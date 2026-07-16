Profesor da ‘diploma’ a niña de primaria por “ser la más floja del salón” en Zacatecas: padres indignados por humillación

Una pequeña niña de primero de primaria fue humillada al recibir un "diploma" por menor aprovechamiento escolar en Zacatecas Foto: Facebook

Un diploma entregado a una alumna de primero de primaria en Zacatecas desató una denuncia por presunta discriminación al cierre del ciclo escolar 2025-2026, luego de que el reconocimiento incluyera insultos sobre su rendimiento escolar y su aspecto personal, en un caso que después fue atendido por autoridades educativas mediante una reunión con la familia.

El documento estuvo fechado el 15 de julio de 2026 y apareció con logotipos de la Secretaría de Educación y Cultura, la Dirección Regional de Educación Básica No. 05 Federalizada, la Jefatura de Sector No. 05 de Educación Primaria, la Supervisión de la Zona Escolar No. 15 y la Escuela Primaria Luis Moya. Tras la difusión de la imagen en redes sociales, autoridades educativas informaron que dieron por concluida la atención del asunto después de alcanzar un acuerdo con los familiares, sin detallar si abrirían un procedimiento administrativo adicional.

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El caso se registró en la comunidad de Orán, en el municipio de General Francisco R. Murguía, también identificado en la denuncia como Francisco R. Murguía. La menor cursaba el grupo de primero “A” en la primaria Luis Moya.

En vez de reconocer un logro académico, el diploma señaló que se otorgaba a la estudiante “por haber obtenido el último lugar de aprovechamiento general del grupo de 1° ‘A’”. El texto añadió expresiones ofensivas: “por ser la más floja del salón y no hacer los trabajos en el salón esperando sentada que su mamy (sic) le traiga el lonche y le dé dinero para la cooperativa además está muy despeinada”.

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El penosos incidente ocurripo al final de curso en la primaria Luis Moya, en Zacatecas Foto: Maps

El documento exhibió el desempeño escolar y el aspecto personal de la menor

La inconformidad de la familia se centró en que el reconocimiento no sólo mencionó el último lugar en aprovechamiento, sino que exhibió a la niña de seis años frente a otros alumnos y padres de familia con señalamientos sobre su conducta en clase, su dependencia de la madre para llevarle comida y dinero, y su imagen personal. La difusión del diploma provocó cuestionamientos en redes sociales por un posible trato indigno hacia una estudiante de educación básica.

De acuerdo con la denuncia de familiares, el docente Rogelio Saldaña organizó una actividad en la que todos los alumnos recibieron un reconocimiento con comentarios personalizados. En el caso de la menor, ese formato derivó en un mensaje que la familia consideró ofensivo.

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La tía de la alumna expresó su desacuerdo con el contenido del diploma y dejó claro que su preocupación principal era el trato hacia la niña. “A mí me interesa mi sobrina. Si los otros niños y padres de familia estaban de acuerdo con las tonterías que les puso el maestro y director de la escuela, pues yo no”.

La familiar también explicó que durante el ciclo escolar ya habían surgido diferencias con el profesor porque la alumna tenía dificultades en su proceso para aprender a leer. Ante esa situación, los padres contrataron clases particulares para reforzar el aprendizaje de la menor.

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Video de cobertura de evento que muestra a un hombre dirigiéndose a un grupo de personas sentadas al aire libre. La escena transcurre bajo un árbol. Este video documenta una denuncia pública de padres de familia en la primaria 'José María Morelos y Pavón' en Chilpancingo, Guerrero. Se reportan acusaciones de agresiones físicas contra estudiantes y extorsión. También se menciona un conflicto con un policía estatal, quien es tutor en el plantel. Un padre acusa a este oficial de amenazas. El director de la escuela se negó a identificar al policía.

Según ese testimonio, el maestro habría mostrado inconformidad con esa decisión porque el método usado en las asesorías no coincidía con la forma en que él impartía las clases. Esa versión formó parte de la inconformidad expuesta por la familia tras la circulación del diploma.

Autoridades educativas informaron que hubo una reunión y un acuerdo con la familia

Después de que la imagen se viralizó, la Dirección Regional de Educación en Río Grande intervino para atender el caso. La actuación oficial incluyó una reunión entre autoridades educativas y la familia de la estudiante para revisar lo ocurrido.

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Tras ese encuentro, se difundió la versión de que “se aclaró que el maestro elaboró el documento a petición de los propios padres y se descartó cualquier tipo de represalia”. También se informó que la familia agradeció el apoyo y la intervención de la directora regional Martha Aranda Canales, del Enlace de Convivencia Escolar y de la supervisora de zona para escuchar a las partes y llegar a un acuerdo.

Esta semana cerró el ciclo escolar 2025-2026 y los alumnos salieron de vacaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa postura contrastó con la denuncia inicial de los familiares, que presentaron el diploma como un agravio contra la menor. La autoridad educativa dio por cerrada la atención del asunto después del acuerdo, pero no informó si revisaría la actuación del personal escolar ni si aplicaría medidas internas por el contenido del documento.

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El diploma también apareció con una firma atribuida al director del plantel, identificado en una de las versiones del caso como Rogelio Ledesma Rocha. La circulación de ese reconocimiento mantuvo la polémica por el uso de un formato institucional para emitir mensajes que señalaron directamente a una alumna de primaria por su desempeño académico y su apariencia.

El diploma entregado a una alumna de primero “A” incluyó insultos sobre su rendimiento y su aspecto personal.

El documento estuvo fechado el 15 de julio de 2026 y llevaba logotipos de varias instancias educativas.

Autoridades educativas informaron que atendieron el caso, realizaron una reunión con la familia y cerraron el asunto tras un acuerdo.