Armando Said, creador de contenido conocido por recorrer distintos departamentos de la Ciudad de México para conocer cuánto pagan sus habitantes de renta.

La vivienda, con detalles antiguos, terraza y techos altos, llamó la atención de millones de usuarios en redes sociales. (Tiktok / @armando.said)

Todo comenzó cuando el influencer le preguntó: “¿Cuánto pagas de renta aquí en Ciudad de México?”.

La respuesta dejó sorprendido al creador de contenido.

“Qué chido. Pues mira, pago seis mil”, respondió Malva Vela.

Incrédulo, Armando Said volvió a preguntar: “¿Seis mil?”, a lo que la artista respondió nuevamente: “Seis mil”.

La reacción fue inmediata.

“Guau”, comentó el tiktoker.

Entre risas, Malva respondió: “Ganga”, mientras Armando añadió: “Gangísima. ¿Crees que me puedas dar un tour de tu casa o depa?”.

La artista aceptó y comenzó el recorrido diciendo: “Aupa, y claro, venga, te la enseño. Bienvenida a la mansión Rotherham.”

Un departamento con historia y detalles antiguos

(Tiktok / @armando.said)

Durante el recorrido, Malva explicó que el inmueble conserva elementos arquitectónicos de principios del siglo XX.

“1912, puerta maciza”, comentó al mostrar la entrada principal.

Posteriormente reveló que conoce parte de la historia de la propiedad.

“Te sé la historia, hay ángeles protegiendo la vibration. Y luego aquí hay un piano que tiene más años que la polka, que está desafinadísimo.”

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(Tiktok / @armando.said)

La artista explicó que disfruta tocar ese piano durante los días lluviosos y bromeó diciendo:

“Cuando llueve, me pongo aquí a tocar y es como: ‘Uh, ¿dónde está el fantasma?’”

Otro de los objetos que más llamó la atención fue un enorme caballo de madera que tiene en la vivienda.

“Cuando tienes como ganas de galopar, te subes aquí”, comentó mientras mostraba la pieza.

Después añadió entre risas:

“Se llama Simón el caballo.”

Así es el espacio donde vive

(Tiktok / @armando.said)

El departamento está ubicado en la colonia Escandón, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, una de las zonas con mayor demanda inmobiliaria de la capital.

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Malva explicó que el inmueble forma parte de una antigua casa adaptada en pequeños estudios.

“Lo que han hecho es como pequeños estudios, en general, en toda la casa grande. Y vivimos como tres mujeres en la planta y luego abajo un güey.”

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Sobre el tamaño del lugar, aseguró que no necesita más espacio.

“Yo le llamo la casa de Ratatouille, porque realmente pues es como un fueguito, la neverita, ¿pa qué quiero más también, sabes?”

También destacó que uno de sus lugares favoritos es la terraza.

“Tiene sus columnas antiguas y entra un sol chingón, la verdad.”

(Tiktok / @armando.said)

Al finalizar el recorrido, Armando Said aseguró:

“Creo que encontramos la ganga de la zona.”

A lo que Malva respondió entre bromas:

“La ganga. En Mercado Libre, busquen ahí.”

Finalmente, la artista explicó por qué disfruta vivir en ese espacio.

“Me gusta mucho vivir sola, porque de alguna manera los depas están bien caros y hay que compartirlos. Y pues tienes cada roomie que puede ser genial o un cuadro. Y se está muy a gusto en un pequeño espacio, pagando poco y viviendo más.”

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(Tiktok / @armando.said)

El video superó el millón de reproducciones en TikTok y provocó cientos de comentarios de usuarios sorprendidos por el precio del inmueble.

“Ella me cayó muy bien, muy agradable. Que chido que vive en un súper lugar a un precio increíblemente bajo!! pero tengo la duda, son $6,000 pesos o $6,000 Dólares?”; “Súper ganga!!! Por un momento pensé que diría 6000 USD”; “Nnnsss no tienen cuartos disponibles? Jajjaja”; “Lo más random fue el caballo”; “El sueño de toda mujer !!! Una casita así chiquitita para no hacer tanta limpieza jajaja ameeeee y la chica súper cool su vida muy buen pedo”; “Me encantó todo de ella, el outfit, la vibe, la casa donde vive, todo todo” y “Trae estilo, trae personalidad, trae casa bonita 10/10”, fueron algunas de las reacciones que inundaron la publicación.

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