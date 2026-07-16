México

Tortura, masacres y fosas clandestinas: documentan más de 2 mil atrocidades en México durante primer semestre del 2026

La organización Causa en Común reportó un promedio nacional de 14 crímenes violentos diarios

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delitos en aumento, violencia social, criminalidad mexicana, impunidad, víctimas, seguridad ciudadana, tragedia nacional, crimen impune. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el primer semestre de 2026, se documentaron al menos 2 mil 529 atrocidades y crímenes de extrema violencia en el país, con registros diarios de asesinatos con tortura, masacres y actos violentos contra la autoridad, de acuerdo con un informe de la organización Causa en Común.

El documento advierte que estos hechos afectan la vida pública y requieren acciones urgentes para fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia.

Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua concentran más de 900 casos, mientras que la violencia contra la prensa y el control criminal en diversas regiones generan un subregistro de víctimas.

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El reporte indica que en promedio se registran 14 atrocidades y eventos de alto impacto al día, incluidos hallazgos diarios de fosas clandestinas y asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

El documento “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos (enero-junio, 2026)” define como atrocidad el uso intencional de la fuerza para causar muerte con extrema violencia, la muerte de un alto número de personas, el asesinato de personas especialmente vulnerables o el uso de la violencia para provocar terror.

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Los eventos de alto impacto incluyen, por ejemplo, asesinatos de policías, activistas y actores políticos.

Entre los hallazgos del estudio, destaca el registro de 658 casos de asesinatos con tortura, 290 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 242 actos violentos contra la autoridad, 193 fosas clandestinas, 156 masacres y al menos 154 casos de mutilación y descuartizamiento de cadáveres.

Además, se documentaron 199 jornadas de violencia en el país, con mayor concentración en Michoacán, Jalisco y Sinaloa.

El informe de Causa en Común señala que los crímenes se registran en todo el territorio nacional, pero Sinaloa (326), Michoacán (180), Guerrero (149), Guanajuato (143) y Chihuahua (140) presentan la mayor cantidad.

La organización advierte que la violencia contra la prensa y el dominio criminal dificultan el registro completo de los hechos.

Algunos de los casos documentados incluyen el asesinato de tres personas en Mérida, Yucatán, el 5 de enero; 113 jornadas de violencia en 25 estados tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre el 22 y el 28 de febrero.

A estos se suma el homicidio de dos maestras por un alumno en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 24 de marzo; y el hallazgo de al menos mil 076 restos óseos en Tláhuac, Ciudad de México, el 14 de abril.

También señala la denuncia de incursiones armadas y desplazamiento de familias en Chilapa, Guerrero, que se denunciaron el 6 de mayo; y la localización de los restos de la periodista Roxana Guzmán, quien fue asesinada tras ser secuestrada en Moloacán, Veracruz, el 25 de junio.

Para enfrentar estas tragedias, Causa en Común propone fortalecer a las instituciones de seguridad, procuración de justicia y el sistema penitenciario, impulsar justicia transicional para esclarecer violaciones sistemáticas a derechos humanos, reconstruir el Poder Judicial bajo principios de independencia y profesionalismo, recuperar la autonomía de la CNDH y desarrollar programas de prevención de la violencia basados en el desarrollo local y la denuncia ciudadana.

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