México

Artista mexicana se vuelve viral al presumir que paga 6 mil pesos de renta por un departamento de lujo en CDMX

La vivienda, con detalles antiguos, terraza y techos altos, llamó la atención de millones de usuarios en redes sociales

Guardar
Google icon

Encontrar un departamento a precio accesible en la Ciudad de México se ha convertido en una misión casi imposible para miles de personas. En colonias de alta demanda, especialmente aquellas ubicadas en zonas céntricas y con buena conectividad, las rentas suelen superar con facilidad los 15 o hasta 30 mil pesos mensuales, lo que obliga a muchos habitantes a compartir vivienda o mudarse a zonas más alejadas.

Por ello, cuando una artista aseguró que paga únicamente 6 mil pesos al mes por un departamento en una de las colonias más cotizadas de la capital, las redes sociales no tardaron en reaccionar.

PUBLICIDAD

La protagonista de la historia es Malva Vela, quien apareció en un video del tiktoker Armando Said, creador de contenido conocido por recorrer distintos departamentos de la Ciudad de México para conocer cuánto pagan sus habitantes de renta.

La vivienda, con detalles antiguos, terraza y techos altos, llamó la atención de millones de usuarios en redes sociales. (Tiktok / @armando.said)
La vivienda, con detalles antiguos, terraza y techos altos, llamó la atención de millones de usuarios en redes sociales. (Tiktok / @armando.said)

Todo comenzó cuando el influencer le preguntó: “¿Cuánto pagas de renta aquí en Ciudad de México?”.

La respuesta dejó sorprendido al creador de contenido.

“Qué chido. Pues mira, pago seis mil”, respondió Malva Vela.

Incrédulo, Armando Said volvió a preguntar: “¿Seis mil?”, a lo que la artista respondió nuevamente: “Seis mil”.

La reacción fue inmediata.

“Guau”, comentó el tiktoker.

Entre risas, Malva respondió: “Ganga”, mientras Armando añadió: “Gangísima. ¿Crees que me puedas dar un tour de tu casa o depa?”.

La artista aceptó y comenzó el recorrido diciendo: “Aupa, y claro, venga, te la enseño. Bienvenida a la mansión Rotherham.”

Un departamento con historia y detalles antiguos

(Tiktok / @armando.said)
(Tiktok / @armando.said)

Durante el recorrido, Malva explicó que el inmueble conserva elementos arquitectónicos de principios del siglo XX.

“1912, puerta maciza”, comentó al mostrar la entrada principal.

Posteriormente reveló que conoce parte de la historia de la propiedad.

“Te sé la historia, hay ángeles protegiendo la vibration. Y luego aquí hay un piano que tiene más años que la polka, que está desafinadísimo.”

PUBLICIDAD

(Tiktok / @armando.said)
(Tiktok / @armando.said)

La artista explicó que disfruta tocar ese piano durante los días lluviosos y bromeó diciendo:

“Cuando llueve, me pongo aquí a tocar y es como: ‘Uh, ¿dónde está el fantasma?’”

Otro de los objetos que más llamó la atención fue un enorme caballo de madera que tiene en la vivienda.

“Cuando tienes como ganas de galopar, te subes aquí”, comentó mientras mostraba la pieza.

Después añadió entre risas:

“Se llama Simón el caballo.”

Así es el espacio donde vive

(Tiktok / @armando.said)
(Tiktok / @armando.said)

El departamento está ubicado en la colonia Escandón, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, una de las zonas con mayor demanda inmobiliaria de la capital.

Malva explicó que el inmueble forma parte de una antigua casa adaptada en pequeños estudios.

“Lo que han hecho es como pequeños estudios, en general, en toda la casa grande. Y vivimos como tres mujeres en la planta y luego abajo un güey.”

Sobre el tamaño del lugar, aseguró que no necesita más espacio.

“Yo le llamo la casa de Ratatouille, porque realmente pues es como un fueguito, la neverita, ¿pa qué quiero más también, sabes?”

También destacó que uno de sus lugares favoritos es la terraza.

“Tiene sus columnas antiguas y entra un sol chingón, la verdad.”

(Tiktok / @armando.said)
(Tiktok / @armando.said)

Al finalizar el recorrido, Armando Said aseguró:

“Creo que encontramos la ganga de la zona.”

A lo que Malva respondió entre bromas:

“La ganga. En Mercado Libre, busquen ahí.”

Finalmente, la artista explicó por qué disfruta vivir en ese espacio.

“Me gusta mucho vivir sola, porque de alguna manera los depas están bien caros y hay que compartirlos. Y pues tienes cada roomie que puede ser genial o un cuadro. Y se está muy a gusto en un pequeño espacio, pagando poco y viviendo más.”

