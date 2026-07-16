México

Madre viaja con una bebé en brazos en el Metro CDMX y ninguna mujer le cede el asiento: video se hace viral

La grabación generó miles de comentarios, algunos criticando la falta de solidaridad y otros recordando que no siempre se conocen las condiciones de quienes viajan sentadas

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Una usuaria intentó ayudar a una madre con una bebé, pero la falta de respuesta de los pasajeros provocó una ola de comentarios en internet.

Un video grabado dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de mostrar el momento en que una usuaria pidió apoyo para que una madre que cargaba a una bebé pudiera sentarse durante el trayecto.

La escena, que rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales, provocó opiniones divididas entre quienes consideraron que faltó solidaridad por parte de los pasajeros y quienes señalaron que es imposible conocer las condiciones de salud o personales de quienes ya ocupaban un asiento.

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En la grabación se escucha a una mujer alzar la voz para llamar la atención de los usuarios del vagón.

“¡Chicaaaas, trae cargando una bebé!”
Usuarios de redes sociales reaccionaron con opiniones encontradas sobre la responsabilidad de ceder el lugar en el transporte público.
Usuarios de redes sociales reaccionaron con opiniones encontradas sobre la responsabilidad de ceder el lugar en el transporte público.

Con ese llamado esperaba que alguna persona cediera su lugar a la madre; sin embargo, según muestra el video, nadie respondió de inmediato ni se levantó de su asiento.

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La publicación fue acompañada por un mensaje que invitaba a reflexionar sobre la empatía en los espacios públicos.

“No sabemos la historia de las mujeres que iban sentadas. Quizá estaban enfermas, agotadas, embarazadas también... o simplemente no escucharon.”

El texto también planteó una serie de cuestionamientos sobre la convivencia cotidiana en el transporte público.

“Pero la pregunta duele:¿En qué momento dejamos de vernos entre nosotras?¿Cuándo el celular pesó más que la empatía?"

Finalmente, la publicación concluyó con una reflexión que rápidamente fue compartida por miles de usuarios.

“Ceder el asiento no es obligación, es humanidad. Y aplica para HOMBRES Y MUJERES.”

¿Mujeres con mujeres hay falta de empatía?

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Un video muestra cómo tres mujeres forcejearon por un asiento en el transporte público, desatando comentarios sobre la convivencia en los vagones exclusivos. (Tiktok / @miranda_beeauty)

Como ocurre con frecuencia en este tipo de situaciones, el video dividió opiniones. Mientras algunos internautas consideraron que la madre merecía recibir apoyo por parte de los pasajeros, otros recordaron que no todas las personas que ocupan un asiento presentan discapacidades o padecimientos visibles, por lo que no es posible juzgar únicamente a partir de una grabación de unos cuantos segundos.

Entre los comentarios que más interacción generaron aparecen los siguientes:

“Y a poco creían que alguna se iba a parar? A pero no fuera un hombre sentado porque hay si se ponen brabas y altaneras”.

“Pues levanten a alguien de los asientos reservados o pidan apoyo de un oficial”.

“Las que se cuidan entre ellas jajaja”.

“Menos mal que la sororidad entre las mujeres es mas fuerte que nunca”.

El metro y el Metrobús cuentan con espacios exclusivos para mujeres
Los espacios exclusivos para las mujeres en el transporte público empezaron a ser implementados en el 2008. Crédito: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

El episodio también reavivó la conversación sobre los asientos preferentes dentro del Metro capitalino, los cuales están destinados principalmente para personas adultas mayores, embarazadas, personas con discapacidad o usuarios que viajan con menores de edad.

A pesar de ello, especialistas en movilidad y convivencia ciudadana suelen recordar que una discapacidad, enfermedad o condición médica no siempre es visible. Por ello, diversos usuarios en redes sociales insistieron en que no se debe asumir automáticamente que quienes permanecían sentados estaban actuando con indiferencia, ya que podrían existir circunstancias personales que el video no muestra.

Más allá de la polémica, la grabación volvió a colocar sobre la mesa la importancia de fomentar el respeto y la consideración entre quienes utilizan diariamente el transporte público en la capital del país. Para muchos, la escena representa un llamado a reflexionar sobre la convivencia en espacios compartidos; para otros, evidencia que antes de emitir un juicio conviene recordar que un video de pocos segundos rara vez muestra el contexto completo de una situación.

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