(Tiktok / @armando.said)
(Tiktok / @armando.said)

El video superó el millón de reproducciones en TikTok y provocó cientos de comentarios de usuarios sorprendidos por el precio del inmueble.

“Ella me cayó muy bien, muy agradable. Que chido que vive en un súper lugar a un precio increíblemente bajo!! pero tengo la duda, son $6,000 pesos o $6,000 Dólares?”; “Súper ganga!!! Por un momento pensé que diría 6000 USD”; “Nnnsss no tienen cuartos disponibles? Jajjaja”; “Lo más random fue el caballo”; “El sueño de toda mujer !!! Una casita así chiquitita para no hacer tanta limpieza jajaja ameeeee y la chica súper cool su vida muy buen pedo”; “Me encantó todo de ella, el outfit, la vibe, la casa donde vive, todo todo” y “Trae estilo, trae personalidad, trae casa bonita 10/10”, fueron algunas de las reacciones que inundaron la publicación.

Temas Relacionados

CDMXrentadepartamentoviralTiktokredes socialesmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026 reactivó hasta 15% las ventas en pequeños comercios de México: tiendas de abarrotes fueron las principales beneficiadas

Los restauranteros reportaron un aumento en ventas de entre 5 y 10% durante la Copa del Mundo

Mundial 2026 reactivó hasta 15% las ventas en pequeños comercios de México: tiendas de abarrotes fueron las principales beneficiadas

Persisten problemas con el agua en Ecatepec: habitantes realizan otra vez manifestación frente a la Suprema Corte

La diputada del PVEM, Miriam Silva Mata, advirtió que, de ser necesario, llegarán a instancias internacionales

Persisten problemas con el agua en Ecatepec: habitantes realizan otra vez manifestación frente a la Suprema Corte

Jornada de adopción de mascotas en CDMX: dónde y cuándo puedes llevar a casa un perro o gato

La Glorieta de los Insurgentes recibe este jueves una actividad sin costo donde capitalinos podrán convivir con animales resguardados, entregar papeles y comenzar ahí mismo el proceso para sumarlos a su familia

Jornada de adopción de mascotas en CDMX: dónde y cuándo puedes llevar a casa un perro o gato

Congreso Nacional Indígena denuncia el avance de megaproyectos y represión contra pueblos originarios en Chiapas

Ocho familias siguen desplazadas en Chiapas, mientras Francisco Moreno permanece preso en Yajalón y María de Jesús Sánchez debe presentarse cada viernes ante autoridades, según el CNI

Congreso Nacional Indígena denuncia el avance de megaproyectos y represión contra pueblos originarios en Chiapas

Roberto Lazzeri visita por primera vez el Capitolio como embajador de México en EEUU: sostiene encuentro con funcionarios

Durante la jornada, el funcionario mexicano en EEUU sostuvo conversaciones con Adrian Smith, presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios

Roberto Lazzeri visita por primera vez el Capitolio como embajador de México en EEUU: sostiene encuentro con funcionarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU acusa que El Mayo Zambada gastó millones de dólares al año en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa

EEUU acusa que El Mayo Zambada gastó millones de dólares al año en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa

¿El Jando o El Chuki? Los dos pilotos de Los Chapitos que han sido relacionados con el traslado de El Mayo Zambada

La DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles: “Hay una conexión mortífera”

Paso a paso: así ubicaron y capturaron al tirador de Atlixcáyotl tras meses de investigación en Puebla

Exalcaldesa de Chicoloapan dijo que no protegió en su gestión a su hermano ‘El Kino’, detenido por delincuencia organizada

ENTRETENIMIENTO

El Capi Pérez y Zague se enfrentan en ‘La Cáscara del Canal De Mundial’: así fue el divertido momento en cancha

El Capi Pérez y Zague se enfrentan en ‘La Cáscara del Canal De Mundial’: así fue el divertido momento en cancha

Convocan marcha frente a TV Azteca para exigir la salida de Pedro Sola de Ventaneando: fecha y detalles

De trabajar en la Secretaría de Hacienda a la funa nacional: ¿Cómo llegó Pedro Sola a la televisión?

Hellmann’s se sube a la “funa” contra Pedro Sola con indirecta en Instagram

Flor Vigna a un paso de La Casa de los Famosos México 2026, los detalles que delatarían su llegada al reality

DEPORTES

Mundial Flag Football 2026: calendario oficial de las selecciones varonil y femenil de México

Mundial Flag Football 2026: calendario oficial de las selecciones varonil y femenil de México

Penta Zero Miedo vs Chad Gable: cuándo es SummerSlam 2026 y todo sobre la defensa del Campeonato Intercontinental de la WWE

¿Por qué Necaxa vs Atlante es considerado un clásico del futbol mexicano? La historia detrás de una rivalidad centenaria

Querétaro vs América: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 1 del Apertura 2026

Necaxa vs Atlante: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido inauguración del Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX